Акция Балтпресс от БК Балтбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за выигрышные экспрессы

Партнерский проект
БК «Балтбет» проводит акцию Балтпресс для любителей экспресс-ставок. Она будет продолжаться весь май. Участники получают фрибеты за выигрышные экспрессы, составленные из предложенных исходов. Чем больше побед, тем выше «Ранг» и номинал приза.
Принять участие в акции можно при соблюдении следующих требований:
1. Войдите или зарегистрируйтесь на сайте БК.
2. Внесите депозит.
3. Ежедневно заключайте 1 экспресс из предложенных событий.
Минимальная сумма пари — 300 рублей. В случае нескольких ставок за день в зачет идет только первый оформленный экспресс.
Пользователь начинает с нулевого ранга. С каждым выигранным экспрессом ранг растет, а вместе с ним повышается шанс получить максимальный фрибет. Проигрыш сбрасывает прогресс до нуля. Максимальный ранг — 31.
Ранг
Фрибет
1
100 ₽
2
1000 ₽
3
5000 ₽
4
25 000 ₽
5
100 000 ₽
6
250 000 ₽
7
500 000 ₽
8-31
1 000 000 ₽
Максимальный приз для одного игрока может составить 23 881 100 рублей.
Фрибет поступит на счет в личном кабинете в течение 7 дней после получения ранга. Его можно использовать для ставки типа экспресс или ординар с общим кэфом от 1.60. При удачном исходе пари игрок получает разницу между выигрышем и номиналом купона.
Чтобы вывести выигрыш, выполните простые условия:
Выбор способов вывода широк. Букмекер поддерживает множество удобных платежных решений.
Ключевые моменты для отыгрыша собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
31.05.2025 (14:59 МСК)
Срок окончания акции
31.05.2025 (14:59 МСК)
В акции не участвуют пари, которые были проданы, размещены за бонусные баллы или оформлены с использованием купонов.
Механика акции оказалась простой и понятной. Зашел на специальную страницу, где предложили собрать экспресс из определенных событий. У меня в пари было по одной игре из Бундеслиги, Ла Лиги и Серии А. Коэффициенты ставок варьировались от 2.00 до 3.00.
Экспресс зашел. Помимо основного выигрыша, получил бонус на 100 рублей. Планирую двигаться дальше и попробовать дойти до максимального ранга.
Вот список возможных проблем:
За разъяснениями пользователь всегда может обратиться в службу поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Огромные бонусы
|➖ Экспресс заключается только на матчи, которые предлагает букмекер
|➕ Фрибеты можно получать каждый день
|➖ Одна неудача обнуляет прогресс
Подобрали для вас самые интересные бонусы от лицензированных букмекеров.
Динамичная акция, которая не даст расслабиться ни на день. Каждое неудачное пари обнуляет накопленный прогресс. Бонусы, безусловно, заманчивы, но путь к ним будет непростым. Если вы любите ставить экспрессы, участие в акции — это шанс получить дополнительные преимущества без неоправданного риска.
Партнерский проект