Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 декабря 10:21ГлавнаяНовости

БЕТСИТИ забрендировал самолет

Первый рейс доставил в Кемерово участников финала БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу
Валентин Васильев

Логотип БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу появился с двух сторон фюзеляжа борта Sukhoi Superjet авиакомпании «ИрАэро», который уже перевозит пассажиров по разным направлениям в России и за границу.

Также брендинг появился в салоне самолета, а в бортовом журнале — большой разворот об одноименной команде «ИрАэро», которая выступает в БЕТСИТИ Суперлиге по футзалу.

Sequence 01.00_00_05_18.Still002.png

Первым полетом забрендированного самолета с символикой стал рейс Москва — Кемерово, который доставил команды «Газпром-Югра», «Новую Генерацию» и КПРФ на финал — БЕТСИТИ Кубка Лиги по футзалу.

Помимо перечисленных команд, в турнире принимают участие «Синара», «ИрАэро», «Тюмень», «Ухта», «Кристалл» и «Кузбасс». БЕТСИТИ Кубок лиги завершится финальным матчем 27 декабря в Кемерово с прямой трансляцией на «Матч ТВ».

Ранее по теме:«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Новости
БЕТСИТИ забрендировал самолет
БЕТСИТИ забрендировал самолет
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Новости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости

Новое