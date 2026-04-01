БЕТСИТИ выпустил капсульную коллекцию одежды к 23-летию компании

Коллекция состоит из черных и белых футболок и свитшотов. На них изображены культовые джерси разных видов спорта с фамилиями игроков, выступавших под номером 23 – баскетболист Майкл Джордан («Чикаго Буллз»), футболист Дэвид Бэкхем (мадридский «Реал») и хоккеист Крис Друри («Рейнджерс»). Под принтом с джерси располагается надпись «23 года объединяем спорт».

В стильном ролике, который выпустил БЕТСИТИ , коллекцию презентовал медиафутболист, амбассадор компании Эльхан Салахов.

