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4 января 9:20ГлавнаяБонусы
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Акция PARI: фрибеты и подарки за участие в интерактивном ивенте

Как насчет поездки на major по CS:GO или Dota 2?
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости.Спорт» фрибеты и ценные призы за прохождение интерактивных заданий и квестов. 

Как получить бонус?

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Для участия в акции необходимо:

  1. Зарегистрироваться, а если вы уже с PARI, то авторизоваться на сайте или в мобильном приложении БК.
  2. Подтвердите свое участие в акции нажатием на кнопку «Начать» на странице акции.
  3. Выполняйте предложенные букмекером задания.

За успешное выполнение заданий беттору начисляются баллы (PARI Коины), которые можно обменять на фрибеты или призы во вкладке «Магазин».

Фрибет, который вы получили, должен быть использован в течение 7 дней для ставок на любые киберспортивные события с коэффициентом не ниже 1,01. В случае выигрыша вам будет зачислен чистый выигрыш без учета суммы фрибета.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Интересные задания и большое количество ценных призов.

- Ограниченный срок действия акции: по ее окончании коины сгорают.

Заключение 

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Акции на киберспортивные события пользуются всё большей популярностью у геймеров. А конкурс PARI отличают относительно несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Любителей киберспорта предложение конторы наверняка заинтересует. Самого удачливого участника ждет суперприз - поездка на major по CS:GO или Dota 2.

Обзор букмекерской конторы PARI

Все актуальные бонусы PARI собраны здесь

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