Новогодние подарки от БК PARI: розыгрыш фрибетов до 10 000 рублей и iPhone 17

Партнерский проект
Праздничная акция от букмекера PARI и его партнеров в Telegram предлагает шанс выиграть 35 ценных подарков. Призы включают гаджеты Apple, консоль PlayStation 5 и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Для участия достаточно подписаться на дружеские каналы и совершить квалифицирующую ставку.
Чтобы попасть в розыгрыш, выполните эти простые условия:
1. Создайте аккаунт на сайте PARI.
2. Подпишитесь на каналы партнеров из списка.
3. Совершите ставку от 1000 рублей с коэффициентом 1.50 или выше.
4. Нажмите «Хочу подарки» и поставьте сердечко под постом с розыгрышем.
Победители будут определены с помощью рандомайзера 12 января в 18:00 МСК. Всего 35 участников смогут получить ценные подарки и фрибеты.
Место
Приз
1
iPhone 17 — смартфон последнего поколения с улучшенной камерой и мощным процессором
2
PlayStation 5 — игровая консоль с быстрым SSD и поддержкой 4K-гейминга
3
AirPods Pro — беспроводные наушники с активным шумоподавлением
4
Apple Watch SE — умные часы с фитнес-функциями и уведомлениями
5-7
Фрибет 10 000 ₽
8-15
Фрибет 5000 ₽
16-25
Фрибет 2000 ₽
26-35
Фрибет 1000 ₽
После розыгрыша фрибеты сразу зачисляются на счет победителей и остаются активными 7 дней. Для ставок можно выбирать любые события и коэффициенты. Допускаются одиночные пари и экспрессы.
В таблице указаны все необходимые сведения для участия.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.01.2026 (18:00 МСК)
Материальные подарки будут вручены лично или доставлены по Почте России.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Среди подарков iPhone, PS5, AirPods Pro, Apple Watch и фрибеты до 10 000 ₽
|➖ Пользователи без аккаунта в Telegram не смогут участвовать
|➕ Честный выбор победителей
На Новый год БК PARI подготовила впечатляющий набор подарков. Участие включает подписку и совершение ставки. Игроки с опытом не столкнутся с трудностями, а новички быстро усвоят все условия.