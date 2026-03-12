Эксперт хоккея от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 10 пари

После выполнения всех условий акции игрок получает право на фрибет. Необходимо:

1. Открыть счет в букмекерской компании «Марафон».

2. Активировать «Эксперт хоккея» на странице промопредложения.

3. Сделать 10 ставок на хоккейные матчи.

Каждое пари разрешено разместить с кэфом не ниже 1.80 и суммой от 1500 рублей. Игрок получит фрибет 1500 рублей после обработки всех исходов. Начисление происходит автоматически на баланс аккаунта. Промо разделено на 48-часовые отрезки, в каждом из которых допускается только 1 участие.