Бонус-штурм от БК Марафон: прибавка до 200% за победные экспрессы

Букмекерская компания «Марафон» запускает промо «Бонус-штурм» позволяющее получать дополнительные выигрыши до 200% за успешные экспресс-ставки. Участие доступно всем новым клиентам, которые оформляют пари от 5 событий в купоне.
Для участия в акции следуйте простой инструкции:
1. Присоединитесь к «Марафону» в период действия промо.
2. Соберите экспресс минимум из 5 событий с коэффициентом каждого выбора не менее 1.25.
3. Разместите ставку на сумму от 100 рублей.
Каждый успешный экспресс автоматически получает бонус. Размер зависит от количества исходов в купоне, проценты идут от суммы пари.
Количество выборов
Процент
5
5%
6
7%
7
10%
8
12%
9
15%
10
18%
11
22%
12
25%
13
30%
14
40%
15
50%
16
60%
17
70%
18
80%
19
90%
20
100%
21
110%
22
120%
23
130%
24
140%
25
150%
26
160%
27
170%
28
180%
29
190%
30
200%
Бонус зачисляется на баланс в виде реальных денег и не требует отыгрыша. Их можно сразу использовать на следующие ставки или выводить.
В таблице указаны ключевые критерии для участия в акции.
Максимальный размер бонуса
200%
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.25
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
Для любителей «паровозиков» в БК доступна также акция «Марафон экспрессов», позволяющая победителям недели забрать фрибет до 30 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Автоматическое участие — не нужно подавать отдельную заявку
|➖ Предложение рассчитано исключительно на новых участников
|➕ Минимальная ставка от 100 рублей делает промоакцию приемлемой для большинства пользователей
Акция интересна игрокам, которые предпочитают составлять длинные экспрессы. Бонус начисляется реальными деньгами, но участие доступно только новым клиентам.