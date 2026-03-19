Основные правила игры в волейбол в 2026 году

Волейбол — командная игра по перебрасыванию мяча между разделенными сеткой секторами площадки. Спортсмены должны направить снаряд так, чтобы он задел пол на стороне противника. Система подсчета очков включает возможность начисления баллов за ошибку оппонента. Например, переход мяча в аут после касания.
Волейбол — неконтактная дисциплина. Прямое взаимодействие между спортсменами исключается. Главным фактором успеха в профессиональном спорте является тактика действий и физические возможности волейболистов. Основными качествами стали сила удара, прыгучесть, координация, скорость реакции и уровень взаимодействия внутри команды.
Волейбол — одна из наиболее популярных любительских дисциплин. Простота правил и доступность снаряжения сформировали должный уровень интереса. Играть можно на пляже, закрытых площадках. От игроков требуется удобная спортивная одежда, обувь и мяч.
Дисциплина зародилась в Соединенных Штатах. Ее продемонстрировали в 1885 году в городе Холиоке. Авторство приписывают Уильяму Дж. Моргану. Он подвесил теннисную сетку на высоте 198 см от уровня пола и заставил студентов перекидывать через нее баскетбольный мяч. Первые правила не ограничивали количество участников — регламентация по числу спортсменов появилась позже.
Сам Уильям Морган называл придуманную им дисциплину минтонетом. Современное название появилось стараниями Альфреда Т. Хальстеда. Первые правила оформились в 1887 году. Они регламентировали:
Количество спортсменов и число касаний мяча не ограничивались. От современных правил текущая версия отличалась и условиями подсчета очков. Набор баллов производился с собственной подачи. Получать очки при игре от обороны запрещалось.
Более современная редакция оформилась к 1925 году. Утвердились технические требования к мячу, размерам площадки для волейбола, количеству игроков, числу допустимых касаний.
После Второй мировой войны начался резкий рост международных контактов. Параллельно с ними выросла популяризация игры, завершившаяся формированием Международной федерации волейбола. В 1950-х утвердились стандартные правила, а дисциплину признали олимпийской. В дальнейшем ситуация менялась не быстро, текущие положения долго оставались неизменными.
Тектонические сдвиги в волейболе стартовали в 1980-х. Международная федерация решила поработать над зрелищностью и начала экспериментировать с регламентом. Правила менялись очень сильно:
В 2000-х некоторые правила пересмотрели. Например, принимающей мяч стороне ограничили вариативность атаки. Однако они мешали зрелищности, поэтому учитывать их перестали на национальном и международном уровнях.
Современная редакция правил игры в дисциплину волейбол по пунктам достаточно обширна. Краткое рассмотрение условий позволяет свести все ограничения воедино:
Перечисленные правила поддерживают в профессиональном спорте (на всероссийском или международном уровне). Руководство любительского волейбола от принятых норм нередко отходит.
Понять, что такое волейбол и какие основные правила игры существуют, не составит особого труда. Дисциплина динамичная и очень популярная. Для базового освоения условий на любительском уровне хватит просмотра одного матча взрослых. Подробно ничего изучать не потребуется. понимание занимает минимум времени.
Общие правила действий при игре в волейбол подразумевают:
Текущий сет заканчивается, когда один из клубов наберет 25 очков (15 для последнего сета). В волейболе существует правило двухочкового преимущества. Команда считается победившей в сете при отрыве от соперника на 2 балла.
Во всех правилах современной игры в волейбол стандартизируют размеры площадки. Игра ведется на поле с соотношением сторон 2 к 1. Полная длина составляет 18 метров, ширина — 9. Посередине натянутая сетка. Ее размещение зависит от пола выступающих спортсменов. По современным правилам волейбола высота натяжения сетки составляет 2,43 и 2,24 м для мужчин и женщин соответственно.
Первая игра проходила баскетбольным мячом. Позже система стандартизировала собственный снаряд. Он состоит из натянутых на каркас панелей. Их материал — кожа. Правила игры подразумевают использование кожзама. Технические характеристики мяча стандартизированы:
В пляжном волейболе принято использовать несколько другой снаряд. Правила подразумевают более габаритный инвентарь.
Популярность волейбола во многом обусловлена его демократичностью. Спортсмены играют в шортах, футболке и кроссовках. Волейболистам приходится много прыгать, резко менять вектор бега, поэтому обувь должна быть максимально качественной. Иногда можно увидеть спортсменов со специальными фиксирующими повязками на руках и ногах. Их используют для минимизации травм суставов.
Неспортивное поведение и неправильная расстановка — нарушение регламента. Для некоторых ошибок существует отдельная классификация, зависящая от текущей стадии.
Здесь ошибочные действия возможны со стороны подающего спортсмена. Он может:
Дальнейшие действия зависят от типа нарушения. В каких-то случаях право подачи переходит противнику, в других — волейболисту дают дополнительную попытку.
Здесь ошибку может совершить любой спортсмен:
При подсчете касаний не учитываются действия блока. Обычно судьи штрафуют волейболистов передачей одного очка соперникам.
Теперь наступила черед ответить, как играют в современный волейбол, с точки зрения спортсменов. В матче встречается 2 клуба. Каждый имеет определенное количество спортсменов. Они отличаются по амплуа и набору допустимых действий.
От каждой команды на площадку выходит шесть человек. Всего тренер может заявить 14 спортсменов. Остальные 8 сидят на замене и ждут вызова.
Регулярное перемещение игроков по полю ранее не подразумевало формирование четкого амплуа. Ситуация изменилась, спортсмены начали развивать конкретную специализацию и стараются располагаться в определенной части пространства.
