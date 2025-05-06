Акция Балтпресс от БК Балтбет: фрибеты до 1 000 000 рублей за выигрышные экспрессы

Принять участие в акции можно при соблюдении следующих требований:

1. Войдите или зарегистрируйтесь на сайте БК.

2. Внесите депозит.

3. Ежедневно заключайте 1 экспресс из предложенных событий.

Минимальная сумма пари — 300 рублей. В случае нескольких ставок за день в зачет идет только первый оформленный экспресс.

Пользователь начинает с нулевого ранга. С каждым выигранным экспрессом ранг растет, а вместе с ним повышается шанс получить максимальный фрибет. Проигрыш сбрасывает прогресс до нуля. Максимальный ранг — 31.

Ранг Фрибет 1 100 ₽ 2 1000 ₽ 3 5000 ₽ 4 25 000 ₽ 5 100 000 ₽ 6 250 000 ₽ 7 500 000 ₽ 8-31 1 000 000 ₽

Максимальный приз для одного игрока может составить 23 881 100 рублей.