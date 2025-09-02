Сразу 4 бонуса за пополнения счета от БК Марафон: фрибеты для новичков до 4000 рублей

Присоединиться к промо можно после выполнения всех условий:

1. Зарегистрируйтесь на сайте БК или в мобильном приложении в период проведения акции.

2. Пройдите верификацию.

3. Пополните счет 4 раза. Каждый раз на любую сумму до 1000 рублей.

4. При внесении депозита выберите один из доступных бонусов в специальной форме.

Акция действует с 1 по 7 сентября. После выполнения требований новым игрокам начисляется фрибет в размере 100% от депозита (до 1000 рублей). Всего доступно 4 пополнения, каждое с отдельным бонусом. Итоговая максимальная сумма — 4000 рублей. Всего доступно 4 вида фрибета, игрок сам выбирает нужный формат.