Первое предложение добавить либеро в игру появилось в 1997 году. Игроки выполняют связующую роль и помогают в защите. Задача — прием и распасовка. Либеро действуют на задней линии. В современной редакции правил (2021-2024 годы) этим волейболистам разрешается выполнять роль капитана. Они всегда остаются на своем месте без перемещения по площадке. Обычно средний рост у либеро меньше остальных спортсменов.
Остальные волейболисты делятся на 4 вида. Они решают конкретные задачи:
Каждая команда может провести 6 замен во время одной партии (исключение для либеро). Разрешение выдает судья во время остановки сета.
Используется многоуровневая система подсчета очков. Баллы выдаются за собственные результативные действия и ошибки противника.
Набор очков производится после результативных действий волейболистов. Право ввода мяча в следующий раунд получает та команда, которая забрала балл в текущем. Партия длится до того, пока команда не наберет 25 очков. При счете 24:24 активируется правило разрыва в 2 балла. Победа в сете присуждается после отрыва на указанное количество очков. В решающей партии для победы нужно набрать 15 очков.
Современные правила игры в классический волейбол четко регламентируют количество партий в матче. Встреча длится до победы в трех сетах. Теоретически игроки могут отыграть 5 сетов.
Команды могут взять в сете до 2-х тайм-аутов на 30 секунд. Запрос на перерыв направляют тренер или капитан в момент остановки.
Текущие международные правила игры в классический волейбол не подразумевают технических остановок. Ранее в 1-4 партиях использовались минутные тайм-ауты при счете в 8 и 16 очков у одной из команд.
При счете 2:2 по партиям разыгрывается решающий сет. Для победы в нем нужно набрать 15 очков при отрыве от соперника минимум в 2 балла.
Либеро — специальный игрок защиты. Он действует на задней линии, отвечая за прием подачи и отскоков. Текущие правила подразумевают неограниченное количество замен для спортсменов указанного амплуа.
С развитием видеотехники в волейболе начали использовать видеопросмотры. Они имеют ряд особенностей:
В последнее время использование такой технологии стало обязательным. Без нее даже могут отменить встречу.
Медицинский тайм-аут назначается в случае травмы игрока при одновременном исчерпании лимитов замен. Запрос на оказание помощи отправляет тренер или капитан команды. На работу медикам дается до 10 минут. Если спортсмен не способен продолжить матч, а замены закончились, команда доигрывает в меньшинстве.
В волейболе используют 3 тактические схемы. Выбор варианта во многом зависит от физических возможностей спортсменов:
Обычно спортсмены применяют 4 модели атаки. На чем-то одном никто не зацикливается, на тренировках отрабатываются все варианты при любой форме расстановки:
Классический волейбол стал основой для некоторых других видов спорта. Они похожи на базовый вариант, но не обошлось и без отличий.
Параметр
Классический
Волейбол 4 на 4
Пляжный
Количество игроков
14 в заявке
6 на площадке
8 в заявке
2
Число очков для победы в партии
25
21
21
Переходы по зонам
Да, по часовой стрелке
Нет, игроки находятся на своих позициях
Нет, игроки на своих позициях
Размеры площадки
18 на 9 метров
12 на 6 метров
16 на 8 метров
Длина окружности мяча
65-67 см
65-67 см
66-68 см
Число касаний
3
3
3 (входит в число касаний)
Количество тайм-аутов
2 для команды
2 для команды
1 для команды
Есть технический тайм-аут
Число замен
6
Не ограничены
Не предусмотрены
Запрос судьям для замены
Нужен
Не нужен
Нет
Волейбол 4 на 4 — любительская игра. Ее используют в тимбилдинге и корпоративных соревнованиях. Правила упрощены, освоение дисциплины кажется максимально простым.
Пляжный — отдельное направление волейбола, в котором игры проходят на песчаном покрытии. Зыбкая поверхность усложняет перемещение, игроки должны быть в хорошей физической форме.
В волейболе важны технические навыки спортсмена и его физическая подготовка:
В статье разобрались, что такое волейбол, и рассмотрели правила игры максимально ясно. Ничего сложного в них нет, но стоит запомнить, что строгое следование актуальному регламенту — удел профессионалов. На любительском уровне обычно играют с разными упрощениями.
Выделить главное в волейболе тяжело. Успех зависит от физических навыков спортсмена, техники и антропометрии. Для рослых волейболистов доступны все возможные амплуа. Нередко они занимают высокие позиции в различных рейтингах.
Женский волейбол отличается от мужского высотой расположения сетки: 2,24 метра, вместо 2,43. Также там используется облегченный мяч, а в игре основной упор ставится на комбинациях.
Партия считается выигранной, когда команда набрала 25 очков (15 для решающего сета) и оторвалась от соперника минимум на 2 балла. При счете 24:25 игра будет идти до тех пор, пока кто-то не наберет нужную разницу.
Пляжный волейбол отличается от классического ключевыми моментами: покрытием, размерами площадки, составами команд, отсутствием замен, продолжительностью партий и матча. Это две разные дисциплины.
В волейболе разрешается отбивать мяч ногой. Правила игры позволяют использовать спортсменам любые части тела. Забывать об этом во время игры не стоит, ведь так волейболист получит гораздо больше возможностей для отражения атаки.
Все современные правила игры в волейбол представлены на сайте соответствующей федерации. Часть регламента указана в этой статье.
Волейбол появился в 1885 году. Однако правила дисциплины продолжают развиваться по сей день.