3 декабря 13:31
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Новогодние подарки от БК PARI: розыгрыш фрибетов до 10 000 рублей и iPhone 17

10 000 ₽
Бонус
40 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Призы под елкой от PARI ждут 35 счастливчиков!

Праздничная акция от букмекера PARI и его партнеров в Telegram предлагает шанс выиграть 35 ценных подарков. Призы включают гаджеты Apple, консоль PlayStation 5 и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Для участия достаточно подписаться на дружеские каналы и совершить квалифицирующую ставку.

Как получить айфон и бонус PARI до 10 000 рублей за участие в акции Новогодние подарки



Чтобы попасть в розыгрыш, выполните эти простые условия:

1. Создайте аккаунт на сайте PARI.

2. Подпишитесь на каналы партнеров из списка.

3. Совершите ставку от 1000 рублей с коэффициентом 1.50 или выше.

4. Нажмите «Хочу подарки» и поставьте сердечко под постом с розыгрышем.

Победители будут определены с помощью рандомайзера 12 января в 18:00 МСК. Всего 35 участников смогут получить ценные подарки и фрибеты. 

Место

Приз

1

iPhone 17 — смартфон последнего поколения с улучшенной камерой и мощным процессором

2

PlayStation 5 — игровая консоль с быстрым SSD и поддержкой 4K-гейминга

3

AirPods Pro — беспроводные наушники с активным шумоподавлением

4

Apple Watch SE — умные часы с фитнес-функциями и уведомлениями

5-7

Фрибет 10 000 ₽

8-15

Фрибет 5000 ₽

16-25

Фрибет 2000 ₽

26-35

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей за участие в конкурсе



После розыгрыша фрибеты сразу зачисляются на счет победителей и остаются активными 7 дней. Для ставок можно выбирать любые события и коэффициенты. Допускаются одиночные пари и экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от PARI

Свернуть

В таблице указаны все необходимые сведения для участия.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.01.2026 (18:00 МСК)

Материальные подарки будут вручены лично или доставлены по Почте России.

Преимущества и недостатки


Плюсы Минусы
➕ Среди подарков iPhone, PS5, AirPods Pro, Apple Watch и фрибеты до 10 000 ₽➖ Пользователи без аккаунта в Telegram не смогут участвовать
➕ Честный выбор победителей 

Заключение



На Новый год БК PARI подготовила впечатляющий набор подарков. Участие включает подписку и совершение ставки. Игроки с опытом не столкнутся с трудностями, а новички быстро усвоят все условия.

Валентин Васильев

