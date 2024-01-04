Акция PARI: фрибеты и подарки за участие в интерактивном ивенте

Партнерский проект
Букмекерская контора PARI объявляет о классной акции для любителей киберспорта! БК дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости.Спорт» фрибеты и ценные призы за прохождение интерактивных заданий и квестов.
Для участия в акции необходимо:
За успешное выполнение заданий беттору начисляются баллы (PARI Коины), которые можно обменять на фрибеты или призы во вкладке «Магазин».
Фрибет, который вы получили, должен быть использован в течение 7 дней для ставок на любые киберспортивные события с коэффициентом не ниже 1,01. В случае выигрыша вам будет зачислен чистый выигрыш без учета суммы фрибета.
+ Акция рассчитана как на новичков, так и постоянных клиентов БК.
+ Интересные задания и большое количество ценных призов.
- Ограниченный срок действия акции: по ее окончании коины сгорают.
Акции на киберспортивные события пользуются всё большей популярностью у геймеров. А конкурс PARI отличают относительно несложные задания в комплекте с приятными бонусами. Любителей киберспорта предложение конторы наверняка заинтересует. Самого удачливого участника ждет суперприз - поездка на major по CS:GO или Dota 2.
Обзор букмекерской конторы PARI
Все актуальные бонусы PARI собраны здесь.
Партнерский проект