Новогодние подарки от БК PARI: розыгрыш фрибетов до 10 000 рублей и iPhone 17

Чтобы попасть в розыгрыш, выполните эти простые условия:

1. Создайте аккаунт на сайте PARI.

2. Подпишитесь на каналы партнеров из списка .

3. Совершите ставку от 1000 рублей с коэффициентом 1.50 или выше.

4. Нажмите «Хочу подарки» и поставьте сердечко под постом с розыгрышем.

Победители будут определены с помощью рандомайзера 12 января в 18:00 МСК. Всего 35 участников смогут получить ценные подарки и фрибеты.