Лавина бонусов от БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы включиться в акцию и получить шанс на фрибет, достаточно пройти предложенные шаги:

1. Откройте аккаунт в «Фонбет» или войдите в свой профиль.

2. Найдите виджет промоакции «Лавина бонусов» и кликните «Участвовать».

3. Заключайте ординары и экспрессы на любые спортивные события от 500 рублей с кэфом от 2.00.

Участник получает 1 балл за 1 рубль ставки. Очки накапливаются в течение каждого отдельного этапа и отображаются в виджете мероприятия. Как только суммарное количество баллов достигает 5000, они автоматически конвертируются в 1 билет, дающий право на участие в розыгрыше фрибетов. При этом баллы предыдущего этапа не переносятся на следующий. В акции «Лавина бонусов» 4 стадии с такими сроками:

До 08.12.

До 15.12.

До 22.12

До 29.12.

Каждому билету присваивается уникальный 9-значный ID. На онлайн-трансляции ведущий последовательно вытягивает номера и формирует комбинацию из 9 цифр.

Если первые 5 цифр ID билета совпадают с комбинацией, билет попадает в категорию 5.

Если первые 6 цифр совпадают — категория 4.

Если первые 7 цифр совпадают — категория 3.

Если первые 8 цифр совпадают — категория 2.

Если все 9 цифр совпадают — категория 1.

Если билет не набрал хотя бы 5 совпадений, он считается неактивным и не участвует в распределении фрибетов.