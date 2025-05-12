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12 мая 9:15ГлавнаяНовости

«Динамо» Махачкала и «Бетсити» создали арт-объект в Каспийске

Мурал высотой с девятиэтажку
Валентин Васильев

Местный художник Андрей Калугин нарисовал уникальный мурал на стене одного из домов города высотой в 9 этажей.

На нем изображена новая форма клуба с кайтагской вышивкой, элементы традиционных дагестанский орнаментов, игроки команды, а также узнаваемые пейзажи региона.

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Источник: «Бетсити»

Посмотреть на мурал можно по адресу: г. Каспийск, проспект М. Омарова, 10.

В новой форме, которую «Динамо» выпустило при поддержке «Бетсити», команда будет играть до конца сезона. 

Также клуб снял документальный мини-сериал #ДинамоЭтоДагестан, стартовав с серии про лидера команды Гамида Агаларов. Посмотреть сериал можно по ссылке.

Ранее по теме:Регистрация в БК «Бетсити» – пошаговая инструкция

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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