3 декабря 15:25ГлавнаяБонусы
БК МарафонАкции
logo

Бонус-штурм от БК Марафон: прибавка до 200% за победные экспрессы

-
Бонус
28 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.25
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Получайте до 200% от суммы бонуса на каждый выигрышный купон!

Букмекерская компания «Марафон» запускает промо «Бонус-штурм» позволяющее получать дополнительные выигрыши до 200% за успешные экспресс-ставки. Участие доступно всем новым клиентам, которые оформляют пари от 5 событий в купоне.

Как получить бонус БК Марафон до 200% за выигрышные экспресс-пари

Свернуть

Для участия в акции следуйте простой инструкции:

1. Присоединитесь к «Марафону» в период действия промо.

2. Соберите экспресс минимум из 5 событий с коэффициентом каждого выбора не менее 1.25.

3. Разместите ставку на сумму от 100 рублей.

Каждый успешный экспресс автоматически получает бонус. Размер зависит от количества исходов в купоне, проценты идут от суммы пари. 

Количество выборов

Процент

5

5%

6

7%

7

10%

8

12%

9

15%

10

18%

11

22%

12

25%

13

30%

14

40%

15

50%

16

60%

17

70%

18

80%

19

90%

20

100%

21

110%

22

120%

23

130%

24

140%

25

150%

26

160%

27

170%

28

180%

29

190%

30

200%

Как отыграть бонус Марафона до 200% рублей за экспресс-пари

Свернуть

Бонус зачисляется на баланс в виде реальных денег и не требует отыгрыша. Их можно сразу использовать на следующие ставки или выводить.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Марафона

Свернуть

В таблице указаны ключевые критерии для участия в акции.

Максимальный размер бонуса

200%

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.25

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

Для любителей «паровозиков» в БК доступна также акция «Марафон экспрессов», позволяющая победителям недели забрать фрибет до 30 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Автоматическое участие — не нужно подавать отдельную заявку➖ Предложение рассчитано исключительно на новых участников
➕ Минимальная ставка от 100 рублей делает промоакцию приемлемой для большинства пользователей 

Заключение

Свернуть

Акция интересна игрокам, которые предпочитают составлять длинные экспрессы. Бонус начисляется реальными деньгами, но участие доступно только новым клиентам.

Валентин Васильев

