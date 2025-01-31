Промокод PARI на сумму до 5 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
БК PARI предлагает новым пользователям получить 5 раз по 1000 рублей. Для этого нужно при регистрации ввести промокод VED5000 и пополнить счет от 1000 рублей. Подробнее об условиях рассказываем ниже.
Он доступен только для новых пользователей. Для активации промокода нужно:
1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК PARI.
2.Нажать «Войти» и кликнуть «Зарегистрироваться».
3.В анкете выбрать «У меня есть промокод».
4.В поле «Промокод» ввести VED5000.
5.Ввести номер телефона, пароль, согласиться с правилами БКI и подтвердить совершеннолетие.
6.Ввести код из СМС и нажать «Далее».
7.Пройти идентификацию удобным способом.
8.Внести депозит от 1000 рублей в течение 5 дней с момента регистрации.
Затем фрибет в размере 1000 рублей перечислят на счет пользователя в течение 2 дней.
Для получения дополнительных фрибетов нужно пройти 4 этапа:
Ставить предлагается на пари типа «ординар» и «экспресс».
В мобильной версии сайта для вывода денег достаточно:
Выводить деньги можно только на привязанные средства платежа.
Бонус для новых игроков имеет ряд ограничений.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
«Ординар», «Экспресс»
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней на каждый этап
Срок окончания акции
17.12.2025 (23:59 МСК)
При отыгрыше не учитываются ставки:
Акция доступна для лиц, которые достигли совершеннолетия.
Отличное предложение от букмекера. Подкупают максимально простые условия получения первого фрибета. Также нет жестких требований по отыгрышу. Акцию от БК PARI по праву можно назвать одной из лучших на сегодняшний день.
Игрок может не получить бонус по нескольким причинам:
Если в личном кабинете не отобразилась шкала прогресса по фрибету, то рекомендуем связаться с саппортом.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Прозрачные условия
|➖ Доступен только для новых пользователей
|➕ Лояльные требования по отыгрышу
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БК PARI дает игрокам прекрасную возможность получить дополнительные деньги. Лояльные условия по отыгрышу делают фрибет от букмекера одним из лучших предложений на рынке.
Партнерский проект