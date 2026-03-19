Основные правила игры в волейбол в 2026 году

Обновлено:
У нас собраны основные правила волейбола: от истории до современности. Из статьи вы узнаете эволюцию игры, ее основные элементы, краткий и полный регламент. Также мы рассмотрели список советов для начинающих игроков. Ниже разберемся, что такое волейбол, и расскажем про его правила.

Введение

Волейбол — командная игра по перебрасыванию мяча между разделенными сеткой секторами площадки. Спортсмены должны направить снаряд так, чтобы он задел пол на стороне противника. Система подсчета очков включает возможность начисления баллов за ошибку оппонента. Например, переход мяча в аут после касания. 

Волейбол — неконтактная дисциплина. Прямое взаимодействие между спортсменами исключается. Главным фактором успеха в профессиональном спорте является тактика действий и физические возможности волейболистов. Основными качествами стали сила удара, прыгучесть, координация, скорость реакции и уровень взаимодействия внутри команды. 

Волейбол — одна из наиболее популярных любительских дисциплин. Простота правил и доступность снаряжения сформировали должный уровень интереса. Играть можно на пляже, закрытых площадках. От игроков требуется удобная спортивная одежда, обувь и мяч. 

Правила игры в волейбол — краткая история

Дисциплина зародилась в Соединенных Штатах. Ее продемонстрировали в 1885 году в городе Холиоке. Авторство приписывают Уильяму Дж. Моргану. Он подвесил теннисную сетку на высоте 198 см от уровня пола и заставил студентов перекидывать через нее баскетбольный мяч. Первые правила не ограничивали количество участников — регламентация по числу спортсменов появилась позже.

Сам Уильям Морган называл придуманную им дисциплину минтонетом. Современное название появилось стараниями Альфреда Т. Хальстеда. Первые правила оформились в 1887 году. Они регламентировали:

  • вес мяча;
  • высоту расположения сетки;
  • размер площадки.

Количество спортсменов и число касаний мяча не ограничивались. От современных правил текущая версия отличалась и условиями подсчета очков. Набор баллов производился с собственной подачи. Получать очки при игре от обороны запрещалось.

Более современная редакция оформилась к 1925 году. Утвердились технические требования к мячу, размерам площадки для волейбола, количеству игроков, числу допустимых касаний.

После Второй мировой войны начался резкий рост международных контактов. Параллельно с ними выросла популяризация игры, завершившаяся формированием Международной федерации волейбола. В 1950-х утвердились стандартные правила, а дисциплину признали олимпийской. В дальнейшем ситуация менялась не быстро, текущие положения долго оставались неизменными.

Тектонические сдвиги в волейболе стартовали в 1980-х. Международная федерация решила поработать над зрелищностью и начала экспериментировать с регламентом. Правила менялись очень сильно:

  • для 5 решающего сета ввели тай-брейки. Позже их распространили на остальные раунды;
  • возникновение ограничений по времени сета;
  • появился либеро;
  • игрокам разрешили касаться мяча ногами и другими частями тела.

В 2000-х некоторые правила пересмотрели. Например, принимающей мяч стороне ограничили вариативность атаки. Однако они мешали зрелищности, поэтому учитывать их перестали на национальном и международном уровнях. 

Правила волейбола кратко

Современная редакция правил игры в дисциплину волейбол по пунктам достаточно обширна. Краткое рассмотрение условий позволяет свести все ограничения воедино:

  1. Инвентарь и технические требования. Волейболисты играют на площадке 18 на 9 метров. Посередине она разделена сеткой, подвешенной на высоте 243 см или 224 см для мужчин и женщин соответственно. Диаметр мяча должен находиться в пределах 20,4-21 см, вес — от 260 до 280.
  1. Количество игроков. На площадке может находиться 6 волейболистов одной команды. На матч клуб имеет право выставить 14 игроков. В сете допускается 6 обычных замен. Они проводятся до выполнения подачи.
  2. Начало. Судьи проводят жеребьевку и определяют команду, которая будет вводить мяч.
  3. Перестановка. Игровое поле разделено на 6 виртуальных зон. При переходе подачи волейболисты смещаются на одну позицию по часовой стрелке. С новым вводом мяча в игру разрешается ротация в зависимости от тактических установок тренера.
  4. Количество касаний. Спортсмены одной команды могут коснуться мяча не более 3 раз. После этого его нужно перебросить на сторону противника. В случае ошибки текущий розыгрыш прекращается, очко достается сопернику.
  5. Продолжительность партии. Один раунд длится, пока победитель не наберет 25 очков. При счете 24:24 включается правило «больше-меньше». Для победы следует оторваться от соперника на 2 балла. В 5 партии играют до 15 очков.

