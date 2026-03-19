Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет

В четверг, 19 марта, начнется девятый и заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают в Норвегию и пройдут в Холменколлене – близ Осло. Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU).

К победе в общем зачете близки французы Эрик Перро и Лу Жанмонно, которые уверенно лидируют за три гонки до конца сезона.