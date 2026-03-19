Основные правила игры в волейбол в 2026 году

Дисциплина зародилась в Соединенных Штатах. Ее продемонстрировали в 1885 году в городе Холиоке. Авторство приписывают Уильяму Дж. Моргану. Он подвесил теннисную сетку на высоте 198 см от уровня пола и заставил студентов перекидывать через нее баскетбольный мяч. Первые правила не ограничивали количество участников — регламентация по числу спортсменов появилась позже.

Сам Уильям Морган называл придуманную им дисциплину минтонетом. Современное название появилось стараниями Альфреда Т. Хальстеда. Первые правила оформились в 1887 году. Они регламентировали:

вес мяча;

высоту расположения сетки;

размер площадки.

Количество спортсменов и число касаний мяча не ограничивались. От современных правил текущая версия отличалась и условиями подсчета очков. Набор баллов производился с собственной подачи. Получать очки при игре от обороны запрещалось.

Более современная редакция оформилась к 1925 году. Утвердились технические требования к мячу, размерам площадки для волейбола, количеству игроков, числу допустимых касаний.

После Второй мировой войны начался резкий рост международных контактов. Параллельно с ними выросла популяризация игры, завершившаяся формированием Международной федерации волейбола. В 1950-х утвердились стандартные правила, а дисциплину признали олимпийской. В дальнейшем ситуация менялась не быстро, текущие положения долго оставались неизменными.

Тектонические сдвиги в волейболе стартовали в 1980-х. Международная федерация решила поработать над зрелищностью и начала экспериментировать с регламентом. Правила менялись очень сильно:

для 5 решающего сета ввели тай-брейки. Позже их распространили на остальные раунды;

возникновение ограничений по времени сета;

появился либеро;

игрокам разрешили касаться мяча ногами и другими частями тела.

В 2000-х некоторые правила пересмотрели. Например, принимающей мяч стороне ограничили вариативность атаки. Однако они мешали зрелищности, поэтому учитывать их перестали на национальном и международном уровнях.