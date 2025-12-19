Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 декабря 17:34ГлавнаяНовости

Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге

Новогодний «Экспресс заботы» прибыл на Урал
Валентин Васильев

Новогодний проект фонда «Пари и побеждай» «Экспресс заботы» прибыл в Екатеринбург, чтобы подарить его жителям праздничное настроение и поддержать многодетные семьи и родителей детей с особенностями здоровья. К доброй инициативе присоединился баскетбольный клуб «Уралмаш».

Сумма очков, набранных командой в матче с ЦСКА, была умножена на 2026 — в честь наступающего года — и переведена в пожертвования. В общей сложности БК «Уралмаш» набрал 64 очка. По итогам инициативы удалось собрать 129 664 рубля. Все средства будут переданы в екатеринбургский фонд «Люблю и благодарю» для адресной помощи его подопечным — на организацию бесплатного питания или юридическое сопровождение. Такая поддержка позволит родителям, попавшим в трудную ситуацию, сэкономить силы и средства, чтобы больше времени уделять своим детям.

Напомним, что второй сезон «Экспресса заботы» посвящен папам. Каждый год они создают новогоднее чудо своими руками, но в круговороте дел им легко потерять то самое детское ощущение праздника. 

Новогодний «Экспресс заботы» продолжает свой путь по городам России в течение всего декабря. Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами, читайте реальные и трогательные истории отцов, смотрите ролик о новогодних мечтах пап на сайте проекта и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче КХЛ с ЦСКА
Новости
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Клиенты букмекеров ставят на победу «ПСЖ» над «Фламенго» в матче за Межконтинентальный кубок
Новости
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
БК «Уралмаш» отметит десятилетие своего возрождения
Новости
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
FONBET вошел в рейтинг топ-50 штаб‑квартир российских компаний от Forbes и Pridex
Новости
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Новости
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Новости

Новое