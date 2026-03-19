Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет

Обновлено:
Финал сезона без Коростелева и Непряевой
Руслан Ипполитов
Йоханнес Клебо. Источник: FIS / Nordic Focus

В пятницу, 20 марта, стартует 12-й и последний этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет американский Лейк-Плэсид. В программу внесено по три личных старта у мужчин и женщин.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Но на соревнованиях в США они не выступят. По словам Коростелева, столь сложный и длительный перелет выглядит бессмысленным с учетом актуальной формы.

Йоханнес Клебо готовится выступить в Лейк-Плэсиде на фоне сотрясения мозга. Норвежец получил травму после падения в спринте в Драммене 12 марта. Он уже обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира. У женщин этого добилась американка Джессика Диггинс.

Расписание

График 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам выглядит так (московское время):

Пятница, 20 марта

Женская индивидуальная гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) – 20:00;

Мужская индивидуальная гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) – 22:00;

Суббота, 21 марта

Мужской и женский спринты, свободный стиль (квалификация) – 17:30;

Мужской и женский спринты, свободный стиль (финалы) – 20:00;

Воскресенье, 22 марта

Мужской масс-старт, свободный стиль (20 км) – 19:30;

Женский масс-старт, свободный стиль (20 км) – 21:30.

Общий зачет Кубка мира

Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка мира после 11 этапов.

Мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2071 очко
  2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1566
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1200
  4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1112
  5. Ларс Хегген (Норвегия) – 1063

---

11. Савелий Коростелев (Россия) – 800

Женщины

  1. Джессика Диггинс (США) – 2075 очков
  2. Моа Илар (Швеция) – 1733
  3. Майя Дальквист (Швеция) – 1445
  4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1143
  5. Хейди Венг (Норвегия) – 1117

---

18. Дарья Непряева (Россия) – 761

Коэффициенты букмекеров

Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные гонки в Лейк-Плэсиде. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Мужчины

Кубок мира, 12 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
 

1

2

🇳🇴Мартин Нюэнгет – Харальд Амундсен🇳🇴

1,22

3,85

🇫🇷Уго Лапалю – Гус Шумахер🇺🇸

1,85

1,85

🇳🇴Эмиль Иверсен – Маттис Стенсхаген🇳🇴

1,80

1,90

Женщины

Кубок мира, 12 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
 

1

2

🇸🇪Фрида Карлссон – Хейди Венг🇳🇴

1,22

3,85

🇸🇪Линн Сванн – Йонна Сундлинг🇸🇪

1,35

2,90

🇸🇪Моа Илар – Йоханна Матинтало🇫🇮

1,62

2,15

Прямые трансляции, где смотреть

Гонки 12-го этапа Кубка мира в прямом эфире в рамках платной подписки покажет сервис «Okko».

Никита Глушков - о пенальти в матче с «Нижним Новгородом»: «Доволен, что никого не ударил»
Игрок «Динамо» Махачкала: «Осталась одна мечта – сыграть за «Зенит»
МВД обвинило бывшего судью ФИФА в посредничестве в подкупе арбитров матча в России
Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет
БК «Марафон» рассчитала ставки на победу Марокко в КАН как выигрышные
«Марафон» досрочно рассчитает ставки на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера»
Футбол остается самым популярным видом спорта в России
PARI проведет медиа-турнир по PUBG со звездными участниками и призовым фондом 2 500 000 рублей
Экс-игрок клубов РПЛ Кристиан Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией
