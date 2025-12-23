Турнир Зимняя гонка от БК Мелбет: до 150 000 рублей фрибетами за ставки на спорт

Претендовать на бонус смогут бетторы, выполнившие ряд условий:

1. Регистрация в БК.

2. Согласие с участием в акции «Зимняя гонка».

3. Заключение пари по условиям конторы.

Засчитываются экспрессы и ординары с минимальным коэффициентом от 1.30. Каждые 500 поставленных рублей приносят пользователю 1 очко. Совокупное количество бонусных баллов определяет позицию игрока в турнирной таблице. Размер выданного фрибета зависит от занятого места.

Место Фрибет 1 150 000 ₽ 2 140 000 ₽ 3 100 000 ₽ 4-5 80 000 ₽ 6-10 50 000 ₽ 11-20 30 000 ₽ 21-50 20 000 ₽ 51-100 15 000 ₽ 101-200 10 000 ₽ 201-300 5000 ₽ 301-600 2000 ₽ 501-1500 500 ₽

Турнир пройдет в 2 этапа. Первый розыгрыш закончится 29 декабря в 11:59 МСК. Сразу после него стартует второй, который завершится 5 января в это же время.