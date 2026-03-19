Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет

В пятницу, 20 марта, стартует 12-й и последний этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет американский Лейк-Плэсид. В программу внесено по три личных старта у мужчин и женщин.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Но на соревнованиях в США они не выступят. По словам Коростелева, столь сложный и длительный перелет выглядит бессмысленным с учетом актуальной формы.

Йоханнес Клебо готовится выступить в Лейк-Плэсиде на фоне сотрясения мозга. Норвежец получил травму после падения в спринте в Драммене 12 марта. Он уже обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира. У женщин этого добилась американка Джессика Диггинс.