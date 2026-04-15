Программа лояльности другого уровня от БК PARI: кешбэк до 30%

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI презентовала измененную программу лояльности с многоуровневой системой кешбэка и расширенным набором привилегий для клиентов. Участникам доступен возврат до 30% от проигранных денег в зависимости от уровня активности.
Включение в программу лояльности происходит без ручной активации. Пользователю нужно:
1. Создать аккаунт в БК PARI и завершить регистрацию.
2. Подтвердить свои данные в системе.
3. Делать ставки на любые события на сумму от 2000 рублей в течение недели.
4. Накопить оборот и получать кешбэк до 30% и дополнительные бонусы.
Всего существует 30 уровней кешбэка. Каждый из них определяется недельным оборотом ставок игрока.
Уровень
Оборот
Кешбэк
1
до 2000 ₽
—
2
от 2000 ₽
1%
3
от 5000 ₽
1,2%
4
от 10 000 ₽
1,4%
5
от 15 000 ₽
1,6%
6
от 25 000 ₽
1,8%
7
от 40 000 ₽
2%
8
от 60 000 ₽
2,2%
9
от 100 000 ₽
2,4%
10
от 150 000 ₽
2,6%
11
от 250 000 ₽
2,8%
12
от 400 000 ₽
3%
13
от 600 000 ₽
3,2%
14
от 1 000 000 ₽
3,4%
15
от 1 500 000 ₽
5%
16
от 2 500 000 ₽
6%
17
от 4 000 000 ₽
7%
18
от 6 000 000 ₽
8%
19
от 8 000 000 ₽
10%
20
от 10 000 000 ₽
11%
21
от 12 000 000 ₽
12%
22
от 15 000 000 ₽
14%
23
от 17 000 000 ₽
15%
24
от 19 000 000 ₽
16%
25
от 22 000 000 ₽
17%
26
от 24 000 000 ₽
18%
27
от 27 000 000 ₽
19%
28
от 30 000 000 ₽
22%
29
от 35 000 000 ₽
26%
30
от 40 000 000 ₽
30%
В дополнение к уровневой системе игрокам доступны постоянные статусы. Они закрепляются за достижение заданного оборота и не обнуляются со временем.
Статус
Уровни
Оборот
Привилегии
Основа
1-3
от 1 ₽
Pari Pass, налоги за счет букмекера, прямые трансляции матчей, еженедельный кешбэк
Талант
4-8
от 10 000 ₽
«Диванная аналитика», Pari Pass, налоги за счет букмекера, прямые трансляции матчей, еженедельный кешбэк
Легенда
9-13
от 100 000 ₽
«Диванная аналитика», 5% за экспрессы, Pari Pass, налоги за счет букмекера, прямые трансляции матчей, еженедельный кешбэк
VIP
14-21
от 1 000 000 ₽
Поддержка линии, подарки, секретные акции, 5% за экспрессы, «Диванная аналитика», Pari Pass, налоги за счет букмекера, прямые трансляции матчей, еженедельный кешбэк
SUPERVIP
22-27
от 15 000 000 ₽
Secret Affiliates, билеты на спорт, персональный менеджер, поддержка линии, подарки, секретные акции, 5% за экспрессы, «Диванная аналитика», Pari Pass, налоги за счет букмекера, прямые трансляции матчей
SECRET
28+
от 30 000 000 ₽
Бесплатное премиум-такси, Secret-мероприятия, Secret Affiliates, билеты на спорт, персональный менеджер, поддержка линии, подарки, секретные акции, 5% за экспрессы, «Диванная аналитика», Pari Pass, налоги за счет букмекера, прямые трансляции матчей
Кешбэк выплачивается рублями на основной счет клиента. Дополнительные условия по отыгрышу отсутствуют.
Ниже представим детальный разбор предложения.
Максимальный размер бонуса
30%
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
В начале каждой недели учет оборота пари беттора ведется с нуля
Плюсы
Минусы
|➕ Возврат осуществляется исключительно в рублях, без использования фрибетов
|➖ Для достижения ощутимого кешбэка нужен крупный оборот ставок
|➕ Пользователям доступно поэтапное повышение уровней
|➕ Еженедельно на аккаунт игрока поступает возврат до 30% от суммы проигрыша
Измененные правила существенно упростили вход в программу лояльности для клиентов с небольшим банкроллом. Вместо прежнего порога в 1 000 000 рублей теперь достаточно совершить пари в размере от 2000 рублей за 7 дней. Это делает систему кешбэка доступной не только для VIP-сегмента, но и для всех категорий игроков.