Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет

Партнерский проект
В четверг, 19 марта, начнется девятый и заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования переезжают в Норвегию и пройдут в Холменколлене – близ Осло. Россияне и белорусы по-прежнему отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU).
К победе в общем зачете близки французы Эрик Перро и Лу Жанмонно, которые уверенно лидируют за три гонки до конца сезона.
График девятого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):
Четверг, 19 марта
Женский спринт (7,5 км) – 18:15;
Пятница, 20 марта
Мужской спринт (10 км) – 18:15;
Суббота, 21 марта
Женская гонка преследования (10 км) – 15:45;
Мужская гонка преследования (12,5 км) – 18:15;
Воскресенье, 22 марта
Женский масс-старт (12,5 км) – 15:45;
Мужской масс-старт (15 км) – 18:30.
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам восьми этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии на спринтерские гонки в Холменколлене. Представляем коэффициенты от компании PARI.
Женщины
|Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто победит?
|🇫🇷Жюлия Симон
|4,40
|🇸🇪Эльвира Эберг
|5,50
|🇫🇷Лу Жанмонно
|6,40
|🇸🇪Ханна Эберг
|7,70
|🇫🇷Осеан Мишлон
|12,50
|Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто выше?
1
2
|🇫🇷Осеан Мишлон – Суви Минккинен🇫🇮
1,70
2,00
|🇸🇪Ханна Эберг – Лу Жанмонно🇫🇷
2,30
1,55
|🇫🇷Жюлия Симон – Лиза Виттоцци🇮🇹
1,70
2,00
|🇫🇷Жюстин Жанмонно – Ингрид Тандревольд🇳🇴
1,80
1,90
|🇳🇴Каролин Кноттен – Ванесса Фойт🇩🇪
1,60
2,20
Мужчины
|Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто победит?
|🇳🇴Стурла Легрейд
|4,40
|🇫🇷Эрик Перро
|5,00
|🇫🇷Эмильен Жаклен
|8,10
|🇳🇴Ветле Шостад Кристиансен
|9,00
|🇫🇷Кентен Фийон-Майе
|12,50
|Кубок мира, 9 этап. Спринт. Кто выше?
1
2
|🇳🇴Йохан-Олав Ботн – Себастьян Самуэльссон🇸🇪
1,80
1,90
|🇫🇷Кентен Фийон-Майе – Филипп Наврат🇩🇪
1,70
2,00
|🇫🇷Эмильен Жаклен – Ветле Шостад Кристиансен🇳🇴
1,67
2,07
|🇳🇴Стурла Легрейд – Эрик Перро🇫🇷
1,50
2,40
|🇳🇴Исак Фрей – Кэмпбелл Райт🇺🇸
1,55
2,30
Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.
Традиционно запланировано девять этапов. Соревнования в Холменколлене закроют сезон Кубка мира.