Зимний фест от Leon: фрибеты и другие подарки

Leon запустил промоакцию перед Новым годом и радует активных игроков различными подарками. Букмекерская контора предлагает пользователям фрибеты и другие интересные бонусы. Для участия нужна только ежедневная активность.
Чтобы претендовать на дополнительные преференции от букмекерской компании, следует:
1. Сделать аккаунт в Leon.
2. Зайти на страницу акции и согласиться с участием.
3. На карте ежедневно вскрывать коробки с бонусами.
Если собирать ключи, можно перейти к бонусам с повышенным номиналом. Варианты подарков рандомные для каждого участника. Например, на одном из этапов букмекер предложил фрибет на 400 рублей за 4 ординара на аналогичную сумму при коэффициенте 1.30.
Важный нюанс. Многие задания ограничены по времени текущими сутками. Если контора предлагает заключить фиксированное количество ставок, то их нужно совершить в день вскрытия коробки.
Пропущенные дни не сохраняются. Игроки, не вскрывшие коробку по тем или иным причинам, теряют подарок конкретного игрового дня.
Все условия отыгрыша индивидуальны. Их укажут в описании бонуса. Для использования полученного фрибета игроку следует выполнять требования компании. Если не заключать квалификационных пари, применить бонус не удастся.
Детали акционного предложения сведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
27.12.2025 (23:59 МСК)
Ежедневно можно вскрыть не более одного подарка.
Плюсы
Минусы
|➕ Оформление в интерактивную игру с новогодней тематикой
|➖ Нужна постоянная поддержка активности
|➕ Ежедневное получение подарков
|➖ Индивидуальные условия для игроков, к которым нереально подготовиться
Промоакция отличается уникальным оформлением и визуально напоминает детскую игру. Накопленные ключи обеспечат пользователей дополнительными преференциями.