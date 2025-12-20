Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»

20 декабря мадридский «Реал» сыграет с «Севильей» в рамках 17-го тура испанской Ла Лиги. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Реал» фаворитом матча. Ставки на победу мадридцев принимаются по коэффициенту 1.20, что соответствует 79% вероятности. Поставить на успех «Севильи» можно за 13.00, если же команды разделят очки, сыграет ставка за 6.70. Вероятности этих исходов составляют примерно 7% и 14%.

Клиенты PARI в основном согласным с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Реала».

Один из клиентов поставил 343 925 рублей на то, что хозяева не проиграют, по коэффициенту 1.03. Пари вошло в экспресс из шести событий, два из которых уже рассчитаны выигрышем. Суммарный коэффициент купона составил 2.33 — если остальные четыре ставки сыграют, выплата клиенту составит 801 345 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.35, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 3.00. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.82. Если же забьют только хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Один из клиентом PARI поставил 154 000 рублей на то, что мадридцы забьют два и более мяча. Эта ставка вошла в состав экспресса с итоговым коэффициентом 5.19.

«Реал» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Хотя «галактикос» уже отстали от «Барселоны» на четыре очка, букмекеры считают их главными конкурентами сине-гранатовых в борьбе за титул. PARI предлагает коэффициент 2.50 на что, то мадридцы смогут стать чемпионами Испании в 37-й раз.

«Севилья» разместилась на девятой строчке с 20 очками. Букмекеры считают, что красно-белые уже упустили свои возможности в этом сезоне — ставки на их чемпионство принимаются по коэффициенту 1500.00.