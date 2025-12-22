Путь чемпиона от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за успешные ординары на футбол

Доступ к фрибету открывается после успешного прохождения всех этапов:

1. Если у вас нет аккаунта, создайте его в БК Baltbet.

2. На странице «Путь чемпиона» включите таймер для отслеживания активности.

3. Выиграйте 5 ординаров на футбольные игры за 48 часов.

Игроку нужно соблюдать требования по коэффициенту (от 1.60) и минимальной ставке (200 рублей). Клиенты с опытом и регулярными пари могут рассчитывать на более высокий выигрыш.