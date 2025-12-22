Ведомости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»

«Профессор» заочно поспорил с «Царем»
Валентин Васильев

Гостем нового выпуска подкаста Сappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, стал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. 

В числе прочего ведущие обсудили с Гаджи Муслимовичем термины, введенные в обиход Александром Мостовым - «футбольный человек» и «нефутбольный человек».

 – Месяц назад у нас в гостях был Александр Мостовой. Ваши же пути пересекались?

– Когда-то – да.

– Он был у вас в сборной?

– Был в сборной. 

– Александр выступил в нашем эфире с попыткой создать некую двоичную классификацию тренеров на основе их игроцкого опыта. Он называет это «футбольные люди» и «нефутбольные люди». Получается, что если исходить из теории Александра Мостового, вы ведь – нефутбольный человек? По-моему, на профессиональном уровне вы же не играли.

– Нет, это же как и любое разделение – слишком сложный процесс. Вот, например, даже нагрузка тренировочная. Ее когда пытаются делить, или как игру пытаются делить на ту или иную составляющую, на самом деле – часто режут по живому.

Вот даже посмотрите в окно. В каком времени года мы находимся?

– Осенью, но когда Никита [Васюхин] и Вадим [Лукомский] вылетали сюда из Москвы, их вылет задержали на полтора часа, потому что первый снег выпал. И для аэропорта это стало новостью. 

– То есть это осень или зима?

– С моей точки зрения, конечно, осень.

– Ну это точно? Или сомнения есть?

– Люди в Норильске вполне назвали бы такую погоду летом.

– Ну вот. Поэтому и разделять на то, кто «футбольный», а кто – «нефутбольный», точно так же сложно. 

– Мостовой не останавливается в этом.

– Саша - молодец. Важно, что он живет футболом, любит футбол и пытается поддерживать этот интерес у всех остальных.

Мы же с вами сейчас разбираем – это тоже футболу в плюс.

А разделить часто очень сложно, потому что у нас мозг так устроен. У нас дискретное мышление, нельзя анализировать всё, включая игру вместе, нужно разделение. Он начинает давать оценку, часто не понимая, что режет по живому. 

Новое