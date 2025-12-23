Турнир Зимняя гонка от БК Мелбет: до 150 000 рублей фрибетами за ставки на спорт

Партнерский проект
Букмекерская контора «Мелбет» отметилась новогодним турниром с внушительным призовым фондом. Всего между пользователями дважды разыграют 5 000 000 рублей фрибетами. Награды ждут бетторов из топ-1500. Счастливчики, попавшие в список лидеров, заберут от 500 до 150 000 рублей.
Претендовать на бонус смогут бетторы, выполнившие ряд условий:
1. Регистрация в БК.
2. Согласие с участием в акции «Зимняя гонка».
3. Заключение пари по условиям конторы.
Засчитываются экспрессы и ординары с минимальным коэффициентом от 1.30. Каждые 500 поставленных рублей приносят пользователю 1 очко. Совокупное количество бонусных баллов определяет позицию игрока в турнирной таблице. Размер выданного фрибета зависит от занятого места.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
140 000 ₽
3
100 000 ₽
4-5
80 000 ₽
6-10
50 000 ₽
11-20
30 000 ₽
21-50
20 000 ₽
51-100
15 000 ₽
101-200
10 000 ₽
201-300
5000 ₽
301-600
2000 ₽
501-1500
500 ₽
Турнир пройдет в 2 этапа. Первый розыгрыш закончится 29 декабря в 11:59 МСК. Сразу после него стартует второй, который завершится 5 января в это же время.
Счастливчики должны использовать фрибет в течение недели после начисления. На него можно заключить 1 одиночное или экспресс-пари с кэфами от 1.10 до 3.50. Учитываются ставки до начала матча и после старта.
В представленной далее таблице находятся все основные моменты указанной акции.
Максимальный размер бонуса
до 150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.01.2026 (11:59 МСК)
Проигрыш или выигрыш не учитываются. Главное, чтобы букмекерская контора рассчитала сделанную игроком ставку.
Плюсы
Минусы
|➕ Призовой фонд распределят между игроками из топ-1500
|➖ Учитывается только оборот пользователя
|➕ Вторая часть турнира состоится во время новогодних праздников
«Зимняя гонка» частично охватывает новогодние праздники, но в это время активность бетторов заметно снижается. Расторопные пользователи могут быстро сориентироваться и постараться выиграть максимальный приз даже с относительно небольшим банкроллом.