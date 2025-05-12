«Динамо» Махачкала и «Бетсити» создали арт-объект в Каспийске

Партнерский проект
Местный художник Андрей Калугин нарисовал уникальный мурал на стене одного из домов города высотой в 9 этажей.
На нем изображена новая форма клуба с кайтагской вышивкой, элементы традиционных дагестанский орнаментов, игроки команды, а также узнаваемые пейзажи региона.
Посмотреть на мурал можно по адресу: г. Каспийск, проспект М. Омарова, 10.
В новой форме, которую «Динамо» выпустило при поддержке «Бетсити», команда будет играть до конца сезона.
Также клуб снял документальный мини-сериал #ДинамоЭтоДагестан, стартовав с серии про лидера команды Гамида Агаларов. Посмотреть сериал можно по ссылке.
Партнерский проект