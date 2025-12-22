Путь чемпиона от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за успешные ординары на футбол

Партнерский проект
Промо «Путь чемпионов» от букмекера Baltbet предлагает участникам проверить свои прогнозы на футбольные события. Игроку необходимо выиграть 5 ординаров и получить фрибет от 200 рублей. Принять участие можно на сайте или в приложении БК.
Доступ к фрибету открывается после успешного прохождения всех этапов:
1. Если у вас нет аккаунта, создайте его в БК Baltbet.
2. На странице «Путь чемпиона» включите таймер для отслеживания активности.
3. Выиграйте 5 ординаров на футбольные игры за 48 часов.
Игроку нужно соблюдать требования по коэффициенту (от 1.60) и минимальной ставке (200 рублей). Клиенты с опытом и регулярными пари могут рассчитывать на более высокий выигрыш.
Допустимый диапазон коэффициентов для ставок составляет 1.40-100.00. Использовать фрибет нужно в течение 30 дней, ставки могут быть одиночными или экспрессами.
Таблица содержит главные моменты акции.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.12.2025 (23:59 МСК)
Проданные пари не засчитываются для выполнения условий предложения.
Плюсы
Минусы
|➕ Позволяет получать дополнительные бонусы за привычные ставки на футбол
|➖ Выиграть 5 ставок за ограниченное время будет непросто
|➕ Механика подходит новичкам и опытным игрокам
Главные европейские лиги временно приостановили сезон на рождественские каникулы. Из ТОП-5 доступны ставки только на матчи АПЛ и Серии А. Однако для отыгрыша фрибета футбольных матчей по всему миру предостаточно.