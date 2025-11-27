Ведомости
БК BetBoom: фрибеты до 5000 рублей и скины за подписку на Telegram-каналы

Получить бонус
Борись за фрибеты или легендарные игровые скины!

В новом конкурсе БК BetBoom под StarLadder Budapest Major 2025 можно получить фрибет до 5000 рублей и внутриигровые скины. Для участия достаточно подписаться на 2 Telegram-канала и кликнуть кнопку «Участвовать».

Как получить бонус BetBoom до 5000 рублей за участие в телеграм-розыгрыше

Свернуть

Чтобы принять участие, требуется:

1. Регистрация в БК BetBoom при отсутствии аккаунта.

2. Подписка на каналы @shadowkekw и @burdakekw в Telegram.

3. Нажатие кнопки «Участвовать» под постом розыгрыша.

Призы получат 30 участников конкурса. Среди подарков будут фрибеты и игровые скины.

Место 

Приз

1

M4A4 | Howl — редкая и легендарная раскраска для штурмовой винтовки M4A4

2

AWP | Desert Hydra — редкая раскраска для снайперской винтовки AWP

3-10

Фрибет 5000 ₽

11-20

Фрибет 3000 ₽

21-30

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за участие в розыгрыше

Свернуть

Букмекер учитывает ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Бонус действует в течение 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom

Свернуть

Главные положения конкурса.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.12.2025 (20:00 МСК)

Победители конкурса будут названы после финала турнира StarLadder Budapest Major 2025.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Бездепозитный способ получить бонусы и редкие игровые предметы➖ Скины достаются только двум участникам
➕ Минимум условий для участия и быстрый доступ к подаркам 

Заключение

Свернуть

Конкурс прост в участии и не требует сложных действий. Полученные фрибеты и скины приятно порадуют участников.

Валентин Васильев

