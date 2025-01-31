Промокод PARI на сумму до 5 000 рублей за регистрацию и депозит

Он доступен только для новых пользователей. Для активации промокода нужно:

1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК PARI.

2.Нажать «Войти» и кликнуть «Зарегистрироваться».

3.В анкете выбрать «У меня есть промокод».



4.В поле «Промокод» ввести VED5000.

5.Ввести номер телефона, пароль, согласиться с правилами БКI и подтвердить совершеннолетие.

6.Ввести код из СМС и нажать «Далее».

7.Пройти идентификацию удобным способом.

8.Внести депозит от 1000 рублей в течение 5 дней с момента регистрации.

Затем фрибет в размере 1000 рублей перечислят на счет пользователя в течение 2 дней.