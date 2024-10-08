Акция от «Марафон»: страховка экспресса

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» предлагает своим пользователям возможность застраховать экспресс-ставку и получить фрибет в случае проигрыша одного пункта в таком пари.
Для страховки ставки нужно собрать экспресс, состоящий минимум из пяти событий с коэффициентом каждого не ниже 1,50. Также необходимо активировать предложение «Страховка на экспресс» в каталоге бонусов.
Если в вашей ставке не сыграет одно событие, на счет поступит бонус в размере этого пари, но не более 1 500 рублей. В акции не участвуют экспрессы, в которых один или несколько исходов рассчитаны возвратом либо отменой события.
Полученный фрибет действует начисляется в течение 48 часов и действует семь дней. В рамках данной акции можно получить компенсацию только за первые десять подходящих экспрессов.
Страховка ставки — популярное акционное направление у букмекеров. Ниже представлены примеры таких программ на рынке с акцентом именно на экспресс-пари.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|PARI
|Полный возврат суммы ставки
|Минимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
|FONBET
|Полный возврат суммы ставки
|Минимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
|«Зенит»
|Полный возврат суммы ставки
|Минимум пять событий в экспрессе, сумма ставки — от 100 рублей. Страховка при одном проигрышном маркете
+ Возможность включать в экспресс маркеты как в прематче, так и в лайве
+ Отсутствие условий по отыгрышу бонуса
+ Доступные требования к зачетной ставке
- Предложение актуально для членов программы «Марафон клуб»
- Относительно скромный максимальный размер бонуса
- Ограничение по сроку действия фрибета (7 дней)
- Ограничение по максимальному количеству бонусов (не более 10)
Весьма стандартизированное предложение по страховке экспресс-ставки. Для постоянных клиентов компании «Марафон» оно наверняка может быть полезным. При этом важно внимательно относиться к требованиям в рамках данной акции, чтобы ставка им соответствовала.
Также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Марафон»:
Это предложение от компании, дающее возможность либо досрочно рассчитать пари, либо получить компенсацию при проигрыше ставки. Разумеется, у каждой такой акции есть сопутствующие условия.
На данный момент у букмекерской компании «Марафон» есть классический приветственный бонус, благодаря которому можно получить до 15 000 рублей.
Да, «Марафон» — легальная компания на российском беттинговом рынке.
При соблюдении прочих условий можно получить компенсацию за экспресс-ставки из как минимум пяти событий, где коэффициент каждого не ниже 1,50.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «МАРАФОН»
Партнерский проект