Пубгеры мистери от БК Пари: фрибеты 50 000 рублей за клипы для социальных сетей

PARI организует креативное промо в преддверии турнира «Пари пубгеры». Каждый зритель может снять собственный клип с соревнований и разместить его на TikTok, VK Клипы или YouTube Shorts. Самые интересные работы будут отмечены наградами в размере 50 000 рублей за каждую номинацию.
Победителем можно стать только при строгом выполнении всех требований:
1. Зарегистрироваться на платформе PARI.
2. Во время турнира «Пари Пубгеры» записывать короткие видео.
3. Публиковать ролики на TikTok, VK Клипы или YouTube Shorts с нужным хештегом.
Каждый участник имеет право подавать работы сразу на несколько номинаций. Нет ограничений по числу публикуемых видеороликов. Использование разных форматов и нестандартных идей помогает увеличить шансы на победу. Итоги конкурса формируются на основе совокупности факторов: реакция зрителей, мнение жюри и популярность клипов.
Номинация
Кто победит
Recrent одобряет
Клип, который блогер Recrent посчитает самым интересным
Мультиплатформенный клипер
Видео с наибольшей популярностью в социальных сетях
Любимец публики
Ролик, получивший наибольшую поддержку и симпатии подписчиков канала PARI Esports CS2
Комьюнити одобряет
Клип, который вызвал наибольший отклик у фанатов PUBG
Больше всего лайков
Видео с максимальным количеством лайков на каждой платформе публикации – 3 победителя
LS Moment
Самый эффектный или комичный игровой провал, запечатленный на видео
MVP
Клип, признанный организаторами конкурса лучшим по содержанию и подаче
Прожженный стул
Ролик с самой забавной, яркой или необычной реакцией стримера
Каждому призеру будет доступен фрибет с подробным описанием правил применения. Бонус действует на ставки с коэффициентом от 1.01 и сохраняет активность в течение 7 дней после зачисления.
Ключевые положения предложения представлены в удобной таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.03.2026 (23:59 МСК)
Официальные результаты станут известны 30 марта.
Плюсы
Минусы
|➕ Для участия хватит креативности, ставки и пополнения не нужны
|➖ Требует времени для съемки и монтажа клипов
|➕ Победители каждой из 8 номинаций получают по 50 000 рублей
Такие творческие промо проводятся не часто. Участнику достаточно проявить оригинальность и использовать свое воображение. Призы для победителей действительно привлекательные.