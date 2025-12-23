Ведомости
Леон исполняет 3.0 от БК Leon: фрибеты до 10 000 рублей и топовые призы за ставки на спорт

БК Leon проводит масштабный розыгрыш «Леон исполняет 3.0». Каждый купон приближает игрока к выигрышу фрибетов и техники. Финальное определение победителей пройдет в прямом эфире 13 января.

Как получить бонус от Leon до 10 000 рублей по акции Леон исполняет 3.0

Для участия требуется выполнять установленные условия:

1. Зарегистрироваться в букмекерской компании «Леон» или войти в существующий аккаунт.

2. Нажать «Принять участие» на промостранице.

3. Делать ставки на любые события с коэффициентом 1.60 и выше.

Пари начинаются с суммы 2026 рублей. Каждая оформленная ставка, подходящая под правила акции, считается как 1 купон. Розыгрыш предусматривает 1000 призеров.

 

Место

Подарок

1

Реализация желания на сумму до 300 000 ₽

2-3

Возможность исполнить желание на 150 000 ₽

4-5

Смартфон iPhone 17 Pro

6-7

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra

8-9

Смартфон iPhone 17

10-11

Смартфон Samsung Galaxy S25

12-13

Игровая консоль SteamDeck

14-15

Игровая консоль Nintendo Switch 2

16-25

Фрибет 10 000 ₽

26-45

Фрибет 7500 ₽

46-70

Фрибет 5000 ₽

71-120

Фрибет 3000 ₽

121-200

Фрибет 2500 ₽

201-300

Фрибет 2000 ₽

301-450

Фрибет 1500 ₽

451-600

Фрибет 1000 ₽

601-1000

Фрибет 500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 10 000 рублей за пари на спорт

Фрибет можно поставить на ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30. Делить его на несколько ставок нельзя. После получения он действует в течение недели.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Leon

Все особенности фрибета расписаны детально.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

2026 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.01.2026 (23:59 МСК)

Собирать купоны можно в неограниченном объеме на протяжении всей акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс реализовать свое заветное желание стоимостью до 300 000 ₽➖ Минимальная сумма пари в 2026 ₽ может быть высокой для некоторых игроков
➕ Даже 1 ставка может принести выигрыш 

Заключение

Ассортимент призов поражает воображение. Букмекер не поскупился на фрибеты и технику. Главный победитель сможет воплотить самое невероятное желание стоимостью до 300 000 рублей. Такие акции создают настроение настоящего праздника.

Валентин Васильев

