Сразу 4 бонуса за пополнения счета от БК Марафон: фрибеты для новичков до 4000 рублей

Партнерский проект
БК «Марафон» запускает акцию для новых игроков. Каждый депозит можно превратить во фрибет, максимальная сумма вознаграждения достигает 4000 рублей. Акция охватывает разные типы ставок, поэтому участники могут подобрать формат игры под собственные предпочтения.
Присоединиться к промо можно после выполнения всех условий:
1. Зарегистрируйтесь на сайте БК или в мобильном приложении в период проведения акции.
2. Пройдите верификацию.
3. Пополните счет 4 раза. Каждый раз на любую сумму до 1000 рублей.
4. При внесении депозита выберите один из доступных бонусов в специальной форме.
Акция действует с 1 по 7 сентября. После выполнения требований новым игрокам начисляется фрибет в размере 100% от депозита (до 1000 рублей). Всего доступно 4 пополнения, каждое с отдельным бонусом. Итоговая максимальная сумма — 4000 рублей. Всего доступно 4 вида фрибета, игрок сам выбирает нужный формат.
Номер фрибета
Тип пари
Сумма
1
Одиночное в прематче
До 1000 ₽
2
Одиночное в live
До 1000 ₽
3
Экспресс в прематче
До 1000 ₽
4
Экспресс в live
До 1000 ₽
Фрибет действует в течение 3 дней с момента поступления на счет. Его можно использовать для ставок с коэффициентом от 1.80. Тип пари зависит от конкретного фрибета. Для получения вознаграждения необходимо выполнить вейджер х3 от суммы бонуса.
Таблица позволяет быстро разобраться с условиями акции.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
до 1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x3
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
07.09.2025 (23:59 МСК)
Если ставка аннулирована либо расчет произошел позже 3 дней, она не учитывается для акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В рамках одной акции можно забрать сразу 4 бонуса
|➖ Отыгрыш выполняется по вейджеру х3 от суммы депозита
|➕ Возможность подобрать фрибет под свой тип игры
В сравнении со стандартным приветственным бонусом «Марафона» максимальная сумма фрибетов здесь меньше — 4000 рублей против 25 000 рублей. Зато и условия проще, поскольку вейджер х3 делает отыгрыш более доступным. Дополнительное преимущество акции — возможность выбирать типы ставок, что дает новым игрокам больше свободы и удобства при использовании бонусов.