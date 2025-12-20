Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке букмекеров, фаворит предстоящего матча — «Локомотив». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 44% вероятности. Спрогнозировать победу омичей можно по коэффициенту 2.90 (или 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.15 (23%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.15 (44%).

Клиенты PARI верят в успех «Локомотива» в основное время. На победу команды Боба Хартли приходится около 53% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 41% сделано в пользу сибиряков, еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 84% на 16% в пользу «Авангарда».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если игроки «Авангарда» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.90.

По оценкам аналитиков PARI, второе противостояние «Авангарда» и «Локомотива» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущее — 4:1. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

«Локомотив» — лидер Западной конференции с 52 очками, у «Авангарда» — 47 очков и третье место на Востоке. Поставить сейчас на победу ярославцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 2.80. «Железнодорожники» — фаворит сезона, опередивший по котировкам «Металлург» (3.00) и «Авангард» (6.80).