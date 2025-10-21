Фрибетовые игры от БК Fonbet: фрибет на 10 000 рублей за комментарий в Telegram

Бонус очень интересный, ведь от игрока не требуется никаких вложений. Достаточно только раз в день заходить в Telegram-канал с розыгрышем и писать новый комментарий под постом. Важно именно публиковать свежую запись, а не изменять прошлую. Если вы окажетесь самым терпеливым участником конкурса, заберете внушительный приз на 10 000 рублей.