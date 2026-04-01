Что такое фора в ставках на спорт: в чем отличия, примеры, как ставить на футбол

Обновлено:
Фора в ставках — это модификатор коэффициентов и риска. Она позволяет увеличить или снизить коэффициенты. Некоторые варианты фор дополнительно страхуют от проигрыша.

Полное содержание

  • Что такое фора в ставках
  • Виды фор в букмекерских конторах
  • Рынки ставок с форой
  • Как работает фора в разных видах спорта?
  • Когда и на какие форы ставить
  • Стратегии для ставок с форой
  • Финансовые стратегии ставок
  • Как сделать ставку на фору — подробная инструкция
  • Плюсы и минусы фор
  • Заключение
  • FAQ

Что такое фора в ставках

Сначала подробно рассмотрим понятие фора в ставках: что это такое и зачем нужна. Начнем с ответа на первую часть вопроса.

Это классический беттинговый маркет. Он обладает собственной механикой. Букмекер задает виртуальное преимущество или отставание команды, в зависимости от выставленного значения рассчитывает коэффициент. Дальнейшие действия стандартные:

  1. Игрок заключает пари и ждет завершения матча.
  2. После окончания игры БК дожидается официальных результатов и рассчитывает пари.
  3. При расчете букмекер складывает реальный итог и значение форы.
  4. Если после добавления счет оказался в пользу выбранного игроком клуба, беттор получает выигрыш.

Практическая ценность маркета — возможность модифицировать коэффициенты. Например, если на выигрыш выбранного клуба дают кэф 3.50, то при добавлении виртуального преимущества в 1 мяч коэффициент снизится. Вероятный выигрыш уменьшается, но шансы его наступления возрастают. 

Виды фор в букмекерских конторах

Понять, что такое фора в ставках, не составило особого труда. Букмекерские конторы сделали их максимально разнообразными. Богатое предложение со стороны БК требует отдельного рассмотрения. 

Европейская фора (гандикап)

Европейский гандикап — рынок, максимально похожий на маркет 1х2. Букмекерская контора устанавливает виртуальный счет, с которым команды начинают встречу, и предлагает 3 исхода:

  • П1 — победа хозяев;
  • Х — ничья;
  • П2 — выигрыш гостей.

Ставка не подразумевает перерасчет с коэффициентом 1.00. Беттор или побеждает, или теряет деньги. 

Гандикап формируется с определенного счета. Аналитики БК используют его для создания линии коэффициентов, задавая необходимые значения. Для примера посмотрим на европейский гандикап 0:2. 

Ставка при гандикапе 0:2

Условия выигрыша

П1 

Хозяева должны победить с разницей в 3 гола и больше

Х

Хозяева должны победить с разницей в 2 гола

П2

Гости должны выиграть с любой разницей, сыграть вничью или проиграть, с итоговой дельтой не более 1 мяча

По аналогичному принципу можно посчитать гандикап 1:0 или любой другой.

‼️ Для самостоятельного расчета нужно прибавить к виртуальному гандикапу реальный результат матча. После необходимо сопоставить получившийся итог игры со ставкой. ‼️ 

Плюсовая фора в ставках

Выбранная игроком команда получает виртуальное преимущество в матче. В результате к итоговому счету прибавляется значение исхода. Например, пари на Ф1 (+1) означает, что беттор ставит на победу первой команды, а для увеличения шансов клубу задается виртуальный отрыв в 1 мяч. При расчете ставки возможны 3 варианта.

Статус пари

Игровая ситуация

✅ Победа

Первый клуб выиграл с любой разницей или команды сыграли вничью

🔄 Возврат

Первая команда проиграла с разницей в 1 мяч

❌ Проигрыш

Первая команда проиграла с разницей не менее 2 мячей

В случае возврата ставка считается с коэффициентом 1.00. Беттор получает полную сумму пари обратно.

