МВД обвинило бывшего судью ФИФА в посредничестве в подкупе арбитров матча в России

Павел Стипиди отпущен под подписку о невыезде
Грант Гетадарян
Павел Стипиди. Фото: ФК «Анжи»

МВД обвинило бывшего судью ФИФА Павла Стипиди в посредничестве в подкупе арбитров матча с участием подмосковных «Химок». Об этом «Ведомости Спорт/РБ» сообщили два источника, знакомые с ходом дела. Экс-арбитр был задержан, а потом отпущен под подписку о невыезде.

Ему выдвинули обвинение по статье 184 (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), часть 5 (посредничество в совершении указанных деяний). Ранее почти все судьи задерживались только по статье 184 часть 4 (взяточничество). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

По словам собеседников, Стипиди был лицом, которое передавало деньги судьям, но не договаривалось о самом влиянии на ход встречи. Таким образом, он передавал деньги от заказчика к судье, но знал о противоправности действий. Источники «Ведомости Спорт/РБ» уточнили, что Стипиди участвовал в посредничестве в матче с участием «Химок».

«Ведомости Спорт/РБ» обратились за комментариями в МВД и РФС. 

68-летний Павел Стипиди – российский футбольный арбитр, который работал с 1992 по 1999 гг., обслуживал первенство России в качестве главного арбитра (84 матча), а в качестве лайнсмена судил игры команд элитного российского дивизиона (74 встречи).

После окончания судейской карьеры Стипиди работал начальником команд, в частности грозненского «Терека», саратовского «Сокола», махачкалинского «Динамо». А также был спортивным директором в футбольных клубах «Сокол», «Динамо» (Махачкала), «Машук-КМВ» (Пятигорск) и «Биолог-Новокубанск» (Краснодарский край).

В элитном дивизионе судит его 46-летний племянник Алексей Стипиди, но не как главный арбитр, а как ассистент (боковой). Он достаточно опытный рефери, который долгое время работает на матчах РПЛ и других профессиональных турниров России. В его активе более 150 матчей в высшем дивизионе. 

В марте 2020 г. Metaritings писал, что в Латвии местной полицией был задержан Павел Стипиди. Издание писало, что его подозревают в махинациях на тотализаторе. Речь идет о ставках на количество желтых карточек в международных матчах. Но позже сам Стипиди опроверг эти данные, добавив, что никогда не был в Латвии.

В начале марта «Ведомости Спорт/РБ» сообщили, что МВД возбудило дело против судьи Андрея Фисенко по ч. 4 ст. 184 УК. Арбитр был задержан на прошлой неделе в аэропорту Москвы. Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля. Поводом для его ареста игра стала игра в 2023 г. между владикавказской «Аланией» и «Химками» (1:4). Позже МВД подтвердило эти данные, добавив, что противоправное деяние было совершено лицами из числа руководства футбольного клуба «Химки». Они передали главному судье матча между командами «Алания» и «Химки» денежные средства в сумме двух млн руб. Также МВД добавило, что был задержан посредник, имя которого не называлось.

«Химки» при руководстве тренера Андрея Талалаева в сезоне 2023/24 выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. Прошлый сезон команда завершила на 12-м месте в РПЛ, но РФС отказал клубу в допуске на сезон 2024/25 из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. После этого команда прекратила существование, ее признали банкротом, а РФС пожизненно отстранил экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

В конце февраля МВД сообщило, что 13 арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ (Первой лиги), предъявлены обвинения.  До этого журналист Иван Карпов назвал пять фамилий из данного списка. В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее чем 22 матчей.

Впервые о расследовании коррупционных эпизодов в российском футболе писал «РБК Спорт» летом 2025 г., когда совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего гендиректора столичного клуба Валерия Скородумова задержали сотрудники МВД. По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере более одного млн руб., в частности за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

«Торпедо» после ареста руководителей клуба исключили из РПЛ, куда оно вышло по спортивному принципу. КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в трех весенних матчах Первой лиги. Сейчас «Торпедо» играет в Первой лиге.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

