Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»

Чем Эмери удивит Аморима?
Валентин Васильев

21 декабря в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но небольшое преимущество на стороне «Астон Вилле». Поставить на победу хозяев можно за 2.08, что соответствует примерно 46% вероятности. Триумф «Манчестер Юнайтед» котируется за 3.40 (около 28%). Ничья оценивается в 3.65 (примерно 26%). В последний раз команды встречались в мае в рамках прошлого сезона АПЛ. Тогда сильнее был «МЮ», матч завершился со счётом 2:0.

Клиенты PARI склоняются к успеху «Манчестер Юнайтед». На победу гостей приходится около 52% от всего оборота ставок на три возможных исхода игры. На успех «Астон Виллы» — почти 45%, на ничью — около 3%.

По оценкам аналитиков PARI, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.25. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается коэффициентом 1.55. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.40.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Победа «Астон Виллы» со счетом 2:1 оценивается в 9.00. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

После неудачного старта в АПЛ (одна победа в пяти первых матчах) «Астон Вилла» провела уверенный отрезок и подбирается к Рождеству на третьем месте в таблице, имея в активе 33 очка и отставая от «Манчестер Сити», который идет вторым, лишь на один балл. Команда Унаи Эмери одержала 10 побед, три раза сыграла вничью и трижды проиграла. Шансы «Астон Виллы» попасть в топ-4 оцениваются коэффициентом 2.20

«Манчестер Юнайтед» идет по турниру хуже. Команда занимает шестое место в таблице с 26 очками. «МЮ» — одна из самых забивающих команд АПЛ этого сезона (30 мячей, больше только у «Ман Сити» – 38). Если команда Рубена Аморима попадет в первую четверку по итогам сезона, сыграет ставка за 4.00.