‼️ Плюсовые варианты обычно используются на аутсайдеров. Они снижают коэффициент, увеличивая шансы выигрыша. ‼️ 

Минусовая фора в ставках

Минусовая фора имеет противоположное толкование. Такое пари означает, что выбранная игроком команда начинает матч с виртуальным отставанием. В линии БК рынок может иметь разные обозначения: Ф1 (-1), Ф2 (-3), Ф (-2) и другие. Индекс после букв «Ф» указывает на номер клуба (хозяева или гости). В интерфейсе некоторых контор дополнительная цифровая маркировка отсутствует. 

Приведем пример расчета пари на Ф (-2). Как и в случае выше, у итоговой ставки могут быть 3 статуса.

Статус 

Игровая ситуация

✅ Победа

Выбранная команда выигрывает с разницей в 3 мяча и выше

🔄 Возврат

Выбранная команда выигрывает с разницей в 2 мяча

❌ Проигрыш

Выбранный клуб выигрывает с разницей в мяч, играет вничью или проигрывает

Такой исход подходит для фаворитов. Он поднимает коэффициент на выбранный клуб. 

Нулевая фора — 0 в ставках

Теперь разберемся, что такое фора 0 в спортивных ставках. При первом рассмотрении нулевой гандикап кажется бессмысленным. Зачем давать нулевое виртуальное преимущество, если можно просто поставить на победу или двойной шанс? Однако указанный маркет балансирует коэффициент и риск. Сначала познакомимся с примерами расчета рынка. 

Статус 

Игровая ситуация

✅ Победа

Выбранная команда выигрывает 

🔄 Возврат

Выбранная команда играет вничью

❌ Проигрыш

Клуб проигрывает

Для ознакомления с достоинствами указанного рынка необходимо сравнить нулевую фору с 1х2 и «Двойным шансом».

Рынок

Расчет при ничьей

Коэффициент

Ф 0

🔄 Деньги возвращаются

↔️ Средний (ниже 1х2 и выше «Двойного шанса»)

П1 или П2

❌ Поражение

⬆️ Высокий (больше Ф (0) и «Двойного шанса»)

1х или 2х

✅ Победа

⬇️ Низкий (меньше Ф (0) и 1х2)

Таким образом, фора 0 в спортивных ставках — баланс между 1х2 и «Двойным шансом». Маркет дает средние коэффициенты при аналогичном уровне риска. 

Дробные и целые форы

Примеры выше построены на целых значениях. Ими букмекеры не ограничиваются и предлагают дробные варианты. В линии БК они могут обозначаться (+0,5), (+1,5) или, например, (-2,5).

Маркет не подразумевает возврата пари. Забить половину гола невозможно, поэтому после расчета матча беттор выигрывает или проигрывает. Остальная схема не меняется:

  • ➖ минусовые отнимаются от итогового результата выбранной команды;
  • ➕ плюсовые — прибавляются к забитым мячам;

Результат в любом случае окажется дробным, что исключает возврат. Итоговый уровень риска увеличивается. Снижение шанса на победу отражается на коэффициентах. Для примера сравним Ф (-2,0) и Ф (-2,5).

Ставка

Победа

Возврат

Поражение

Ф (-2,0)

Выигрыш с разницей в 3 и более гола

Выигрыш с разницей в 2 гола

Любая другая ситуация

Ф (-2,5)

Выигрыш с разницей в 3 и более гола

Не предусмотрен

Любая другая ситуация

‼️ Для победы должна исполниться одна ситуация, но у целых фор предусмотрен возврат. В результате часть рисков снимается, беттор получает больше шансов. ‼️

Азиатская фора

Азиатская фора объединяет 2 пари, поэтому еще ее называют двойной. В линии букмекерской конторы она обозначается сотой дробью с положительным или отрицательным значением.

Пример с положительным значением

Пример с отрицательным значением

+0,25

-0,25

+0,75

-0,75

+1,25

-1,25

При заключении пари букмекер делит сумму на 2. Каждая половина поступает на ставку ближайших значений форы. Например, для Ф (+0,75) средства распределяются на Ф (+0,5) и Ф (+1,0). При расчете учитывается каждый результат. Предположим, пользователь поставил на Ф (+0,75).

Статус

Ситуация

Выплата

✅ Победа

Выбранная команда играет вничью или побеждает с любой разницей

Обычное произведение коэффициента на ставку

🔄 Частичный возврат

Команда проигрывает с разницей в 1 гол. Половина ставки (Ф (+0,5) сгорает, по остальной происходит возврат

Игрок получает 50% поставленных денег.

