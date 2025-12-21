Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге

21 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» примет «Барселону» на «Эстадио де ла Серамика». Встреча начнется в 18:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В преддверии встречи букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» можно поставить по коэффициенту 1.83, что соответствует примерно 53% вероятности. Победа «Вильярреала» в линии PARI идет за 3.45 (приблизительно 27%). Котировки на ничью составляют 4.70 (около 20%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барсы». В общем объеме ставок на исход встречи 98% приходится на победу каталонского клуба.

Эксперты ждут от команд Марселино Гарсии Тораля и Ханса-Дитера Флика результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум четыре мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.70. Вероятность противоположного исхода (не более трех мячей на двоих) котируется за 2.15. Котировки на обмен голами составляют 1.30, обратный исход доступен за 3.35.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Барсы» 2:1 за 10.00. Поставить на каталонцев с нулевой форой можно за 1.45. Аналогичная ставка на хозяев предлагается за 2.65. Если счет откроют хозяева, сыграет ставка за 2.30. Пари на дебютный гол в исполнении гостей будет рассчитано за 1.60. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 3.25.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 343 925 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с коэффициентом 2.33, включив в купон прогноз на то, что «Барса» избежит поражения от «Вильярреала», за 1.35 (самый крупный коэффициент в купоне).

«Барса» подходит к воскресному матчу в статусе лидера чемпионата Испании. Каталонский клуб набрал за 17 матчей 43 очка и опережает ближайшего преследователя — мадридский «Реал» — на четыре балла. Команда Флика забила больше всех в чемпионате (49 мячей). «Вильярреал» идет на третьей строчке с 35 баллами. Меньше команды Марселино в Ла Лиге (13 мячей) не пропустил никто.

Клиентам PARI доступны ставки на исход сезона-2025/26 в испанской Ла Лиге. Спрогнозировать чемпионский успех «Барселоны» можно за 1.55. Вероятность завоевания титула мадридским «Реалом» котируется за 2.55. На чемпионство «Вильярреала» букмекеры предлагают коэффициент 35.00.