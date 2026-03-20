Никита Глушков - о пенальти в матче с «Нижним Новгородом»: «Доволен, что никого не ударил»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» дал интервью амбассадору «БЕТСИТИ» Эльхану Малахову
Руслан Ипполитов
Источник: dinamo-mx.ru
Источник: dinamo-mx.ru

Полузащитник «Динамо» Махачкала в разговоре с амбассадором «БЕТСИТИ»  Эльханом Салаховым вспомнил «привезенный» пенальти в матче 18-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Та игра завершилась победой гостей, единственный гол был забит с пенальти. 

— Ощущения были гадские. Накопилось все за сезон, много решений было не в нашу пользу. А перед этим матчем играли с «Сочи», я там должен был заработать пенальти, но не поставили. В игре с «Нижним» у нас еще Табидзе удалили непонятно за что. Я с эмоциями не совладал и все… Если честно, доволен, что не ударил никого. 

Что мне сказали в раздевалке? Да что тут скажешь, все понятно. Я первый переоделся и уехал домой. Шучу! Никто ничего не сказал. Ругать меня? Я сам понимаю, что не прав. Похвалить меня тоже не за что. Поэтому просто все молчали, — сказал Глушков. 

Глушков принял участие в шоу Салахова «1х1 на БЕТСИТИ Сборах», которое можно посмотреть на ВК и на YouTube.

Ранее по теме:«Динамо» Махачкала и «Бетсити» создали арт-объект в Каспийске

«Балтика» получила трофей за победу в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
«Балтика» и «Сочи» сыграют в уникальной форме с принтом «Морского боя»
БЕТ-М запустил акцию с еженедельным призовым фондом
Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026 года: капитаны и составы, расписание, трансляции
Игрок «Динамо» Махачкала: «Осталась одна мечта – сыграть за «Зенит»
МВД обвинило бывшего судью ФИФА в посредничестве в подкупе арбитров матча в России
Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет
БК «Марафон» рассчитала ставки на победу Марокко в КАН как выигрышные