❌ Проигрыш

Команда проигрывает с разницей в 2 и более гола

Игрок теряет поставленные средства.

Рынки ставок с форой

Современные букмекерские конторы предлагают богатую роспись событий. В некоторых случаях количество доступных вариантов пари превышает 3000 штук. Например, такой ассортимент выбора доступен в BET-M для некоторых футбольных матчей. 

Поэтому БК используют разные виды рынков. Они делятся в зависимости от времени игры и исчисляемого критерия. 

Фора на исход матча

Считается по результатам основного и добавленного времени игры. Овертайм и пенальти не учитываются, даже если они подразумеваются регламентом турнира. 

После окончания основного и дополнительного времени значение форы прибавляется к итоговому счету и далее происходит подведение итогов.

Фора на отдельные таймы и периоды

В этом случае букмекерские конторы также учитывают забитые голы. Однако их считают не для всей игры, а для ее отрезка: в футболе — тайм, в хоккее — период. Действия команд в другое время не учитываются и не влияют на расчет.

Фора по угловым

Все примеры выше продемонстрированы на основании голов команд. Это главный статистический показатель игры. Однако букмекеры рассматривают и другие исчисляемые критерии. Лучшую роспись дают угловым. Конторы предлагают маркеты 1х2, двойного шанса, тоталов и фор. Главное отличие в том, что при расчете учитываются только поданные корнеры. Голы и остальные статистические маркеры не берутся во внимание.

Фора по поданным угловым также выставляется для всего матча или тайма. В зависимости от выбранного варианта учитываются действия команд в тот или иной промежуток времени.

‼️ Внимание! Дополнительная роспись статистических показателей характерна для популярных матчей. Для нишевых игр букмекерские конторы рынки статистики обычно не используют. ‼️

Фора по желтым карточкам

Ситуация с маркетом по карточкам напоминает пример выше. При расчете БК учитывает выданные предупреждения. Обычно конторы устанавливают рынок для итогов игры. Отдельная роспись таймов появляется в исключительных случаях. 

Как работает фора в разных видах спорта?

Выше рассмотрели, что значит букмекерская фора. Теперь изучим применение маркета в разных видах спорта. Его вводят для хоккея, тенниса, футбола, кибера, баскетбола и многих других направлений. 

Фора в ставках на футбол

Фора в пари на футбол — классический рынок. Также букмекерские конторы могут принимать пари на угловые, карточки и иные статистические показатели. Предложение растет с увеличением внимания к матчу. Максимум вариантов появляется в топовых европейских лигах, ЛЧ, ЛЕ и на ЧМ. Подробное освещение букмекеры также предлагают для РПЛ.

Букмекеры устанавливают фору в пари на футбол для таймов и всего матча. Обычно БК предлагают все варианты маркетов (целые, дробные, азиатские).

Фора в ставках на хоккей

Естественно, букмекеры не оставили без внимания и такой популярный вид спорта, как хоккей. Конторы расписывают маркеты для всего матча и каждого периода. Часто букмекеры дают дополнительные форы на вбрасывания и иные статистические показатели. 

Во время ставок игроку нужно учесть, что засчитывается результат 3 периодов. При переводе матча в овертайм БК произведет расчет по текущему счету.

Фора в баскетболе

Любителям баскетбола обычно предлагаются рынки по очкам. Букмекерская контора принимает пари на четверти, половины и всю игру. Обычно азиатских вариантов не предлагается. БК ограничивается дробными и целыми вариантами.

Фора в теннисе

Для ставок на теннис предлагаются гандикапы по очкам в гейме и по розыгрышам в сете. Также бывают разные другие варианты.

Фора в киберспорте

Глубокую роспись предлагают только на CS2 и Dota 2. Во многих остальных матчах БК ограничиваются рынками победителя.

В указанных шутере и MOBA-игре предлагается расширенная детализация. Можно делать ставки на форы киллов (фрагов), выигранных боев на карте, количестве победных локаций.

