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8 октября 15:12ГлавнаяБонусы
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Акция от «Марафон»: страховка экспресса

Бонус при проигрыше одного исхода
Александр Бокулёв
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Букмекерская компания «Марафон» предлагает своим пользователям возможность застраховать экспресс-ставку и получить фрибет в случае проигрыша одного пункта в таком пари.

Как застраховать ставку?

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  1. Нажмите на зеленую кнопку «Получить бонус» и перейдите на официальный сайт «Марафон».
  2. Авторизуйтесь в системе либо пройдите процедуру регистрации, если у вас нет личного аккаунта.
  3. Станьте участником программы «Марафон клуб».
  4. Соберите экспресс по условиям, указанным в следующем разделе.

Условия

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Для страховки ставки нужно собрать экспресс, состоящий минимум из пяти событий с коэффициентом каждого не ниже 1,50. Также необходимо активировать предложение «Страховка на экспресс» в каталоге бонусов.

Если в вашей ставке не сыграет одно событие, на счет поступит бонус в размере этого пари, но не более 1 500 рублей. В акции не участвуют экспрессы, в которых один или несколько исходов рассчитаны возвратом либо отменой события. 

Полученный фрибет действует начисляется в течение 48 часов и действует семь дней. В рамках данной акции можно получить компенсацию только за первые десять подходящих экспрессов.

Сравнение с другими бонусами

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Страховка ставки — популярное акционное направление у букмекеров. Ниже представлены примеры таких программ на рынке с акцентом именно на экспресс-пари.

БукмекерБонусУсловия получения
PARIПолный возврат суммы ставкиМинимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
FONBETПолный возврат суммы ставкиМинимум шесть событий в экспрессе, коэффициент каждого — не менее 1,60. Страховка при одном проигрышном маркете
«Зенит»Полный возврат суммы ставкиМинимум пять событий в экспрессе, сумма ставки — от 100 рублей. Страховка при одном проигрышном маркете

Плюсы и минусы

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+ Возможность включать в экспресс маркеты как в прематче, так и в лайве

+ Отсутствие условий по отыгрышу бонуса

+ Доступные требования к зачетной ставке

 

- Предложение актуально для членов программы «Марафон клуб»

- Относительно скромный максимальный размер бонуса

- Ограничение по сроку действия фрибета (7 дней)

- Ограничение по максимальному количеству бонусов (не более 10)

Заключение

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Весьма стандартизированное предложение по страховке экспресс-ставки. Для постоянных клиентов компании «Марафон» оно наверняка может быть полезным. При этом важно внимательно относиться к требованиям в рамках данной акции, чтобы ставка им соответствовала.

Другие бонусы «Марафон»

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Также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Марафон»:

Вопросы и ответы

Что такое страховка ставки букмекера?

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Это предложение от компании, дающее возможность либо досрочно рассчитать пари, либо получить компенсацию при проигрыше ставки. Разумеется, у каждой такой акции есть сопутствующие условия.

Какое лучшее предложение от «Марафон»?

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На данный момент у букмекерской компании «Марафон» есть классический приветственный бонус, благодаря которому можно получить до 15 000 рублей.

Это легальный букмекер?

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Да, «Марафон» — легальная компания на российском беттинговом рынке.

Какие ставки учитываются в акции?

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При соблюдении прочих условий можно получить компенсацию за экспресс-ставки из как минимум пяти событий, где коэффициент каждого не ниже 1,50.

ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «МАРАФОН»

Условия и положение

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  1. Данная промоакция доступна для игроков, «заказавших» и получивших бонус «Страховка на "экспресс"» в Вашем аккаунте «Марафон Клуб».
  2. Для участия в промоакции квалифицирующий «экспресс» должен быть размещен не позднее, чем через 24 часа после размещения заказа.
  3. Для участия в промоакции: квалифицирующий «экспресс» должен состоять как минимум из 5 выборов; коэффициент каждого выбора квалифицирующего «экспресса» должен составлять не менее 1.50.
  4. Бесплатное пари будет зачислено на сумму, равную сумме пари на «экспресс», в котором не было угадано одно событие (квалифицирующий «экспресс»), но не более суммы, указанной в пункте 5.
  5. Максимальный размер бесплатного пари, начисляемого в данной промоакции, составляет 1500 ₽.
  6. Если сумма квалифицирующего «экспресса» превышает 1500 ₽, то бесплатное пари будет начислено в размере 1500 ₽.
  7. «Экспрессы», в которых присутствует один или несколько исходов, по которым произведена отмена или возврат, не участвуют в данной промоакции.
  8. Бесплатное пари будет начислено только по первым 10 рассчитанным «экспрессам», соответствующим критериям данной промоакции.
  9. Бесплатное пари начисляется в течение 48 часов с момента расчета всех исходов квалифицирующего «экспресса».
  10. Бесплатное пари действует 7 дней с момента выдачи.
  11. БК «Марафон» оставляет за собой право в любое время ограничивать, изменять или отменять некоторые части данных условий и положений.
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