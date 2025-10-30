БК PARI: фрибет 410 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Каждую неделю активные подписчики Telegram-канала PARI получают шанс превратить свои реакции во фрибеты. Админы снова объявляют конкурс. На кону очередные 20 458 рублей призового фонда. Уже в следующую среду счета 50 счастливчиков пополнятся фрибетами на 410 рублей.
Чтобы претендовать на фрибеты, внимательно следуйте каждому требованию:
1. Создайте учетную запись в БК PARI.
2. Добавьте Telegram-канал букмекера в подписки.
3. Отметьтесь под постом о розыгрыше.
4. Кликните по кнопке «ХОЧУ», чтобы попасть в список участников.
Призовой банк в размере 20 458 рублей достанется 50 пользователям. Каждый счастливчик получит по 410 рублей фрибетом. Итоги подведет рандомайзер.
Использовать фрибет нужно в течение 1 недели. Игрок волен поставить его на любые исходы и коэффициенты, составляя одиночные ставки или экспрессы.
Ознакомьтесь с основными пунктами промо.
Максимальный размер бонуса
410 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.11.2025 (17:59 МСК)
Поклонники пари на пинг-понг и спортивные симуляторы могут попробовать собрать серию выигрышных ставок в указанных дисциплинах. Победителям букмекерская компания PARI начислит фрибеты номиналом до 5000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступно каждому зарегистрированному игроку PARI
|➖ Исход розыгрыша определяется случайностью
|➕ Требования без лишних сложностей
Многие пользователи с нетерпением ждут среды, чтобы принять участие в очередном конкурсе. Инструкции остаются прежними, поэтому постоянные участники легко ориентируются. Несколько нажатий клавиш и вы уже участвуете в борьбе за фрибет.