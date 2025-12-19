Более 120 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге

Новогодний проект фонда «Пари и побеждай» «Экспресс заботы» прибыл в Екатеринбург, чтобы подарить его жителям праздничное настроение и поддержать многодетные семьи и родителей детей с особенностями здоровья. К доброй инициативе присоединился баскетбольный клуб «Уралмаш».

Сумма очков, набранных командой в матче с ЦСКА, была умножена на 2026 — в честь наступающего года — и переведена в пожертвования. В общей сложности БК «Уралмаш» набрал 64 очка. По итогам инициативы удалось собрать 129 664 рубля. Все средства будут переданы в екатеринбургский фонд «Люблю и благодарю» для адресной помощи его подопечным — на организацию бесплатного питания или юридическое сопровождение. Такая поддержка позволит родителям, попавшим в трудную ситуацию, сэкономить силы и средства, чтобы больше времени уделять своим детям.

Напомним, что второй сезон «Экспресса заботы» посвящен папам. Каждый год они создают новогоднее чудо своими руками, но в круговороте дел им легко потерять то самое детское ощущение праздника.

Новогодний «Экспресс заботы» продолжает свой путь по городам России в течение всего декабря. Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами, читайте реальные и трогательные истории отцов, смотрите ролик о новогодних мечтах пап на сайте проекта и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.