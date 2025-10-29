Серия ставок от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей

Чтобы стать участником промоакции, необходимо выполнить ряд условий:

1. Оформить регистрационную запись и пройти идентификацию.

2. Заключать пари на настольный теннис или спортивные симуляторы.

3. Соблюдать требования по коэффициенту (от 1.70) и сумме каждого пари (не менее 500 рублей).

4. Выиграть 5 подряд ставок.

В зачет идут ординары и экспрессы на настольный теннис, киберфутбол, киберхоккей и кибербаскетбол. Фрибет начисляется после серии из 5 подряд выигранных и рассчитанных пари. Его размер определяется как средняя сумма ставок в успешной последовательности, но не более 5 000 рублей. Если череда выигрышей прерывается, серия начинается заново.