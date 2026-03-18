БК «Марафон» рассчитала ставки на победу Марокко в КАН как выигрышные

Беспрецедентный случай в международном футболе – сборной Сенегала, которая 18 января в финале Кубка африканских наций обыграла Марокко, присуждено техническое поражение. Согласно этому решению, победителями турнира стали марокканцы.

И хотя «атласские львы» еще не получили медали, букмекерская компания «Марафон» уже сейчас рассчитала пари своих клиентов на победу Марокко в кубке как выигрышные. При этом расчет ставок на успех Сенегала остался в силе – они тоже будут считаться выигрышными.

Таким образом, компания решила поддержать своих клиентов на фоне скандального вердикта Африканской конфедерации футбола. Несмотря на то, что победителем матча является одна сборная, клиенты останутся в выигрыше независимо от того, на какую команду они поставили.