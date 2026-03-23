«Балтика» получила трофей за победу в БЕТСИТИ Кубке Морского боя

Церемония вручения прошла после игры чемпионата России с «Сочи», которую балтийцы выиграли со счетом 4:0.

Кубок капитану команды Александр Филину вручили амбассадоры «БЕТСИТИ», медиафутболисты Эльхан Салахов и Ольга Тигина. Ручки кубка выполнены в форме якорей, на сторонах кубка изображены корабли, в венчает трофей футбольный мяч, который как будто плывет по волнам.

Напомним, БЕТСИТИ Кубок Морского боя - импровизированный турнир в рамках РПЛ между тремя командами - «Балтикой», «Сочи» и махачкалинским «Динамо». Калининградцы завоевали трофей досрочно, выиграв все матчи в рамках турнира.

Матч, который прошел в субботу, команды провели в специальной форме в визуальной стилистике морского боя и отсылках к морской тематике.

После 22-х туров РПЛ «Балтика» идет на четвертом месте с отставанием от тройки лидеров в два очка.