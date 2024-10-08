Акция от «Марафон»: страховка экспресса

Для страховки ставки нужно собрать экспресс, состоящий минимум из пяти событий с коэффициентом каждого не ниже 1,50. Также необходимо активировать предложение «Страховка на экспресс» в каталоге бонусов.

Если в вашей ставке не сыграет одно событие, на счет поступит бонус в размере этого пари, но не более 1 500 рублей. В акции не участвуют экспрессы, в которых один или несколько исходов рассчитаны возвратом либо отменой события.

Полученный фрибет действует начисляется в течение 48 часов и действует семь дней. В рамках данной акции можно получить компенсацию только за первые десять подходящих экспрессов.