Акция PARI: фрибеты и подарки за участие в интерактивном ивенте

Для участия в акции необходимо:

Зарегистрироваться, а если вы уже с PARI, то авторизоваться на сайте или в мобильном приложении БК. Подтвердите свое участие в акции нажатием на кнопку «Начать» на странице акции. Выполняйте предложенные букмекером задания.

За успешное выполнение заданий беттору начисляются баллы (PARI Коины), которые можно обменять на фрибеты или призы во вкладке «Магазин».

Фрибет, который вы получили, должен быть использован в течение 7 дней для ставок на любые киберспортивные события с коэффициентом не ниже 1,01. В случае выигрыша вам будет зачислен чистый выигрыш без учета суммы фрибета.