Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет

В пятницу, 20 марта, стартует 12-й и последний этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет американский Лейк-Плэсид. В программу внесено по три личных старта у мужчин и женщин.
Савелий Коростелев и Дарья Непряева остаются единственными российскими лыжниками, выступающими в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Но на соревнованиях в США они не выступят. По словам Коростелева, столь сложный и длительный перелет выглядит бессмысленным с учетом актуальной формы.
Йоханнес Клебо готовится выступить в Лейк-Плэсиде на фоне сотрясения мозга. Норвежец получил травму после падения в спринте в Драммене 12 марта. Он уже обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира. У женщин этого добилась американка Джессика Диггинс.
График 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам выглядит так (московское время):
Пятница, 20 марта
Женская индивидуальная гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) – 20:00;
Мужская индивидуальная гонка с раздельным стартом, классический стиль (10 км) – 22:00;
Суббота, 21 марта
Мужской и женский спринты, свободный стиль (квалификация) – 17:30;
Мужской и женский спринты, свободный стиль (финалы) – 20:00;
Воскресенье, 22 марта
Мужской масс-старт, свободный стиль (20 км) – 19:30;
Женский масс-старт, свободный стиль (20 км) – 21:30.
Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка мира после 11 этапов.
Мужчины
11. Савелий Коростелев (Россия) – 800
Женщины
18. Дарья Непряева (Россия) – 761
Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные гонки в Лейк-Плэсиде. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|Кубок мира, 12 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
1
2
|🇳🇴Мартин Нюэнгет – Харальд Амундсен🇳🇴
1,22
3,85
|🇫🇷Уго Лапалю – Гус Шумахер🇺🇸
1,85
1,85
|🇳🇴Эмиль Иверсен – Маттис Стенсхаген🇳🇴
1,80
1,90
Женщины
|Кубок мира, 12 этап. Индивидуальная гонка. Кто выше?
1
2
|🇸🇪Фрида Карлссон – Хейди Венг🇳🇴
1,22
3,85
|🇸🇪Линн Сванн – Йонна Сундлинг🇸🇪
1,35
2,90
|🇸🇪Моа Илар – Йоханна Матинтало🇫🇮
1,62
2,15
Гонки 12-го этапа Кубка мира в прямом эфире в рамках платной подписки покажет сервис «Okko».