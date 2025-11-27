БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей и скины за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
В новом конкурсе БК BetBoom под StarLadder Budapest Major 2025 можно получить фрибет до 5000 рублей и внутриигровые скины. Для участия достаточно подписаться на 2 Telegram-канала и кликнуть кнопку «Участвовать».
Чтобы принять участие, требуется:
1. Регистрация в БК BetBoom при отсутствии аккаунта.
2. Подписка на каналы @shadowkekw и @burdakekw в Telegram.
3. Нажатие кнопки «Участвовать» под постом розыгрыша.
Призы получат 30 участников конкурса. Среди подарков будут фрибеты и игровые скины.
Место
Приз
1
M4A4 | Howl — редкая и легендарная раскраска для штурмовой винтовки M4A4
2
AWP | Desert Hydra — редкая раскраска для снайперской винтовки AWP
3-10
Фрибет 5000 ₽
11-20
Фрибет 3000 ₽
21-30
Фрибет 1000 ₽
Букмекер учитывает ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Бонус действует в течение 7 дней.
Главные положения конкурса.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (20:00 МСК)
Победители конкурса будут названы после финала турнира StarLadder Budapest Major 2025.
Плюсы
Минусы
|➕ Бездепозитный способ получить бонусы и редкие игровые предметы
|➖ Скины достаются только двум участникам
|➕ Минимум условий для участия и быстрый доступ к подаркам
Конкурс прост в участии и не требует сложных действий. Полученные фрибеты и скины приятно порадуют участников.