Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на дерби.

По оценке букмекеров, минское «Динамо» — фаворит предстоящего матча. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.10, что составляет 45% вероятности. Поставить на победу московской команды можно по коэффициенту 2.85 (33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40(22%). Победа «Динамо» из Минска с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех «Динамо» из Москвы можно за 2.18 (44%).

Клиенты PARI верят в успех белорусской команды в основное время. На победу минского «Динамо» приходится около 94% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 5% сделано в пользу москвичей, еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 85% на 15% в пользу минчан.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на «сухую» победу хозяев площадки можно за 8.00. Если московская команда будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет пари за 5.70.

По оценке аналитиков PARI , первое динамовское противостояние в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

«Динамо» из Минска идет на втором месте в Западной конференции, набрав 51 очко. У «Динамо» из Москвы — 50 очков и третье место на Западе. Поставить сейчас на победу белорусов в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 9.00. Для сравнения, на триумф «Локомотива» предлагают 3.00, «Металлурга» — 3.20, «Авангарда» — 6.20, «Ак Барса» — 8.00. Чемпионство московского «Динамо» котируется за 20.00.