«Марафон» досрочно рассчитает ставки на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера»

Редкий случай для букмекерского рынка
Руслан Ипполитов
Источник: соцсети «Арсенала»
Источник: соцсети «Арсенала»

Букмекерская компания «Марафон» объявила о досрочном расчете ставок на победителей трех ведущих европейских чемпионатов — немецкой Бундеслиги, английской Премьер-лиги и итальянской Серии A. Речь идет о ставках на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера» по итогам текущего сезона.

Несмотря на то что ни одна из команд еще не обеспечила себе титул математически, компания решила рассчитать такие пари как выигрышные. Таким образом, клиенты, которые ставили ординары на чемпионство этих клубов, получат выплаты уже сейчас по коэффициентам, указанным в их купонах.

Игрокам, которые включали эти исходы в экспрессы, досрочный расчет позволит приблизить потенциальный выигрыш: выбранные события будут засчитаны как победные.

В компании отметили, что таким образом хотят порадовать клиентов и поддержать интерес к ставкам на крупнейшие футбольные турниры Европы, матчи которых традиционно собирают интерес большого количества болельщиков.

Одновременный досрочный расчет сразу трех аутрайтов по топ-чемпионатам — редкий случай для букмекерского рынка. При этом остальные ставки на итоги чемпионатов остаются в силе и будут рассчитаны по стандартным правилам после завершения сезона.

«Марафон» досрочно рассчитает ставки на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера»
«Марафон» досрочно рассчитает ставки на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера»
