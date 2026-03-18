МВД обвинило бывшего судью ФИФА в посредничестве в подкупе арбитров матча в России

МВД обвинило бывшего судью ФИФА Павла Стипиди в посредничестве в подкупе арбитров матча с участием подмосковных «Химок». Об этом «Ведомости Спорт/РБ» сообщили два источника, знакомые с ходом дела. Экс-арбитр был задержан, а потом отпущен под подписку о невыезде.

Ему выдвинули обвинение по статье 184 (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), часть 5 (посредничество в совершении указанных деяний). Ранее почти все судьи задерживались только по статье 184 часть 4 (взяточничество). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

По словам собеседников, Стипиди был лицом, которое передавало деньги судьям, но не договаривалось о самом влиянии на ход встречи. Таким образом, он передавал деньги от заказчика к судье, но знал о противоправности действий. Источники «Ведомости Спорт/РБ» уточнили, что Стипиди участвовал в посредничестве в матче с участием «Химок».

«Ведомости Спорт/РБ» обратились за комментариями в МВД и РФС.

68-летний Павел Стипиди – российский футбольный арбитр, который работал с 1992 по 1999 гг., обслуживал первенство России в качестве главного арбитра (84 матча), а в качестве лайнсмена судил игры команд элитного российского дивизиона (74 встречи).

После окончания судейской карьеры Стипиди работал начальником команд, в частности грозненского «Терека», саратовского «Сокола», махачкалинского «Динамо». А также был спортивным директором в футбольных клубах «Сокол», «Динамо» (Махачкала), «Машук-КМВ» (Пятигорск) и «Биолог-Новокубанск» (Краснодарский край).

В элитном дивизионе судит его 46-летний племянник Алексей Стипиди, но не как главный арбитр, а как ассистент (боковой). Он достаточно опытный рефери, который долгое время работает на матчах РПЛ и других профессиональных турниров России. В его активе более 150 матчей в высшем дивизионе.

В марте 2020 г. Metaritings писал, что в Латвии местной полицией был задержан Павел Стипиди. Издание писало, что его подозревают в махинациях на тотализаторе. Речь идет о ставках на количество желтых карточек в международных матчах. Но позже сам Стипиди опроверг эти данные, добавив, что никогда не был в Латвии.

В начале марта «Ведомости Спорт/РБ» сообщили, что МВД возбудило дело против судьи Андрея Фисенко по ч. 4 ст. 184 УК. Арбитр был задержан на прошлой неделе в аэропорту Москвы. Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля. Поводом для его ареста игра стала игра в 2023 г. между владикавказской «Аланией» и «Химками» (1:4). Позже МВД подтвердило эти данные, добавив, что противоправное деяние было совершено лицами из числа руководства футбольного клуба «Химки». Они передали главному судье матча между командами «Алания» и «Химки» денежные средства в сумме двух млн руб. Также МВД добавило, что был задержан посредник, имя которого не называлось.

«Химки» при руководстве тренера Андрея Талалаева в сезоне 2023/24 выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. Прошлый сезон команда завершила на 12-м месте в РПЛ, но РФС отказал клубу в допуске на сезон 2024/25 из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. После этого команда прекратила существование, ее признали банкротом, а РФС пожизненно отстранил экс-инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

В конце февраля МВД сообщило, что 13 арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ (Первой лиги), предъявлены обвинения. До этого журналист Иван Карпов назвал пять фамилий из данного списка. В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее чем 22 матчей.

Впервые о расследовании коррупционных эпизодов в российском футболе писал «РБК Спорт» летом 2025 г., когда совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего гендиректора столичного клуба Валерия Скородумова задержали сотрудники МВД. По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере более одного млн руб., в частности за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

«Торпедо» после ареста руководителей клуба исключили из РПЛ, куда оно вышло по спортивному принципу. КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в трех весенних матчах Первой лиги. Сейчас «Торпедо» играет в Первой лиге.