Лайв-поток от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за лайв-ставки на теннисные матчи

Партнерский проект
Промоакция «Лайв-поток» от оператора «Балтбет» предлагает вознаграждение от 250 рублей фрибетом за активность на теннисных матчах. Для получения бонуса игрокам не нужно соревноваться друг с другом или демонстрировать победные серии пари. Достаточно заключать квалификационные ставки.
Начисление фрибета произойдет при выполнении пользователем следующих условий:
БК учитывает ординары в лайве с коэффициентом от 1.50. Минимальный размер ставки составляет 150 рублей. На выполнение отводится 2 часа и ни минутой больше. Повторная активация бонусного предложения недопустима.
Бонус в виде фрибета выдается на 30 дней. Беттор может заключить пари ординаром или экспрессом с коэффициентами 1.40-100.00.
Редакция собрала все особенности и нюансы бонусного предложения.
Максимальный размер бонуса
250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.12.2025 (23:59 МСК)
Отслеживать прогресс можно на странице самой акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Букмекер не требует выигрышных ставок
|➖ Требуется 5 ставок
|➕ Засчитываются пари с коэффициентами от 1.50
|➖ Сроки проведения — мало престижных турниров
|➕ Предлагаются максимально лояльные условия отыгрыша
Букмекерская контора оптимизировала условия и теперь не требует от беттора серии выигрышей. Это удобно, так как исключает прерывание серии прогресса из-за досадных промахов. В целом такой регламент можно считать справедливыми и комфортными для беттора.