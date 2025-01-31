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31 января 15:46ГлавнаяБонусы
БК PARI
Промокоды
Фрибеты за депозит

Промокод PARI на сумму до 5 000 рублей за регистрацию и депозит

Забирай промокод на 5 фрибетов по 1000 рублей
Валентин Васильев
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БК PARI предлагает новым пользователям получить 5 раз по 1000 рублей. Для этого нужно при регистрации ввести промокод VED5000 и пополнить счет от 1000 рублей. Подробнее об условиях рассказываем ниже.

Как получить промокод PARI до 5 000 рублей

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Он доступен только для новых пользователей. Для активации промокода нужно:

1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК PARI.

2.Нажать «Войти» и кликнуть «Зарегистрироваться».
3.В анкете выбрать «У меня есть промокод».
 

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4.В поле «Промокод» ввести VED5000.

5.Ввести номер телефона, пароль, согласиться с правилами БКI и подтвердить совершеннолетие.

6.Ввести код из СМС и нажать «Далее».

7.Пройти идентификацию удобным способом. 

8.Внести депозит от 1000 рублей в течение 5 дней с момента регистрации.

Затем фрибет в размере 1000 рублей перечислят на счет пользователя в течение 2 дней.

Как отыграть бонус Пари на 25 000 рублей

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Для получения дополнительных фрибетов нужно пройти 4 этапа:

  1. Поставить от 2000 рублей в течение 5 дней с момента появления шкалы прогресса в личном кабинете. Награда — фрибет на 1000 рублей. 
  2. Заключить пари от 3000 рублей в течение 5 дней. Приз — фрибет на 1000 рублей. 
  3. Поставить от 4000 рублей в течение 5 дней. Награда — фрибет на 1000 рублей.
  4. Заключить пари от 5000 рублей в течение 5 дней. Приз — фрибет на 1000 рублей. 

Ставить предлагается на пари типа «ординар» и «экспресс».

Как вывести средства после отыгрыша бонуса PARI

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В мобильной версии сайта для вывода денег достаточно:

  1. Нажать «Мой профиль» в личном кабинете.
  2. Выбрать «Вывод средств».
  3. Кликнуть на активный способ вывода.
  4. Указать сумму.
  5. Ввести код из СМС.

Выводить деньги можно только на привязанные средства платежа. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 5 000 рублей от БК Пари

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Бонус для новых игроков имеет ряд ограничений.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

«Ординар», «Экспресс»

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней на каждый этап

Срок окончания акции

17.12.2025 (23:59 МСК)

При отыгрыше не учитываются ставки:

  • рассчитанные по услуге «Продажа» (досрочная выплата).
  • рассчитанные с коэффициентом менее 1.01.
  • типа «Система».
  • заключенные в разделе «Игры 24/7».
  • заключенные посредством размещения фрибета.
  • заключенные посредством размещения беспроигрышного пари.
  • нерассчитанные.

Акция доступна для лиц, которые достигли совершеннолетия.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 25 000 рублей от БК PARI

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Отличное предложение от букмекера. Подкупают максимально простые условия получения первого фрибета. Также нет жестких требований по отыгрышу. Акцию от БК PARI по праву можно назвать одной из лучших на сегодняшний день.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК PARI

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Игрок может не получить бонус по нескольким причинам:

  • Неправильное заполнение регистрационной формы.
  • Ввод другого промокода.
  • Отсутствие первого депозита.
  • Попытка дважды получить фрибет.
  • Технические проблемы на стороне БК и др.

Если в личном кабинете не отобразилась шкала прогресса по фрибету, то рекомендуем связаться с саппортом.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Прозрачные условия➖ Доступен только для новых пользователей
➕ Лояльные требования по отыгрышу 

Сравнение фрибета PARI на 5 000 рублей с промокодами других БК

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Читателям нашего проекта доступны еще несколько предложений от других букмекеров.

 

Условия

Fonbet

«Мелбет»

Winline

Промокод

VED25

VED25

VED25

Максимальный размер бонуса

15 000 ₽

25 000 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.60

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

5 дней

30 дней

Минимальный депозит

Нет

1000 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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БК PARI дает игрокам прекрасную возможность получить дополнительные деньги. Лояльные условия по отыгрышу делают фрибет от букмекера одним из лучших предложений на рынке.

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров