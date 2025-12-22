Три из двух от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные экспрессы на хоккей

Партнерский проект
Промоакция «Три из двух» предлагает бетторам заключить 3 экспресса на хоккейные матчи с минимум 2 исходами в каждом. После того, как все ставки будут выиграны, игрок получит фрибет от 150 рублей.
Фрибет начисляется только при полном соблюдении условий:
1. При отсутствии аккаунта в «Балтбет» пройдите регистрацию.
2. Посетите страницу акции «Три из двух» и запустите временной интервал.
3. Заключите и выиграйте 3 экспресса на хоккейные матчи.
Купон должен быть на сумму не меньше 300 рублей и коэффициентом не ниже 1.10 для каждого исхода. Для совершения требуемых экспрессов дается 48 часов.
Использовать фрибет можно в течение 30 дней на одиночные и экспресс-ставки. Коэффициенты можно выбирать в диапазоне от 1.40 до 100.00.
В таблице отображены главные параметры промоакции.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.12.2025 (23:59 МСК)
Игрок может выбирать удобный способ ставок через десктопную версию или приложение.
Плюсы
Минусы
|➕ Лаконичные условия
|➖ Минимальные значения суммы пари и коэффициентов для участия ограничивают возможности для более осторожной игры
|➕ Динамичная акция с быстрым фрибетом
Беттору необходимо добиться нужного количества выигрышных экспрессов. Очередность их достижения не влияет на итог.