Когда и на какие форы ставить

В зависимости от игровых ситуаций, существуют разные варианты выбора. Оценим их подробнее.

Положительная фора

Обычно такой вариант ставки берут на аутсайдера. Команда получает дополнительные виртуальные очки, что уменьшает коэффициент. Модель выгодно брать в нескольких случаях:

  • Неудобный соперник для фаворита.
  • Проблемы у фаворита. Команда может страдать от травм, конфликтов внутри клуба. Например, «Реал» сливал многие игры аутсайдерам из-за разногласий игроков и тренера.
  • Изменения у аутсайдера. Например, при появлении нового тренера команды получают дополнительный импульс и часто обыгрывают фаворитов.

В статье можем порекомендовать хорошо разобрать форму и другие аспекты. Чем точнее беттор вычислит силу команд, тем лучше будет результат.

Отрицательная фора

Отрицательная фора уравнивает шансы. Фаворит начинает игру с отставанием, поэтому коэффициент увеличивается. Такой вариант удобен, если беттор прогнозирует много голов и разгром аутсайдера. 

Нулевая фора

Такой рынок улучшает управление риском. Коэффициенты выше, чем у двойного шанса, но ниже, чем у чистой победы. Выбор в пользу указанного варианта стоит делать, если игрок верит в победу команды, но также хочет подстраховаться от поражения.

Стратегии для ставок с форой

Для повышения шансов на удачный исход нужно использовать различные варианты стратегий. Они увеличивают игровые возможности. 

Стратегия

В live

Минусовая на фаворита

Плюсовая на аутсайдера

Цель

Дождаться роста коэффициентов

Увеличить кэф

Повысить шансы на заход

Нужно ли смотреть матч

Да

Нет

Нет

Предварительный анализ игры

Нужен

Нужен

Нужен

В live

Лайв используется для заключения пари с повышенными коэффициентами. С уменьшением количества доступного игрового времени увеличится кэф ставки. Необходимо дождаться целевого значения и потом заключить пари. Важно учитывать, что в лайве букмекерские конторы могут закрывать некоторые рынки. Скорость блокировки зависит от игровой ситуации, прошедшего времени и политики БК.

Минусовая фора на фаворита

Стратегия подходит, если беттор считает победу фаворита безоговорочной. Выбор значения минусовой форы производится после предварительной оценки. Следует:

  • Ознакомиться со статистикой забитых голов фаворитом.
  • Оценить среднее количество пропущенных мячей аутсайдером.
  • Изучить примерный состав команд на игру.
  • Оценить мотивационный фактор.

После детального всестороннего прогноза необходимо сделать ставку на тот или иной исход. 

Плюсовая фора на аутсайдера

Стратегия используется, когда у фаворита наблюдаются явные проблемы: мотивация, состав, микроклимат внутри коллектива. Игроку необходимо также произвести предварительную оценку матча, а потом выбрать подходящее значение. 

Финансовые стратегии ставок

Существует несколько финансовых стратегий. Иногда они действуют самостоятельно, иногда их нужно комбинировать с игровыми тактиками. Обычно бетторы интересуются флетом, догоном и вилками. 

Стратегия

Флет

Догон

Вилка

Риск блокировки за использование стратегии 🟢 Нет🟢 Нет🔴 Есть
Уровень риска для банкролла🟡 Средний🔴 Высокий🟢 Низкий
Законность использования🟢 Законно🟢 Законно🟢 Законно

Флет

Игра флетом подразумевает использование фиксированного процента или суммы. В первом случае нужно ставить 3-5% от текущего баланса. Во втором — разделить банкролл на несколько пари (не более 5% каждая). 

Достоинством стратегии стала ее относительная безопасность. Череда поражений не вызовет быстрого обнуления депозита. Однако в случае серии побед рассчитывать на взрывной рост тоже не приходится. 

Модель консервативная. Она подходит для осторожной игры с перспективой на выход в плюс на дистанции. 

Догон

Для использования этой тактики игроку нужно выбрать исход с коэффициентом около 2.00 и заключить первое пари. При поражении следует выбрать еще одну ставку с приблизительно похожим коэффициентом, пересчитать сумму и поставить еще раз. Такие действия необходимо выполнять до первой победы. Удачный исход перекроет прошлые потери.

