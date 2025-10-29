Серия ставок от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей

Ведомости
Ваша серия выигрышей превращается во фрибет!

Акция «Серия ставок» от БК «Пари» позволяет получить фрибет за последовательные успешные ставки на настольный теннис и спортивные симуляторы. Вознаграждение рассчитывается как средняя сумма 5 выигранных пари и ограничено 5 000 рублей.

Как получить бонус PARI до 5000 рублей за ставки на настольный теннис и спортивные симуляторы

Свернуть

Чтобы стать участником промоакции, необходимо выполнить ряд условий:

1. Оформить регистрационную запись и пройти идентификацию.

2. Заключать пари на настольный теннис или спортивные симуляторы.

3. Соблюдать требования по коэффициенту (от 1.70) и сумме каждого пари (не менее 500 рублей).

4. Выиграть 5 подряд ставок.

В зачет идут ординары и экспрессы на настольный теннис, киберфутбол, киберхоккей и кибербаскетбол. Фрибет начисляется после серии из 5 подряд выигранных и рассчитанных пари. Его размер определяется как средняя сумма ставок в успешной последовательности, но не более 5 000 рублей. Если череда выигрышей прерывается, серия начинается заново. 

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за участие в акции Серия ставок

Свернуть

Фрибет необходимо использовать одним пари (ординаром и экспрессом) на спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00. В случае успешного исхода участнику зачисляется только чистый выигрыш без учета номинала фрибета. Срок действия бонуса составляет 5 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI

Свернуть

Таблица содержит полные сведения о параметрах акции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

04.11.2025 (23:59 МСК)

Ставки типа система исключены из условий промоакции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Промо доступно каждому зарегистрированному пользователю➖ Любой проигрыш обнуляет серию пари
➕ Лояльные правила использования фрибета 

Заключение

Свернуть

Букмекеры редко делают акцент на пинг-понге и спортивных симуляторах. Получение фрибета зависит от последовательного выигрыша 5 ставок. Любая неудача обнуляет прогресс. Если уверены в своих силах, то стоит рискнуть.

Валентин Васильев

