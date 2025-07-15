Промокод БК Марафон: фрибеты до 35 000 рублей за ставки в разделе Игры 24/7

Чтобы получить фрибет, участникам предстоит выполнить определенные требования акции:

1. Пройдите регистрацию на сайте БК «Марафон» или авторизуйтесь в личном кабинете.

2. Внесите любой депозит с промокодом LBFG1, если вы не являетесь участникам турнира по умолчанию.

3. Делайте ставки в разделе «Игры 24/7» на сумму от 100 рублей и с коэффициентом не ниже 1.30.

4. Зарабатывайте очки за пари.

Все зачетные очки в турнире начисляются исключительно за выигрышные ставки. За каждые 100 рублей, проставленные в успешном пари, участник получает 1 балл. Неудачные ставки в расчет не идут.

В течение всего периода действия акции участникам нужно набрать максимум очков и попасть в топ-200 лучших игроков. Именно среди них будет распределен призовой фонд в 250 000 рублей фрибетами.

Место Фрибет 1 35 000 ₽ 2 25 000 ₽ 3 15 000 ₽ 4-5 7000 ₽ 6-10 4000 ₽ 11-20 2000 ₽ 21-50 1200 ₽ 51-100 700 ₽ 101-200 500 ₽

Организаторы распределят фрибеты среди победителей в течение 3 рабочих дней после завершения турнира.