Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ

23 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Северсталь» и ЦСКА. Игра пройдет в Череповце и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. На победу «Северстали» в основное время можно поставить за 2.40. Это примерно 40% вероятности. Коэффициент на успех ЦСКА по итогам трех периодов составляет 2.52 (около 38%). Вероятность ничейного исхода оценивают коэффициентом 4.20 (приблизительно 22%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.85. На итоговый успех «армейцев» можно сделать ставку с коэффициентом 1.95.

Клиенты PARI склоняются к успеху гостей. На победу ЦСКА по итогам 60 минут приходится около 46% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 40% сделано на «Северсталь», еще приблизительно 14% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 59% на 41% в пользу команды Игоря Никитина.

Аналитики считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.75.

«Северсталь» одержала 24 победы в 37 матчах, череповчане занимают четвертое место на Западе. Букмекеры оценивают шансы команды Андрея Козырева выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 40.00. На то, что «сталевары» станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 10.00.

У ЦСКА 17 побед в 38 играх и восьмая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Поставить на то, что команда Игоря Никитина завоюет Кубок Гагарина, можно за 16.00. На то, что «армейцы» станут первыми на Западе, предлагают котировку 20.00.

В этом сезоне команды встречались четыре раза. Три победы на счету ЦСКА (2:1, 3:2, 2:0), один матч остался за «Северсталью» (4:3 ОТ).