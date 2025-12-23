Ведомости
Турнир Зимняя гонка от БК Мелбет: до 150 000 рублей фрибетами за ставки на спорт

Новогодний турнир с огромным призовым фондом!

Букмекерская контора «Мелбет» отметилась новогодним турниром с внушительным призовым фондом. Всего между пользователями дважды разыграют 5 000 000 рублей фрибетами. Награды ждут бетторов из топ-1500. Счастливчики, попавшие в список лидеров, заберут от 500 до 150 000 рублей.

Как получить фрибет до 150 000 рублей в БК Мелбет за ставки на спорт

Свернуть

Претендовать на бонус смогут бетторы, выполнившие ряд условий:

1. Регистрация в БК.

2. Согласие с участием в акции «Зимняя гонка».

3. Заключение пари по условиям конторы. 

Засчитываются экспрессы и ординары с минимальным коэффициентом от 1.30. Каждые 500 поставленных рублей приносят пользователю 1 очко. Совокупное количество бонусных баллов определяет позицию игрока в турнирной таблице. Размер выданного фрибета зависит от занятого места. 

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

140 000 ₽

3

100 000 ₽

4-5

80 000 ₽

6-10

50 000 ₽

11-20

30 000 ₽

21-50

20 000 ₽

51-100

15 000 ₽

101-200

10 000 ₽

201-300

5000 ₽

301-600

2000 ₽

501-1500

500 ₽

Турнир пройдет в 2 этапа. Первый розыгрыш закончится 29 декабря в 11:59 МСК. Сразу после него стартует второй, который завершится 5 января в это же время. 

Как отыграть фрибет до 150 000 рублей от Мелбет за победу в турнире Зимняя гонка

Свернуть

Счастливчики должны использовать фрибет в течение недели после начисления. На него можно заключить 1 одиночное или экспресс-пари с кэфами от 1.10 до 3.50. Учитываются ставки до начала матча и после старта. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от БК Мелбет

Свернуть

В представленной далее таблице находятся все основные моменты указанной акции. 

Максимальный размер бонуса

до 150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.01.2026 (11:59 МСК)

Проигрыш или выигрыш не учитываются. Главное, чтобы букмекерская контора рассчитала сделанную игроком ставку. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призовой фонд распределят между игроками из топ-1500➖ Учитывается только оборот пользователя
➕ Вторая часть турнира состоится во время новогодних праздников 

Заключение

Свернуть

«Зимняя гонка» частично охватывает новогодние праздники, но в это время активность бетторов заметно снижается. Расторопные пользователи могут быстро сориентироваться и постараться выиграть максимальный приз даже с относительно небольшим банкроллом. 

Валентин Васильев

