Зимний фест от Leon: фрибеты и другие подарки

Чтобы претендовать на дополнительные преференции от букмекерской компании, следует:

1. Сделать аккаунт в Leon.

2. Зайти на страницу акции и согласиться с участием.

3. На карте ежедневно вскрывать коробки с бонусами.

Если собирать ключи, можно перейти к бонусам с повышенным номиналом. Варианты подарков рандомные для каждого участника. Например, на одном из этапов букмекер предложил фрибет на 400 рублей за 4 ординара на аналогичную сумму при коэффициенте 1.30.

Важный нюанс. Многие задания ограничены по времени текущими сутками. Если контора предлагает заключить фиксированное количество ставок, то их нужно совершить в день вскрытия коробки.

Пропущенные дни не сохраняются. Игроки, не вскрывшие коробку по тем или иным причинам, теряют подарок конкретного игрового дня.