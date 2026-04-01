Что такое фора в ставках на спорт: в чем отличия, примеры, как ставить на футбол

Сначала подробно рассмотрим понятие фора в ставках: что это такое и зачем нужна. Начнем с ответа на первую часть вопроса.

Это классический беттинговый маркет. Он обладает собственной механикой. Букмекер задает виртуальное преимущество или отставание команды, в зависимости от выставленного значения рассчитывает коэффициент. Дальнейшие действия стандартные:

Игрок заключает пари и ждет завершения матча. После окончания игры БК дожидается официальных результатов и рассчитывает пари. При расчете букмекер складывает реальный итог и значение форы. Если после добавления счет оказался в пользу выбранного игроком клуба, беттор получает выигрыш.

Практическая ценность маркета — возможность модифицировать коэффициенты. Например, если на выигрыш выбранного клуба дают кэф 3.50, то при добавлении виртуального преимущества в 1 мяч коэффициент снизится. Вероятный выигрыш уменьшается, но шансы его наступления возрастают.