Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026 года: капитаны и составы, расписание, трансляции

Обновлено:
Валиева, Петросян, Гуменник и другие звезды
Александр Бокулёв
Аделия Петросян. Источник: Алексей Парф / ФФККР
Аделия Петросян. Источник: Алексей Парф / ФФККР

С 21 по 22 марта в ледовом дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдет очередной розыгрыш Кубка Первого канала по фигурному катанию. Рассказываем о регламенте и представляем составы команд.

Регламент

В предстоящем Кубке Первого канала будут две команды – Москвы и Санкт-Петербурга. Фигуристы из других регионов распределены между этими коллективами. В состав каждой команды входят по пять мужчин и женщин из одиночного катания, а также по два спортивных и танцевальных дуэта.

В правила коротких программ внесены изменения. Женщины могут выполнять четверные прыжки, а спортивные пары – четверные выбросы и подкрутки. 

По одному представителю мужского и женского одиночного катания из каждой команды представит обе программы. Еще двое выступят только с короткими, другие двое – с произвольными. Эта четверка также будет представлена в Прыжковом баттле или Конкурсе мастерства на льду.  

Спортивные пары выступят с короткими программами, танцевальные – с произвольными танцами. Также представители этих дисциплин в Конкурсе мастерства на льду и в Командных эстафетах.

Победу в общем зачете одержит команда, которая наберет наибольшее число баллов по сумме всех выступлений.

Участники

Из анонсированного состава из-за проблем со здоровьем выбыл Николай Угожаев, изначально заявленный в сборную Санкт-Петербурга. Вместо него выступит Артур Даниелян.

Сборная Санкт-Петербурга

Мужчины: Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко;

Женщины: Ксения Гущина, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова;

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов;

Танцевальные пары: Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Екатерина Миронова / Евгений Устенко.

Сборная Москвы

Мужчины: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров;

Женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова;

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков;

Танцевальные пары: Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Александра Степанова / Иван Букин.

Призовой фонд

Общий призовой фонд Кубка Первого канала по фигурному катанию составит 21 млн руб. Победители получат 14 млн руб., а другие участники – вдвое меньше.

Расписание

21 марта, суббота

13:55 мск. Спортивные пары, мужчины, женщины – короткие программы. Конкурс мастерства на льду

22 марта, воскресенье

13:55 мск. Танцевальные пары, мужчины, женщины – произвольные программы. Прыжковый баттл, командные эстафеты

Прямые трансляции, где смотреть

В полном объеме прокаты можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет часть выступлений в воскресенье.

