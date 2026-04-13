Клиенты PARI смогут получать фрибеты за победу в «Камень, ножницы, бумага» во время IEM Rio 2026 по CS

Букмекерская компания PARI запускает новую акцию под названием «Камень, ножницы, бумага» в честь старта турнира IEM Rio 2026 по Counter-Strike 2. На протяжении всего чемпионата пользователи смогут получать фрибеты за победу в «Камень, ножницы, бумага» над другими игроками.

За каждую ставку на матчи IEM Rio 2026 на сумму от 2 000 рублей клиент получит одну попытку в игре. На странице акции можно выбрать один из вариантов — «камень», «ножницы» или «бумага». Система автоматически подберет соперника среди других пользователей и определит исход дуэли. В случае победы игрок получит фрибет.

Участвовать в «Камень, ножницы, бумага» можно после каждой совершенной ставки. Количество фрибетов неограниченное. В зачет идут все ставки на IEM Rio 2026 от 2 000 рублей и с коэффициентом от 1.6. Акция продлится до окончания чемпионата.

IEM Rio 2026 пройдет в Бразилии с 13 по 19 апреля в Бразилии. На чемпионате выступят 16 команды том числе и лидеры сезона в лице Team Vitality, Team Falcons, FURIA и Team Spirit.