Перечисленные правила поддерживают в профессиональном спорте (на всероссийском или международном уровне). Руководство любительского волейбола от принятых норм нередко отходит.

Все правила игры в волейбол от подачи до завершения розыгрыша

Понять, что такое волейбол и какие основные правила игры существуют, не составит особого труда. Дисциплина динамичная и очень популярная. Для базового освоения условий на любительском уровне хватит просмотра одного матча взрослых. Подробно ничего изучать не потребуется. понимание занимает минимум времени.

Основные правила волейбола

Общие правила действий при игре в волейбол подразумевают:

  • ввод мяча. Волейболист бьет по снаряду, направляя его в какую-либо зону площадки соперника. Профи обычно используют верхнюю подачу, до освоения ее техники можно ограничиться нижней;
  • розыгрыш раунда. После приема команды перебрасывают мяч. На перевод снаряда противнику дается 3 касания;
  • начисление очков. Для получения балла необходимо чтобы мяч коснулся площадки противника или игроки противоборствующей стороны совершили ошибку. Например, волейболисты делают 4-е касание или от контакта с ними мяч улетает в аут;
  • подача. Команда, получившая очко по результатам текущего розыгрыша, начинает новый раунд. Если ранее подавал соперник, перед ударом происходит смена позиций. Перемещение осуществляется по часовой стрелке: волейболист из 3 зоны попадает на 4 и так далее.
Текущий сет заканчивается, когда один из клубов наберет 25 очков (15 для последнего сета). В волейболе существует правило двухочкового преимущества. Команда считается победившей в сете при отрыве от соперника на 2 балла. 

Стандарты волейбольной площадки

Во всех правилах современной игры в волейбол стандартизируют размеры площадки. Игра ведется на поле с соотношением сторон 2 к 1. Полная длина составляет 18 метров, ширина — 9. Посередине натянутая сетка. Ее размещение зависит от пола выступающих спортсменов. По современным правилам волейбола высота натяжения сетки составляет 2,43 и 2,24 м для мужчин и женщин соответственно.

Волейбольный мяч

Первая игра проходила баскетбольным мячом. Позже система стандартизировала собственный снаряд. Он состоит из натянутых на каркас панелей. Их материал — кожа. Правила игры подразумевают использование кожзама. Технические характеристики мяча стандартизированы:

  • внутреннее давление — от 294,30 до 318,82 кПа;
  • масса — 260-280 гр;
  • длина окружности — 65-67 см.

В пляжном волейболе принято использовать несколько другой снаряд. Правила подразумевают более габаритный инвентарь. 

Экипировка и инвентарь для игры в волейбол

Популярность волейбола во многом обусловлена его демократичностью. Спортсмены играют в шортах, футболке и кроссовках. Волейболистам приходится много прыгать, резко менять вектор бега, поэтому обувь должна быть максимально качественной. Иногда можно увидеть спортсменов со специальными фиксирующими повязками на руках и ногах. Их используют для минимизации травм суставов. 

Регламент и нарушения правил

Неспортивное поведение и неправильная расстановка — нарушение регламента. Для некоторых ошибок существует отдельная классификация, зависящая от текущей стадии. 

При подаче

Здесь ошибочные действия возможны со стороны подающего спортсмена. Он может:

  • совершить заступ;
  • не задеть мяч или поймать его после подкидывания для выполнения удара;
  • промедлить с подачей на 8 секунд;
  • попасть по антенне;
  • ударить по снаряду до свистка.

Дальнейшие действия зависят от типа нарушения. В каких-то случаях право подачи переходит противнику, в других — волейболисту дают дополнительную попытку.

При розыгрыше

Здесь ошибку может совершить любой спортсмен:

  • превышение лимита касаний;
  • ошибка при исполнении 2-й передачи;
  • проекция стопы волейболиста полностью пересекла центральную линию;
  • задета сетка или антенна;
  • спортсмен из задней линии заступил через трехметровую отметку во время атаки.

При подсчете касаний не учитываются действия блока. Обычно судьи штрафуют волейболистов передачей одного очка соперникам.

Команды в волейболе: состав, позиции и роли игроков

Теперь наступила черед ответить, как играют в современный волейбол, с точки зрения спортсменов. В матче встречается 2 клуба. Каждый имеет определенное количество спортсменов. Они отличаются по амплуа и набору допустимых действий. 

