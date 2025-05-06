Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний
6 мая 6:54ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкции

Акция Балтпресс от БК Балтбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за выигрышные экспрессы

1000000 ₽
Бонус
25 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Новая акция от надежного букмекера!

БК «Балтбет» проводит акцию Балтпресс для любителей экспресс-ставок. Она будет продолжаться весь май. Участники получают фрибеты за выигрышные экспрессы, составленные из предложенных исходов. Чем больше побед, тем выше «Ранг» и номинал приза.

Как получить бонус Балтбет до 1 000 000 рублей

Свернуть

Принять участие в акции можно при соблюдении следующих требований:

1. Войдите или зарегистрируйтесь на сайте БК.

image not found

2. Внесите депозит.

3. Ежедневно заключайте 1 экспресс из предложенных событий.

Минимальная сумма пари — 300 рублей. В случае нескольких ставок за день в зачет идет только первый оформленный экспресс. 

Пользователь начинает с нулевого ранга. С каждым выигранным экспрессом ранг растет, а вместе с ним повышается шанс получить максимальный фрибет. Проигрыш сбрасывает прогресс до нуля. Максимальный ранг — 31.

Ранг

Фрибет

1

100 ₽

2

1000 ₽

3

5000 ₽

4

25 000 ₽

5

100 000 ₽

6

250 000 ₽

7

500 000 ₽

8-31

1 000 000 ₽

Максимальный приз для одного игрока может составить 23 881 100 рублей. 

Как отыграть бонус Балтбет до 1 000 000 рублей

Свернуть

Фрибет поступит на счет в личном кабинете в течение 7 дней после получения ранга. Его можно использовать для ставки типа экспресс или ординар с общим кэфом от 1.60. При удачном исходе пари игрок получает разницу между выигрышем и номиналом купона.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Балтбет

Свернуть

Чтобы вывести выигрыш, выполните простые условия:

  1. Авторизуйтесь на сайте.
  2. Зайдите в раздел профиля.
  3. Откройте меню вывода средств.
  4. Выберите подходящий способ.
  5. Укажите сумму и отправьте запрос.
  6. Подтвердите операцию с помощью SMS-кода.

Выбор способов вывода широк. Букмекер поддерживает множество удобных платежных решений.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Балтбет

Свернуть

Ключевые моменты для отыгрыша собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.60

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

31.05.2025 (14:59 МСК)

Срок окончания акции

31.05.2025 (14:59 МСК)

В акции не участвуют пари, которые были проданы, размещены за бонусные баллы или оформлены с использованием купонов.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Балтбет

Свернуть

Механика акции оказалась простой и понятной. Зашел на специальную страницу, где предложили собрать экспресс из определенных событий. У меня в пари было по одной игре из Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А. Коэффициенты ставок варьировались от 2.00 до 3.00.

Экспресс зашел. Помимо основного выигрыша, получил бонус на 100 рублей. Планирую двигаться дальше и попробовать дойти до максимального ранга.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Балтбет

Свернуть

Вот список возможных проблем:

  • Игрок добавляет события, не входящие в специальный список или делает несколько ставок в день.
  • Личность пользователя не была подтверждена в установленные сроки.
  • Иногда случаются технические сбои на сайте.

За разъяснениями пользователь всегда может обратиться в службу поддержки.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Огромные бонусы ➖ Экспресс заключается только на матчи, которые предлагает букмекер
➕ Фрибеты можно получать каждый день➖ Одна неудача обнуляет прогресс

Сравнение бонуса Балтбет до 1 000 000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Подобрали для вас самые интересные бонусы от лицензированных букмекеров.

Условия

PARI

Марафон

Мелбет

Название

Страховка экспресса

Страховка экспресса

Гранд-экспресс

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

1500 ₽

Индивидуально

Минимальный коэффициент

1.60

1.01

1.50

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Динамичная акция, которая не даст расслабиться ни на день. Каждое неудачное пари обнуляет накопленный прогресс. Бонусы, безусловно, заманчивы, но путь к ним будет непростым. Если вы любите ставить экспрессы, участие в акции — это шанс получить дополнительные преимущества без неоправданного риска.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer270 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer270 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer604 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 11 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer604 дней 13 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer239 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных