БК Леон
Зимний фест от Leon: фрибеты и другие подарки

Приятные бонусы за ежедневную активность

Leon запустил промоакцию перед Новым годом и радует активных игроков различными подарками. Букмекерская контора предлагает пользователям фрибеты и другие интересные бонусы. Для участия нужна только ежедневная активность. 

Как получить бонус от Leon в промо Зимний фест

Чтобы претендовать на дополнительные преференции от букмекерской компании, следует:

1. Сделать аккаунт в Leon.

2. Зайти на страницу акции и согласиться с участием. 

3. На карте ежедневно вскрывать коробки с бонусами.

Если собирать ключи, можно перейти к бонусам с повышенным номиналом. Варианты подарков рандомные для каждого участника. Например, на одном из этапов букмекер предложил фрибет на 400 рублей за 4 ординара на аналогичную сумму при коэффициенте 1.30.

Важный нюанс. Многие задания ограничены по времени текущими сутками. Если контора предлагает заключить фиксированное количество ставок, то их нужно совершить в день вскрытия коробки. 

Пропущенные дни не сохраняются. Игроки, не вскрывшие коробку по тем или иным причинам, теряют подарок конкретного игрового дня.

Как отыграть бонус Leon по акции Зимний фест

Все условия отыгрыша индивидуальны. Их укажут в описании бонуса. Для использования полученного фрибета игроку следует выполнять требования компании. Если не заключать квалификационных пари, применить бонус не удастся. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса Зимний фест от Leon

Детали акционного предложения сведены в таблице.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

Индивидуально

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

27.12.2025 (23:59 МСК)

Ежедневно можно вскрыть не более одного подарка. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Оформление в интерактивную игру с новогодней тематикой➖ Нужна постоянная поддержка активности
➕ Ежедневное получение подарков➖ Индивидуальные условия для игроков, к которым нереально подготовиться

Заключение

Промоакция отличается уникальным оформлением и визуально напоминает детскую игру. Накопленные ключи обеспечат пользователей дополнительными преференциями. 

Валентин Васильев

