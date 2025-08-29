Марафон побед от БК Марафон: фрибеты до 500 000 рублей за победные ординары

Партнерский проект
БК «Марафон» запустил турнир «Марафон побед» с общим призовым фондом 1 500 000 рублей. В числе наград фрибеты до 500 000 рублей. Призы получат самые результативные участники. Чтобы оказаться в списке победителей, достаточно заключать выигрышные одиночные пари на любые спортивные события.
Чтобы принять участие в промо, нужно:
1. Быть зарегистрированным пользователем БК «Марафон».
2. Перейти в раздел акций и на странице «Марафон побед» нажать кнопку «Участвовать».
3. Заключать одиночные пари (прематч или live) на спорт с кэфом от 1.50.
За каждые 500 рублей в ставке начисляется 1 очко. Чем больше баллов удается набрать, тем выше позиция в таблице лидеров. При равенстве показателей преимущество получает тот, кто достиг результата раньше соперников.
Общий призовой фонд составляет 1 500 000 рублей. Его разделят 500 сильнейших игроков. Призы предоставляются в виде фрибетов, главный бонус — бесплатная ставка на 500 000 рублей.
Место
Фрибет
1
500 000 ₽
2
200 000 ₽
3
100 000 ₽
4
50 000 ₽
5
40 000 ₽
6
35 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
15 000 ₽
10
10 000 ₽
11-20
7000 ₽
21-30
5000 ₽
31-50
4000 ₽
51-75
2000 ₽
76-200
1000 ₽
201-400
500 ₽
401-500
250 ₽
Фрибет активен ровно 1 неделю после зачисления. Использовать его разрешается исключительно для одиночных ставок. Коэффициент выбранного события не может превышать отметку 4.00. Если бонус не будет использован в указанный срок, он автоматически аннулируется.
Таблица упрощает знакомство с правилами.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.09.2025 (23:59 МСК)
Ставки на бонусы и с опциями «Досрочная выплата» или «Редактировать пари» не участвуются в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В акции разыгрываются 500 призовых мест
|➖ Только успешные ставки приносят очки
|➕ Бонусные баллы дают за пари на все спортивные события
Главный приз впечатляет своим размером, поэтому конкуренция обещает быть серьезной. Получить фрибет только за количество ставок не получится. Важно, чтобы пари были выигрышными. Букмекер предложил динамичный формат, который будет поддерживать интерес бетторов на протяжении всей акции.