PARI Hockey League: фрибеты до 4167 рублей за пари на хоккей и участие в интерактиве

Чтобы подключиться к акции, следуйте регламенту и выполняйте необходимые действия:

1. Войдите в аккаунт PARI или пройдите регистрацию.

2. Зайдите на страницу промо PARI Hockey League.

3. Подберите команду и задайте подходящий уровень сложности.

4. Ставьте на хоккейные матчи с коэффициентами от 1.50 до 3.00 и проходите этапы.

Механика акции стилизована под стадии плей-офф, включая 1/8, 1/4, полуфиналы и финал. Каждая заключенная ставка становится игровым моментом:

Успешное пари фиксируется как заброшенная шайба.

Неудачное — как пропущенный гол.

Победа в серии достигается после 4 заброшенных шайб. В случае успеха игрок проходит дальше по турнирной сетке. До старта необходимо установить сложность, влияющую на минимальную сумму пари и итоговые награды.

Уровень Размер ставки Легкий от 300 ₽ Средний от 1000 ₽ Сложный от 2000 ₽ Профи от 3000 ₽ Легенда от 5000 ₽

Игровой турнир разбит на несколько лиг, каждая из которых открывается после победы в предыдущей. При проигрыше прогресс не блокируется, и прохождение можно повторить с начала.

Юниорская.

Молодежная.

Профессиональная.

Легендарная.

Ниже представлен полный перечень фрибетов, распределенных по уровням, сложности и стадиям турнира.

Уровень 1/8 1/4 1/2 Финал Победа в турнире Легкий — 50 ₽ 100 ₽ 150 ₽ 250 ₽ Средний 83 ₽ 167 ₽ 333 ₽ 500 ₽ 833 ₽ Сложный 167 ₽ 333 ₽ 667 ₽ 1000 ₽ 1667 ₽ Профи 250 ₽ 500 ₽ 1000 ₽ 1500 ₽ 2500 ₽ Легенда 417 ₽ 833 ₽ 1667 ₽ 2500 ₽ 4167 ₽

По итогам каждой недели разыгрываются бонусы среди лидеров рейтинга.