Программа лояльности другого уровня от БК PARI: кешбэк до 30%

Включение в программу лояльности происходит без ручной активации. Пользователю нужно:

1. Создать аккаунт в БК PARI и завершить регистрацию.

2. Подтвердить свои данные в системе.

3. Делать ставки на любые события на сумму от 2000 рублей в течение недели.

4. Накопить оборот и получать кешбэк до 30% и дополнительные бонусы.

Всего существует 30 уровней кешбэка. Каждый из них определяется недельным оборотом ставок игрока.

Уровень Оборот Кешбэк 1 до 2000 ₽ — 2 от 2000 ₽ 1% 3 от 5000 ₽ 1,2% 4 от 10 000 ₽ 1,4% 5 от 15 000 ₽ 1,6% 6 от 25 000 ₽ 1,8% 7 от 40 000 ₽ 2% 8 от 60 000 ₽ 2,2% 9 от 100 000 ₽ 2,4% 10 от 150 000 ₽ 2,6% 11 от 250 000 ₽ 2,8% 12 от 400 000 ₽ 3% 13 от 600 000 ₽ 3,2% 14 от 1 000 000 ₽ 3,4% 15 от 1 500 000 ₽ 5% 16 от 2 500 000 ₽ 6% 17 от 4 000 000 ₽ 7% 18 от 6 000 000 ₽ 8% 19 от 8 000 000 ₽ 10% 20 от 10 000 000 ₽ 11% 21 от 12 000 000 ₽ 12% 22 от 15 000 000 ₽ 14% 23 от 17 000 000 ₽ 15% 24 от 19 000 000 ₽ 16% 25 от 22 000 000 ₽ 17% 26 от 24 000 000 ₽ 18% 27 от 27 000 000 ₽ 19% 28 от 30 000 000 ₽ 22% 29 от 35 000 000 ₽ 26% 30 от 40 000 000 ₽ 30%

В дополнение к уровневой системе игрокам доступны постоянные статусы. Они закрепляются за достижение заданного оборота и не обнуляются со временем.