Промокод БК Марафон: фрибеты до 35 000 рублей за ставки в разделе Игры 24/7

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запускает турнир для поклонников быстрых ставок. В рамках акции «Игры 24/7» участникам предстоит сразиться за солидный призовой фонд 250 000 рублей, который будет распределен в виде фрибетов. Для участия необходимо при регистрации или входе в личный кабинет ввести промокод LBFG1 и внести депозит от 100 рублей.
Чтобы получить фрибет, участникам предстоит выполнить определенные требования акции:
1. Пройдите регистрацию на сайте БК «Марафон» или авторизуйтесь в личном кабинете.
2. Внесите любой депозит с промокодом LBFG1, если вы не являетесь участникам турнира по умолчанию.
3. Делайте ставки в разделе «Игры 24/7» на сумму от 100 рублей и с коэффициентом не ниже 1.30.
4. Зарабатывайте очки за пари.
Все зачетные очки в турнире начисляются исключительно за выигрышные ставки. За каждые 100 рублей, проставленные в успешном пари, участник получает 1 балл. Неудачные ставки в расчет не идут.
В течение всего периода действия акции участникам нужно набрать максимум очков и попасть в топ-200 лучших игроков. Именно среди них будет распределен призовой фонд в 250 000 рублей фрибетами.
Место
Фрибет
1
35 000 ₽
2
25 000 ₽
3
15 000 ₽
4-5
7000 ₽
6-10
4000 ₽
11-20
2000 ₽
21-50
1200 ₽
51-100
700 ₽
101-200
500 ₽
Организаторы распределят фрибеты среди победителей в течение 3 рабочих дней после завершения турнира.
Полученный фрибет необходимо использовать в течение 7 дней с момента начисления. По истечении этого срока он станет недействительным и будет списан без возврата. Бонус можно применить только для одиночной ставки на любое событие из линии. Максимальный допустимый коэффициент — 4.00.
Для вывода средств потребуется пройти несколько последовательных этапов:
Снять деньги со счета смогут лишь те, кто прошел процедуру верификации.
Детали акции подробно изложены в таблице.
Максимальный размер бонуса
35 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2025 (23:59 МСК)
Ставки на бонусные средства, с опциями «Досрочная выплата» и «Редактировать пари» не участвуют в акции.
Самое большое преимущество ставок в разделе «Игры 24/7»— это их динамичность. Нет необходимости утомительно ждать несколько часов или даже суток для расчета пари. Здесь все решается буквально за пару минут. Это делает процесс особенно захватывающим.
Однако такой темп требует повышенного внимания. В спешке легко забыть о дисциплине и рисках, что может привести к быстрой потере банкролла. Поэтому важно сохранять хладнокровие и контролировать ставки.
Для самых активных и успешных игроков букмекер подготовил щедрые фрибеты — призы действительно солидные. Кроме того, правила по отыгрышу бонусов достаточно лояльные, что дает возможность комфортно использовать выигранные средства.
Возможные трудности:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Победителями станут 200 участников
|➖ В рейтинг попадают только успешные пари
|➕ Призовой фонд — 250 000 ₽
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Условия
Название
Бонусы на Игры 24/7
Фрибеты за пари в разделе Ставки 24/7
Ежедневные бонусы в Игрых 24/7
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
1000 ₽
140 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.50
1.50
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
10 дней
7 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
100 ₽
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Турнир «Игры 24/7» — это хорошая проверка на выдержку и умение быстро принимать решения в условиях высокого темпа ставок. Наличие внушительного призового фонда и сравнительно простых условий активации мотивируют бетторов активно играть.