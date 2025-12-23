Леон исполняет 3.0 от БК Leon: фрибеты до 10 000 рублей и топовые призы за ставки на спорт

Партнерский проект
БК Leon проводит масштабный розыгрыш «Леон исполняет 3.0». Каждый купон приближает игрока к выигрышу фрибетов и техники. Финальное определение победителей пройдет в прямом эфире 13 января.
Для участия требуется выполнять установленные условия:
1. Зарегистрироваться в букмекерской компании «Леон» или войти в существующий аккаунт.
2. Нажать «Принять участие» на промостранице.
3. Делать ставки на любые события с коэффициентом 1.60 и выше.
Пари начинаются с суммы 2026 рублей. Каждая оформленная ставка, подходящая под правила акции, считается как 1 купон. Розыгрыш предусматривает 1000 призеров.
Место
Подарок
1
Реализация желания на сумму до 300 000 ₽
2-3
Возможность исполнить желание на 150 000 ₽
4-5
Смартфон iPhone 17 Pro
6-7
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra
8-9
Смартфон iPhone 17
10-11
Смартфон Samsung Galaxy S25
12-13
Игровая консоль SteamDeck
14-15
Игровая консоль Nintendo Switch 2
16-25
Фрибет 10 000 ₽
26-45
Фрибет 7500 ₽
46-70
Фрибет 5000 ₽
71-120
Фрибет 3000 ₽
121-200
Фрибет 2500 ₽
201-300
Фрибет 2000 ₽
301-450
Фрибет 1500 ₽
451-600
Фрибет 1000 ₽
601-1000
Фрибет 500 ₽
Фрибет можно поставить на ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30. Делить его на несколько ставок нельзя. После получения он действует в течение недели.
Все особенности фрибета расписаны детально.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
2026 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.01.2026 (23:59 МСК)
Собирать купоны можно в неограниченном объеме на протяжении всей акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс реализовать свое заветное желание стоимостью до 300 000 ₽
|➖ Минимальная сумма пари в 2026 ₽ может быть высокой для некоторых игроков
|➕ Даже 1 ставка может принести выигрыш
Ассортимент призов поражает воображение. Букмекер не поскупился на фрибеты и технику. Главный победитель сможет воплотить самое невероятное желание стоимостью до 300 000 рублей. Такие акции создают настроение настоящего праздника.