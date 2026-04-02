Конкурс прогнозистов плей-офф КХЛ от БК Фонбет: фрибеты 1000 рублей и iPhone 17 Pro

Букмекерская компания «Фонбет» вместе с КХЛ представили бесплатный конкурс прогнозов на матчи плей-офф Кубка Гагарина. Участникам предлагается угадывать исходы серий и зарабатывая баллы в общем рейтинге. В числе подарков фрибеты, техника, игровые устройства и билеты на Матч звезд.
Для входа в число претендентов на призы необходимо завершить все шаги:
1. Создать аккаунт или войти в систему БК «Фонбет».
2. Зарегистрироваться на сайте КХЛ и активировать конкурс.
3. Начать оставлять прогнозы на исходы серий плей-офф.
4. Предсказывать победителей и точные счета матчей.
5. Использовать возможность «джокера» для удвоения баллов на выбранной серии.
Очки в конкурсе зависят от точности предсказаний.
Стадия
Баллы за верно угаданного победителя серии
Баллы за точный счет серии
1/8
2
4
1/4
4
8
1/2
6
12
Финал
8
20
Организатор также начисляет игрокам дополнительные очки:
Победителями становятся 100 участников, набравших наибольшее количество очков.
Место
Приз
Описание
1
Билет на Матч звезд КХЛ + iPhone 17 Pro
Поездка на звездный уик-энд 2026/2027 для 2 человек и флагманский смартфон Apple
2
Apple iPad 11
Современный планшет для работы и развлечений
3
Sony PlayStation 5 Slim 1 ТБ
Игровая консоль нового поколения с увеличенным объемом памяти
4-10
Apple AirPods 4
Беспроводные наушники Apple последнего поколения
11-100
Фрибет 1000 ₽
Срок действия фрибета ограничен 7 днями. Он доступен исключительно для одиночных ставок. Пари принимаются в пределах коэффициентов 1.80-3.00. Пользователь сам определяет событие для использования бонуса.
Здесь приведена таблица, где указаны важные детали участия.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.05.2026 (23:59 МСК)
Чтобы воспользоваться фрибетами, участнику может понадобиться пройти полную проверку личности и получить статус «Основной» в БК Fonbet.
Плюсы
Минусы
|➕ Бесплатное участие без депозитов и ставок
|➖ Длительный формат конкурса требует вовлеченности на протяжении всего плей-офф
|➕ Дополнительные способы заработать баллы
Хоккейным фанатам формат акции точно придется по вкусу. Никаких ставок не требуется, только прогнозирование результатов серий. В награду победителям предусмотрены фрибеты и современная техника.