Приветственный фрибет от БК Мелбет: до 25 000 рублей за регистрацию и депозит

11 марта 13:37
Новым клиентам букмекера Melbet доступна приветственная акция с фрибетом на первый депозит до 25 000 рублей. Получить бонус можно после регистрации и прохождения процедуры идентификации. 

Как получить приветственный фрибет БК Мелбет до 25 000 рублей

Для участия в промоакции необходимо полностью соответствовать установленным критериям:

1. Зарегистрироваться в БК «Мелбет».

2. Пройти идентификацию личности.

3. Внести первый депозит от 1000 рублей

Фрибет равен 50% от первого депозита. Без использования промокода его максимум — 25 000 рублей.

Фрибет активируется не сразу после пополнения баланса. Чтобы его получить, в течение 7 дней необходимо поставить в 10 раз больше суммы депозита, применяя ставки типа ординар или экспресс с коэффициентами от 1.50.

Как отыграть приветственный фрибет БК Мелбет до 25 000 рублей 

Использовать фрибет можно для 1 одиночного или комбинированного пари на любые спортивные события с коэффициентами от 1.10 до 3.50 в течение 7 дней. Ставка не должна быть отменена, аннулирована, признана недействительной или застрахована.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Мелбет

Далее указаны основные условия, на которые нужно обратить внимание новичкам.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х10

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.05.2026 (23:59 МСК)

Пари на «Нарды» не засчитываются в рамках промоакции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Новым участникам начисляют фрибет, равный половине их первого депозита➖ Сложная механика отыгрыша
➕ Крупный бонус 

Заключение

Букмекерская контора «Мелбет» представила обновленную промоакцию для новых клиентов. Назвать ее легкой нельзя. Вейджер сокращен с х25 до х10, максимальная сумма бонуса осталась без изменений. Новичкам стоит внимательно изучить правила перед участием.

