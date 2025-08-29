Марафон побед от БК Марафон: фрибеты до 500 000 рублей за победные ординары

Чтобы принять участие в промо, нужно:

1. Быть зарегистрированным пользователем БК «Марафон».

2. Перейти в раздел акций и на странице «Марафон побед» нажать кнопку «Участвовать».

3. Заключать одиночные пари (прематч или live) на спорт с кэфом от 1.50.

За каждые 500 рублей в ставке начисляется 1 очко. Чем больше баллов удается набрать, тем выше позиция в таблице лидеров. При равенстве показателей преимущество получает тот, кто достиг результата раньше соперников.

Общий призовой фонд составляет 1 500 000 рублей. Его разделят 500 сильнейших игроков. Призы предоставляются в виде фрибетов, главный бонус — бесплатная ставка на 500 000 рублей.