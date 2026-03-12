Ведомости
Эксперт хоккея от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 10 пари

1500 ₽
19 д.
x1
1.01
7 д.
1500
Сделайте серию ставок и фрибет моментально окажется на вашем счете!

БК «Марафон» подготовила специальную акцию под названием «Эксперт хоккея». Игрокам предлагается выполнить серию из 10 ставок на хоккейные события и забрать фрибет 1500 рублей. 

Как получить бонус Марафон на 1500 рублей за пари на хоккей

После выполнения всех условий акции игрок получает право на фрибет. Необходимо:

1. Открыть счет в букмекерской компании «Марафон».

2. Активировать «Эксперт хоккея» на странице промопредложения.

3. Сделать 10 ставок на хоккейные матчи.

Каждое пари разрешено разместить с кэфом не ниже 1.80 и суммой от 1500 рублей. Игрок получит фрибет 1500 рублей после обработки всех исходов. Начисление происходит автоматически на баланс аккаунта. Промо разделено на 48-часовые отрезки, в каждом из которых допускается только 1 участие.

Как отыграть бонус БК Марафон на 1500 рублей в рамках промоакции Эксперт хоккея

Фрибет предназначен для ординарной ставки с максимальным коэффициентом 4.00. Игрок может оформить пари до начала события или во время матча. Срок действия бонуса ограничен 168 часами после его зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 рублей от Марафона

В таблице собраны основные сведения об акции.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.04.2026 (10:59 МСК)

Клиент может воспользоваться только 1 бонусом из серии «Спортивный эксперт» в течение 1 периода.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Результаты заключенных пари не влияют на получение бонуса➖ Суммарный акционный оборот равен 15 000 ₽ (1500 ₽ х 10 ставок)
➕ Допускаются ставки как на предматчевые линии, так и на события в лайве 

Заключение

Все 10 ставок можно оформить даже на разные исходы одного матча. Правила акции это не запрещают. Выполнить серию хоккейных пари под силу большинству участников.

Валентин Васильев

