21 октября 9:51
БК ФонбетАкции
logo

Фрибетовые игры от БК Fonbet: фрибет на 10 000 рублей за комментарий в Telegram

10 000 ₽
Бонус
1836 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Хотите фрибет? Станьте последним!

Fonbet анонсировал конкурс в Telegram-канале с необычной механикой участия. Победить сможет пользователь с максимальным терпением. За старания он получит внушительный фрибет на 10 000 рублей. 

Как получить бонус Fonbet на 10 000 рублей за комментарий

Свернуть

Для участия в промоакции букмекерской конторы пользователю следует выполнить ряд действий:

1. Зарегистрироваться в Fonbet.

2. Подписаться на Telegram-канал Fonbet Esports

3. Прокомментировать запись.

Требований к комментариям нет. Можно написать какое-нибудь слово или даже оставить один символ. Победит тот, чей коммент продержится последним в течение 24 часов. Самый терпеливый игрок получит от букмекера фрибет на 10 000 рублей. 

Как отыграть бонус Фонбет на 10 000 рублей за комментарий записи

Свернуть

Отыгрыш бонуса производится по стандартным правилам. Фрибет работает в течение 7 дней с начисления. Если опоздать, полученный подарок сгорит. Никаких вариантов восстановления не предусматривается. 

Сам фрибет ставится только ординаром. Подходят исходы любых видов спорта с коэффициентом 1.01-3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Фонбет

Свернуть

Рассмотрим требования бонуса из «Фрибетовых игр» внимательнее.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Подходит любой комментарий➖ Акция рискует затянуться из-за обилия участников
➕ Не нужен депозит 
➕ Фрибет на 10 000 рублей 

Заключение

Свернуть

Бонус очень интересный, ведь от игрока не требуется никаких вложений. Достаточно только раз в день заходить в Telegram-канал с розыгрышем и писать новый комментарий под постом. Важно именно публиковать свежую запись, а не изменять прошлую. Если вы окажетесь самым терпеливым участником конкурса, заберете внушительный приз на 10 000 рублей.

Валентин Васильев

