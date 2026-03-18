БК «Марафон» рассчитала ставки на победу Марокко в КАН как выигрышные

Сборной Сенегала присудили техническое поражение
Руслан Ипполитов
Трофей Кубка африканских наций. Фото: cafonline.com

Беспрецедентный случай в международном футболе – сборной Сенегала, которая 18 января в финале Кубка африканских наций обыграла Марокко, присуждено техническое поражение. Согласно этому решению, победителями турнира стали марокканцы.

И хотя «атласские львы» еще не получили медали, букмекерская компания «Марафон» уже сейчас рассчитала пари своих клиентов на победу Марокко в кубке как выигрышные. При этом расчет ставок на успех Сенегала остался в силе они тоже будут считаться выигрышными.

Таким образом, компания решила поддержать своих клиентов на фоне скандального вердикта Африканской конфедерации футбола. Несмотря на то, что победителем матча является одна сборная, клиенты останутся в выигрыше независимо от того, на какую команду они поставили.

Напомним, ранее «Марафон» произвел досрочный расчет пари на чемпионство «Арсенала», «Интера» и «Баварии» в своих лигах, что является редкостью для букмекерского рынка.

