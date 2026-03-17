Карта Лиги PARI от БК Пари: фрибеты до 7100 рублей за участие в интерактиве

Чтобы забрать награды, необходимо выполнить минимальные требования:

1. Установите приложение PARI на iOS или Android, если его еще нет.

2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в приложении.

3. Перейдите к Карте Лиги PARI и выбирайте точки для открытия информации о заданиях.

4. Выполняйте предложенные действия (ставки и депозиты).

«Карта Лиги PARI» представляет собой пошаговый интерактив с 17 городами, объединенными в 4 региона. На каждом этапе игроки выполняют задания и получают фрибеты.

В рамках акции предусмотрены 2 типа миссий:

Внесение депозита на сумму от 200 до 1000 рублей.

Ставки на матчи Лиги PARI с минимальной суммой от 300 рублей.

Проходить задания нужно последовательно, пропуск городов невозможен. Общий банк наград — 2 500 000 рублей. За выполнение заданий начисляются фрибеты номиналом 300, 800, 1500 и 2500 рублей.

В течение всей акции ведется рейтинг участников по сумме депозитов. Каждому из 100 лучших участников будет начислен дополнительный фрибет в размере 2000 рублей. Суммарно один игрок может собрать за акцию фрибетов на сумму 7100 рублей.