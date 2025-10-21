Фрибетовые игры от БК Fonbet: фрибет на 10 000 рублей за комментарий в Telegram

Fonbet анонсировал конкурс в Telegram-канале с необычной механикой участия. Победить сможет пользователь с максимальным терпением. За старания он получит внушительный фрибет на 10 000 рублей.
Для участия в промоакции букмекерской конторы пользователю следует выполнить ряд действий:
1. Зарегистрироваться в Fonbet.
2. Подписаться на Telegram-канал Fonbet Esports.
3. Прокомментировать запись.
Требований к комментариям нет. Можно написать какое-нибудь слово или даже оставить один символ. Победит тот, чей коммент продержится последним в течение 24 часов. Самый терпеливый игрок получит от букмекера фрибет на 10 000 рублей.
Отыгрыш бонуса производится по стандартным правилам. Фрибет работает в течение 7 дней с начисления. Если опоздать, полученный подарок сгорит. Никаких вариантов восстановления не предусматривается.
Сам фрибет ставится только ординаром. Подходят исходы любых видов спорта с коэффициентом 1.01-3.00.
Рассмотрим требования бонуса из «Фрибетовых игр» внимательнее.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
—
Плюсы
Минусы
|➕ Подходит любой комментарий
|➖ Акция рискует затянуться из-за обилия участников
|➕ Не нужен депозит
|➕ Фрибет на 10 000 рублей
Бонус очень интересный, ведь от игрока не требуется никаких вложений. Достаточно только раз в день заходить в Telegram-канал с розыгрышем и писать новый комментарий под постом. Важно именно публиковать свежую запись, а не изменять прошлую. Если вы окажетесь самым терпеливым участником конкурса, заберете внушительный приз на 10 000 рублей.