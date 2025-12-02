Лавина бонусов от БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
В преддверии праздников БК «Фонбет» предлагает клиентам присоединиться к розыгрышу призов общей стоимостью 200 000 000 рублей. Чтобы стать участником, достаточно делать ставки на спорт и накапливать баллы для получения билетов. Еженедельно 50 000 000 рублей разыгрываются среди тех, кто активничает в промо.
Чтобы включиться в акцию и получить шанс на фрибет, достаточно пройти предложенные шаги:
1. Откройте аккаунт в «Фонбет» или войдите в свой профиль.
2. Найдите виджет промоакции «Лавина бонусов» и кликните «Участвовать».
3. Заключайте ординары и экспрессы на любые спортивные события от 500 рублей с кэфом от 2.00.
Участник получает 1 балл за 1 рубль ставки. Очки накапливаются в течение каждого отдельного этапа и отображаются в виджете мероприятия. Как только суммарное количество баллов достигает 5000, они автоматически конвертируются в 1 билет, дающий право на участие в розыгрыше фрибетов. При этом баллы предыдущего этапа не переносятся на следующий. В акции «Лавина бонусов» 4 стадии с такими сроками:
Каждому билету присваивается уникальный 9-значный ID. На онлайн-трансляции ведущий последовательно вытягивает номера и формирует комбинацию из 9 цифр.
Если билет не набрал хотя бы 5 совпадений, он считается неактивным и не участвует в распределении фрибетов.
Категория билета
Количество фрибетов
Номинал фрибета
Как выдается
1
1
500 000 ₽
В виде 5 фрибетов по 100 000 ₽ каждый
2
10
250 000 ₽
В виде 5 фрибетов по 50 000 ₽ каждый
3
100
100 000 ₽
В виде 5 фрибетов по 20 000 ₽ каждый
4
1000
7000 ₽
В виде 2 фрибетов по 3500 ₽ каждый
5
10 000
3000 ₽
В виде 1 фрибета на 3000 ₽ каждый
Фрибет предоставляет возможность сделать одиночную ставку на событие с коэффициентом до 3.00. В случае успеха начисляется только чистый выигрыш. Фрибет активен 7 дней и может потребовать прохождения продвинутой идентификации.
Таблица наглядно демонстрирует ключевые моменты промо.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.12.2025 (11:59 МСК)
Пари на «Игры 24/7» и лотереи не учитываются для накопления баллов и билетов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Большой призовой фонд — 200 000 000 ₽ на весь период, 50 000 000 ₽ — еженедельно
|➖ Очки сгорают после этапа
|➕ Без сложных требований — достаточно совершать ставки на спорт и собирать баллы
Максимальный бонус достанется беттору с точным совпадением всех 9 цифр билета, что по сути напоминает выигрыш в лотерею. Меньшие фрибеты распределяются проще. Масштаб и размер пула призов делают промоакцию заметным событием.