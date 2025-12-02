Ведомости
2 декабря
БК Фонбет
logo

Лавина бонусов от БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за ставки на спорт

500000 ₽
Бонус
26 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Масштабная новогодняя акция с десятками тысяч победителей!

В преддверии праздников БК «Фонбет» предлагает клиентам присоединиться к розыгрышу призов общей стоимостью 200 000 000 рублей. Чтобы стать участником, достаточно делать ставки на спорт и накапливать баллы для получения билетов. Еженедельно 50 000 000 рублей разыгрываются среди тех, кто активничает в промо.

Как получить фрибет БК Фонбет до 500 000 рублей за участие в акции Лавина бонусов

Свернуть

Чтобы включиться в акцию и получить шанс на фрибет, достаточно пройти предложенные шаги:

1. Откройте аккаунт в «Фонбет» или войдите в свой профиль.

2. Найдите виджет промоакции «Лавина бонусов» и кликните «Участвовать».

3. Заключайте ординары и экспрессы на любые спортивные события от 500 рублей с кэфом от 2.00.

Участник получает 1 балл за 1 рубль ставки. Очки накапливаются в течение каждого отдельного этапа и отображаются в виджете мероприятия. Как только суммарное количество баллов достигает 5000, они автоматически конвертируются в 1 билет, дающий право на участие в розыгрыше фрибетов. При этом баллы предыдущего этапа не переносятся на следующий. В акции «Лавина бонусов» 4 стадии с такими сроками:

  • До 08.12.
  • До 15.12.
  • До 22.12
  • До 29.12.

Каждому билету присваивается уникальный 9-значный ID. На онлайн-трансляции ведущий последовательно вытягивает номера и формирует комбинацию из 9 цифр.

  • Если первые 5 цифр ID билета совпадают с комбинацией, билет попадает в категорию 5.
  • Если первые 6 цифр совпадают — категория 4.
  • Если первые 7 цифр совпадают — категория 3.
  • Если первые 8 цифр совпадают — категория 2.
  • Если все 9 цифр совпадают — категория 1.

Если билет не набрал хотя бы 5 совпадений, он считается неактивным и не участвует в распределении фрибетов.

Категория билета

Количество фрибетов

Номинал фрибета

Как выдается

1

1

500 000 ₽

В виде 5 фрибетов по 100 000 ₽ каждый

2

10

250 000 ₽

В виде 5 фрибетов по 50 000 ₽ каждый

3

100

100 000 ₽

В виде 5 фрибетов по 20 000 ₽ каждый

4

1000

7000 ₽

В виде 2 фрибетов по 3500 ₽ каждый

5

10 000

3000 ₽

В виде 1 фрибета на 3000 ₽ каждый

Как отыграть бонус БК Фонбет до 500 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Фрибет предоставляет возможность сделать одиночную ставку на событие с коэффициентом до 3.00. В случае успеха начисляется только чистый выигрыш. Фрибет активен 7 дней и может потребовать прохождения продвинутой идентификации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

Таблица наглядно демонстрирует ключевые моменты промо.

 

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.12.2025 (11:59 МСК)

Пари на «Игры 24/7» и лотереи не учитываются для накопления баллов и билетов.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Большой призовой фонд — 200 000 000 ₽ на весь период, 50 000 000 ₽ — еженедельно➖ Очки сгорают после этапа
➕ Без сложных требований — достаточно совершать ставки на спорт и собирать баллы 

Заключение

Свернуть

Максимальный бонус достанется беттору с точным совпадением всех 9 цифр билета, что по сути напоминает выигрыш в лотерею. Меньшие фрибеты распределяются проще. Масштаб и размер пула призов делают промоакцию заметным событием.

Валентин Васильев

