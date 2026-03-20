Игрок «Динамо» Махачкала: «Осталась одна мечта – сыграть за «Зенит»

Полузащитник Никита Глушков рассказал о своей мечте амбассадору БЕТСИТИ Эльхану Салахову. Полузащитник родился в Ленинградской области и является воспитанником школы «Зенита».

— Что самое сложное в жизни футболиста? На самом деле нет минусов. Занимаюсь любимым делом. Конечно, устаешь, ругаешься, но, если разобраться, то это кайф и мечта. Еще одна осталась (мечта) - сыграть за «Зенит».

Чувствую ли я, что ценюсь в команде? Думаю, да. Я уже пятый год здесь играю, столько матчей провел. Думаю, это заслуженно, — сказал Глушков.

Глушков принял участие в шоу Салахова «1х1 на БЕТСИТИ Сборах», которое можно посмотреть на ВК и на YouTube.