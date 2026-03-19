Ведомости
Спорт

Партнерский проект

ГлавнаяНовости

Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет

Обновлено:
Финал сезона
Руслан Ипполитов
Лу Жанмонно. Источник: IBU
В четверг, 19 марта, начнется девятый и заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают в Норвегию и пройдут в Холменколлене – близ Осло. Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU).

К победе в общем зачете близки французы Эрик Перро и Лу Жанмонно, которые уверенно лидируют за три гонки до конца сезона.

Расписание

Свернуть

График девятого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):

Четверг, 19 марта

Женский спринт (7,5 км) – 18:15;

Пятница, 20 марта

Мужской спринт (10 км) – 18:15;

Суббота, 21 марта

Женская гонка преследования (10 км) – 15:45;

Мужская гонка преследования (12,5 км) – 18:15;

Воскресенье, 22 марта

Женский масс-старт (12,5 км) – 15:45;

Мужской масс-старт (15 км) – 18:30.

Общий зачет Кубка мира

Свернуть

Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам восьми этапов.

Мужчины

  1. Эрик Перро (Франция) – 1058 очков
  2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 814
  3. Томмазо Джакомель (Италия) – 797
  4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 783
  5. Стурла Легрейд (Норвегия) – 749

Женщины

  1. Лу Жанмонно (Франция) – 1009 очков
  2. Суви Минккинен (Финляндия) – 808
  3. Анна Магнуссон (Швеция) – 739
  4. Эльвира Эберг (Швеция) – 737
  5. Лиза Виттоцци (Италия) – 720

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Российские букмекеры открыли линии на спринтерские гонки в Холменколлене. Представляем коэффициенты от компании PARI.

Женщины

Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто победит?
🇫🇷Жюлия Симон4,40
🇸🇪Эльвира Эберг5,50
🇫🇷Лу Жанмонно6,40
🇸🇪Ханна Эберг7,70
🇫🇷Осеан Мишлон12,50
Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто выше?
 

1

2

🇫🇷Осеан Мишлон – Суви Минккинен🇫🇮

1,70

2,00

🇸🇪Ханна Эберг – Лу Жанмонно🇫🇷

2,30

1,55

🇫🇷Жюлия Симон – Лиза Виттоцци🇮🇹

1,70

2,00

🇫🇷Жюстин Жанмонно – Ингрид Тандревольд🇳🇴

1,80

1,90

🇳🇴Каролин Кноттен – Ванесса Фойт🇩🇪

1,60

2,20

Мужчины

Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто победит?
🇳🇴Стурла Легрейд4,40
🇫🇷Эрик Перро5,00
🇫🇷Эмильен Жаклен8,10
🇳🇴Ветле Шостад Кристиансен9,00
🇫🇷Кентен Фийон-Майе12,50
Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто выше?
 

1

2

🇳🇴Йохан-Олав Ботн – Себастьян Самуэльссон🇸🇪

1,80

1,90

🇫🇷Кентен Фийон-Майе – Филипп Наврат🇩🇪

1,70

2,00

🇫🇷Эмильен Жаклен – Ветле Шостад Кристиансен🇳🇴

1,67

2,07

🇳🇴Стурла Легрейд – Эрик Перро🇫🇷

1,50

2,40

🇳🇴Исак Фрей – Кэмпбелл Райт🇺🇸

1,55

2,30

Прямые трансляции, где смотреть

Свернуть

Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.

Расписание этапов Кубка мира

Свернуть

Традиционно запланировано девять этапов. Соревнования в Холменколлене закроют сезон Кубка мира.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