⚠️ Догон подразумевает резкий рост размеров ставки. Это агрессивная тактика. Она очень рискованна, поэтому не подходит для большинства игроков. ⚠️

Вилки

Вилки — арбитражный вид ситуации в БК. Конторы ошибаются в коэффициентах, в результате ставка на все исходы рынка становится выгодной для беттора. Он получит выигрыш при любом завершении матча.

На сайте одного букмекера ошибку в выставлении кэфов на весь рынок не найти, поэтому обычно ставить на вилки приходится в разных конторах. Достоинством рассматриваемого рынка стало наличие 2 вариантов исхода. Распределять деньги по 3 конторам нецелесообразно.

Главная проблема — возможные ограничения со стороны букмекера. БК не нравятся вилочники, поэтому они занижают лимиты, а иногда и блокируют счета бетторов. 

Найти вилку самостоятельно трудно. В поиске арбитражей помогут специальные программы. Их бесплатные версии показывают вилки с доходностью в пределах 1%. Доступ к более выгодным вариантам арбитража откроется после пополнения сервиса.

Как сделать ставку на фору — подробная инструкция

Указанный маркет один из основных рынков букмекеров. Он доступен у всех контор без исключения. В качестве примера рассмотрим процедуру совершения ставки на соответствующий маркет в БК Winline. Беттору необходимо:

1. Авторизоваться в личном кабинете букмекерской конторы.

 2. Нажать на меню и выбрать подходящий вид спорта.

3. Поочередно выбрать страну проведения турнира и чемпионат.

4. Найти нужную игру в списке.

5. Нажать на заинтересовавший матч.

6. Найти подходящее значение.

7. Написать сумму ставки в купоне.

Размер принимаемой ставки определяется условиями БК. Рынок голов считается бигмаркетом, поэтому конторы обычно предлагают большие лимиты. Если вы решили поставить на гандикап по угловым или карточкам, верхняя граница диапазона уменьшится. Это более рискованные рынки для БК, поэтому конторы не принимают крупные ставки. 

Плюсы и минусы фор

Плюсы

Минусы

➕ Ставки на фору позволяют управлять риском.

➖ Богатая роспись обычно характерна только для футбола.

Маркет доступен для многих видов спорта. 
Разнообразие вариантов (нулевые, положительные, отрицательные и так далее). 
Допускаются большие суммы ставок. 

Заключение

Мы изучили, что значит фора и как использовать указанный рынок. Это один из удобных инструментов для моделирования риска. Выбирая варианты с разными шансами на заход, пользователь может подобрать максимально подходящий ему коэффициент. Также он добавляет шанс возврата. Простыми словами — это дополнительная страховка от проигрыша.

FAQ

Как рассчитывается фора?

Для этого нужно разобраться, что означает фора в букмекерских ставках. Она является рынком преимущества или отставания выбранной команды. При использовании первого варианта итоговый результат прибавляется к забитым командой голам, у второго — вычитается.

В каких видах спорта можно сделать ставку с форой?

Выше мы разобрались, что значит спортивная фора в ставках. Из этого можно сделать вывод, что она применима для любых дисциплин.

Что значит возврат по форе?

Возврат — расчет ставки с коэффициентом 1.00. Он происходит, если после суммирования значения гандикапа и счета фиксируется ничья. 

Можно ли в экспрессе сделать ставку на фору?

Детальный анализ того, что значит фора в спортивных ставках, даст точный ответ на указанный вопрос. Это классический маркет, который можно ставить ординаром или экспрессом. 

Что лучше: плюсовая или минусовая фора?

Чтобы выбрать вариант, нужно знать, как работает фора в спортивных ставках. Плюсовая прибавляется к счету команды, минусовая — отнимается. Первую лучше брать на аутсайдера, вторая фора в ставках на спорт более подходит фаворитам. 

Что значит в ставках фора 1? 

Разобраться, что значит в спортивных ставках фора 1, не составит труда. До начала игры клуб получает виртуальное преимущество в 1 мяч.

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