Сколько игроков в волейболе — состав команды

От каждой команды на площадку выходит шесть человек. Всего тренер может заявить 14 спортсменов. Остальные 8 сидят на замене и ждут вызова. 

Как играют в волейбол — основные позиции

Регулярное перемещение игроков по полю ранее не подразумевало формирование четкого амплуа. Ситуация изменилась, спортсмены начали развивать конкретную специализацию и стараются располагаться в определенной части пространства. 

Либеро

Первое предложение добавить либеро в игру появилось в 1997 году. Игроки выполняют связующую роль и помогают в защите. Задача — прием и распасовка. Либеро действуют на задней линии. В современной редакции правил (2021-2024 годы) этим волейболистам разрешается выполнять роль капитана. Они всегда остаются на своем месте без перемещения по площадке. Обычно средний рост у либеро меньше остальных спортсменов.

Остальные игроки

Остальные волейболисты делятся на 4 вида. Они решают конкретные задачи:

  • связующие — отдают передачи, определяют вариативность атаки;
  • центральные блокирующие — наиболее рослые спортсмены, действуют возле сетки, блокируя атаки противника;
  • диагональные — прыгучие игроки с мощным ударом, участвуют в развитии атаки;
  • доигровщики — занимаются приемом, выполняют атаки по краям.

Правила замены игроков

Каждая команда может провести 6 замен во время одной партии (исключение для либеро). Разрешение выдает судья во время остановки сета. 

Как ведется счет в волейболе: партии, очки и тайм-ауты

Используется многоуровневая система подсчета очков. Баллы выдаются за собственные результативные действия и ошибки противника. 

Система подсчета очков

Набор очков производится после результативных действий волейболистов. Право ввода мяча в следующий раунд получает та команда, которая забрала балл в текущем. Партия длится до того, пока команда не наберет 25 очков. При счете 24:24 активируется правило разрыва в 2 балла. Победа в сете присуждается после отрыва на указанное количество очков. В решающей партии для победы нужно набрать 15 очков.

Количество партий в матче

Современные правила игры в классический волейбол четко регламентируют количество партий в матче. Встреча длится до победы в трех сетах. Теоретически игроки могут отыграть 5 сетов.

Правила тайм-аутов и технических перерывов

Команды могут взять в сете до 2-х тайм-аутов на 30 секунд. Запрос на перерыв направляют тренер или капитан в момент остановки. 

Текущие международные правила игры в классический волейбол не подразумевают технических остановок. Ранее в 1-4 партиях использовались минутные тайм-ауты при счете в 8 и 16 очков у одной из команд.

Решающая партия

При счете 2:2 по партиям разыгрывается решающий сет. Для победы в нем нужно набрать 15 очков при отрыве от соперника минимум в 2 балла.

Специальные правила: либеро, замены, медицинские тайм-ауты

Либеро — специальный игрок защиты. Он действует на задней линии, отвечая за прием подачи и отскоков. Текущие правила подразумевают неограниченное количество замен для спортсменов указанного амплуа. 

С развитием видеотехники в волейболе начали использовать видеопросмотры. Они имеют ряд особенностей:

  • запрос на видеопросмотр может подать тренер или капитан команды;
  • на обращение дается 5 секунд после окончания розыгрыша;
  • число запросов не ограничено, если они корректны. В случае 2 ошибочных обращений команда теряет право на видеопросмотры в сете.

В последнее время использование такой технологии стало обязательным. Без нее даже могут отменить встречу.

Медицинский тайм-аут назначается в случае травмы игрока при одновременном исчерпании лимитов замен. Запрос на оказание помощи отправляет тренер или капитан команды. На работу медикам дается до 10 минут. Если спортсмен не способен продолжить матч, а замены закончились, команда доигрывает в меньшинстве.

Тактика игры в волейболе

В волейболе используют 3 тактические схемы. Выбор варианта во многом зависит от физических возможностей спортсменов:

  • 4-2: базовая модель. На площадке действуют 2 связующих и 4 нападающих.
  • 6-2: универсальная тактика. Игроки нападения чередуются, часто выходят в зону атаки с задней линии.
  • 5-1: наиболее востребованный вариант. Благодаря 5 нападающим волейболистам обеспечивает вариативность атак. Однако распасовщик должен обладать изрядным уровнем мастерства.

