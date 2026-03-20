Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026 года: капитаны и составы, расписание, трансляции

В предстоящем Кубке Первого канала будут две команды – Москвы и Санкт-Петербурга. Фигуристы из других регионов распределены между этими коллективами. В состав каждой команды входят по пять мужчин и женщин из одиночного катания, а также по два спортивных и танцевальных дуэта.

В правила коротких программ внесены изменения. Женщины могут выполнять четверные прыжки, а спортивные пары – четверные выбросы и подкрутки.

По одному представителю мужского и женского одиночного катания из каждой команды представит обе программы. Еще двое выступят только с короткими, другие двое – с произвольными. Эта четверка также будет представлена в Прыжковом баттле или Конкурсе мастерства на льду.

Спортивные пары выступят с короткими программами, танцевальные – с произвольными танцами. Также представители этих дисциплин в Конкурсе мастерства на льду и в Командных эстафетах.

Победу в общем зачете одержит команда, которая наберет наибольшее число баллов по сумме всех выступлений.