Никита Глушков - о пенальти в матче с «Нижним Новгородом»: «Доволен, что никого не ударил»

Полузащитник «Динамо» Махачкала в разговоре с амбассадором «БЕТСИТИ» Эльханом Салаховым вспомнил «привезенный» пенальти в матче 18-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Та игра завершилась победой гостей, единственный гол был забит с пенальти.

— Ощущения были гадские. Накопилось все за сезон, много решений было не в нашу пользу. А перед этим матчем играли с «Сочи», я там должен был заработать пенальти, но не поставили. В игре с «Нижним» у нас еще Табидзе удалили непонятно за что. Я с эмоциями не совладал и все… Если честно, доволен, что не ударил никого.

Что мне сказали в раздевалке? Да что тут скажешь, все понятно. Я первый переоделся и уехал домой. Шучу! Никто ничего не сказал. Ругать меня? Я сам понимаю, что не прав. Похвалить меня тоже не за что. Поэтому просто все молчали, — сказал Глушков.

Глушков принял участие в шоу Салахова «1х1 на БЕТСИТИ Сборах», которое можно посмотреть на ВК и на YouTube.