Обычно спортсмены применяют 4 модели атаки. На чем-то одном никто не зацикливается, на тренировках отрабатываются все варианты при любой форме расстановки:

  • «Пайп» — атаку проводит игрок задней линии. Метод хорош из-за неожиданности, но требует изрядной подготовки спортсмена;
  • «Волна» — проводится серия из ложной и реальной атаки. Тонкость в том, что тактика позволяет выманить блок, а потом нанести удар;
  • «Крест» — используется имитирующая атака. Волейболист первого темпа выпрыгивает для нанесения удара и выманивает блок. Однако пас получает другой спортсмен, который и проводит удар.
  • «Первый темп» — атакует центральный блокирующий. Обычно осуществляется после удачного приема подачи.
Разновидности правил игры в волейбол

Классический волейбол стал основой для некоторых других видов спорта. Они похожи на базовый вариант, но не обошлось и без отличий. 

Параметр

Классический

Волейбол 4 на 4

Пляжный

Количество игроков

14 в заявке

6 на площадке

8 в заявке
половина на площадке

Число очков для победы в партии

25

21

21

Переходы по зонам

Да, по часовой стрелке

Нет, игроки находятся на своих позициях

Нет, игроки на своих позициях

Размеры площадки

18 на 9 метров

12 на 6 метров

16 на 8 метров

Длина окружности мяча

65-67 см

65-67 см

66-68 см

Число касаний

3

3

3 (входит в число касаний)

Количество тайм-аутов

2 для команды

2 для команды

1 для команды

Есть технический тайм-аут

Число замен

6

Не ограничены

Не предусмотрены

Запрос судьям для замены

Нужен

Не нужен

Нет

Волейбол 4 на 4

Волейбол 4 на 4 — любительская игра. Ее используют в тимбилдинге и корпоративных соревнованиях. Правила упрощены, освоение дисциплины кажется максимально простым.

Пляжный

Пляжный — отдельное направление волейбола, в котором игры проходят на песчаном покрытии. Зыбкая поверхность усложняет перемещение, игроки должны быть в хорошей физической форме. 

Как начать играть в волейбол: практические рекомендации

В волейболе важны технические навыки спортсмена и его физическая подготовка:

  • Новичкам нужно сосредоточиться на изучении навыков приема мяча, выполнения паса, нанесении удара. Для верхней подачи необходимо изрядное мастерство, поэтому на старте лучше осваивать нижние.
  • Для развития физических навыков подойдет классическая ОФП. К ней стоит добавить упражнения на координацию, развитие прыжковой техники и взрывную силу.
  • При поиске обуви следует отдать предпочтение моделям с амортизирующей подошвой. Она гасит часть ударной энергии и снижает нагрузку на коленные суставы. В любом случае перед началом тренировок нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Заключение

В статье разобрались, что такое волейбол, и рассмотрели правила игры максимально ясно. Ничего сложного в них нет, но стоит запомнить, что строгое следование актуальному регламенту — удел профессионалов. На любительском уровне обычно играют с разными упрощениями.

FAQ

Что самое главное в волейболе? 

Выделить главное в волейболе тяжело. Успех зависит от физических навыков спортсмена, техники и антропометрии. Для рослых волейболистов доступны все возможные амплуа. Нередко они занимают высокие позиции в различных рейтингах.

В чем отличие в правилах женского волейбола от мужского? 

Женский волейбол отличается от мужского высотой расположения сетки: 2,24 метра, вместо 2,43. Также там используется облегченный мяч, а в игре основной упор ставится на комбинациях. 

Когда партию можно считать выигранной? 

Партия считается выигранной, когда команда набрала 25 очков (15 для решающего сета) и оторвалась от соперника минимум на 2 балла. При счете 24:25 игра будет идти до тех пор, пока кто-то не наберет нужную разницу.

В чем отличия классического волейбола от пляжного? 

Пляжный волейбол отличается от классического ключевыми моментами: покрытием, размерами площадки, составами команд, отсутствием замен, продолжительностью партий и матча. Это две разные дисциплины. 

Можно ли отбивать мяч ногой? 

В волейболе разрешается отбивать мяч ногой. Правила игры позволяют использовать спортсменам любые части тела. Забывать об этом во время игры не стоит, ведь так волейболист получит гораздо больше возможностей для отражения атаки. 

Где посмотреть официальные правила волейбола? 

Все современные правила игры в волейбол представлены на сайте соответствующей федерации. Часть регламента указана в этой статье.

Когда появился волейбол? 

Волейбол появился в 1885 году. Однако правила дисциплины продолжают развиваться по сей день.

